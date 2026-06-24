Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилди
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Мамадаминов Умид Маҳмудович энергетика вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.
У бунга қадар энергетика вазирининг ўринбосари сифатида ишлаб келаётган эди.
Шунингдек, Эгамбердиев Умаржон Усмоналиевич энергетика вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
У аввал Президентнинг энергетик хавфсизлик бўйича вакили бўлинмасида етакчи инспектор лавозимида фаолият юритган.
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