Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...
Тарихдаги илк Жаҳон чемпионатимиз биз кутганидек кечмаяпти. Португалияга қарши ўйиндаги 0:5 ҳисобидаги йирик мағлубиятдан сўнг, Ўзбекистон терма жамоаси плей-офф босқичига чиқиш имкониятидан деярли маҳрум бўлди. Иккита ўйинда битта гол уриб, ўз дарвозамиздан 8 та тўп ўтказиб юбордик.
Ўйиндан сўнг терма жамоамиз етакчиси, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшларини кўриш барча футбол мухлисларига оғир ботди. Аммо бу йиғининг ортида аччиқ ҳақиқат бор эди: майдонда рақибга деярли қаршилик кўрсата олмадик, оддий вазиятларда тўп йўқотилди.
Хўш, тарихий мундиалдаги бундай муваффақиятсизликка нималар сабаб бўлди? Келинг, вазиятга холис баҳо бериб, 3 та асосий омилни таҳлил қиламиз.
1. Катта саҳнадаги ҳаяжон ва даражалар ўртасидаги фарқ
Осиё кубогида ва қитъа миқёсида жамоамиз ёмон ўйнамайди, лекин ЖЧ суръати ва босими мутлақо бошқа даража. Таркибимиздаги футболчиларнинг аксарияти кучли Европа чемпионатлари тажрибасига эга эмас, кўпчилиги Яқин Шарқдан ташқарида ўйнамаган.
Колумбия ва Португалия таклиф қилган юқори тезликка йигитларимиз дош бера олишмади. Кучли стресс оқибатида оддий техник хатолар занжири юзага келди:
Узатмалардаги (пас беришдаги) ноаниқликлар;
Позиция танлашдаги хатолар;
Рақибга тўпни осонгина топшириб қўйиш.
Масалан, Португалия билан ўйиндаги худди шундай оддий хато туфайли дарвозамизга жарима зарбаси белгиланди ва иккинчи голни ўтказиб юбордик. Жамоа турнирга на руҳий, на тактик жиҳатдан тайёр эмаслиги кўриниб қолди.
2. Оқибати ўйланмаган «Мураббийлар карусели»
Жамоанинг бугунги ҳолатини тушуниш учун яқин ўтмишга қайтиш керак. Терма жамоамизнинг бугунги пойдеворини словениялик мутахассис Сречко Катанец қурган эди. Унинг қўл остида 2023 йилги Осиё кубогида чорак финалгача бордик. Бироқ 2025 йилнинг қишида Катанец соғлиғи сабаб кутилмаганда кетди. Ўшанда жамоа саралашда қулай имконият билан 2-ўринда бораётган эди.
Ундан кейин жамоани маҳаллий афсонамиз Тимур Кападзе қабул қилди. Унинг бошқарувида Ўзбекистон тарихда илк бор ЖЧ йўлланмасини муддатидан олдин нақд қилди. Ҳаммаси жуда мантиқий ва чиройли кетаётганди.
Бурилиш нуқтаси: ЎФА мундиалга жамоани машҳурроқ хорижлик мутахассис бошлаб бориши керак деб ҳисоблади ва Фабио Каннаварони олиб келди. Каннаваронинг мураббийлик фаолияти шундоқ ҳам жуда баҳсли эди (кўп жамоаларда муваффақият қозона олмаган). Натижада, турнир олдидан қилинган бу таваккал ўз мевасини бермади.
3. Қудратли рақиблар ва ресурслар етишмаслиги (Таркиб қиймати)
Аччиқ бўлса ҳам тан олиш керак: футболчиларимизнинг индивидуал маҳорати ҳали жаҳон элитаси даражасида эмас. Биз меҳнат ва ғайратни қадрлаймиз, аммо рақамлар алдамайди.
Кўрсаткич
Терма жамоамиз ҳолати
ЖЧдаги таркиб қиймати рейтинги
35-ўрин (энг арзон жамоалардан бири)
Жамоа ёши
Энг қария эмас (муаммо ёшда эмас, маҳоратда)
Европа топ-клубларидаги вакиллар
Бармоқ билан санарли
Давлатимиз томонидан футбол инфратузилмасини ривожлантириш, академиялар очиш бўйича катта ислоҳотлар қилиняпти. Аммо футбол — бу узоқ муддатли инвестиция. Бугун экилган дарахт эртага мева бермайди. Бунинг учун йиллар керак бўлади.
Кейинги қадам: Бошни баланд кўтарган ҳолда хайрлашиш
Эҳтимол, яна 10 йилдан кейин Ўзбекистон гранд жамоалар билан тенгма-тенг ўйнар. Лекин ҳозирги реаллик шундай. Эндиги энг асосий вазифа — гуруҳдаги сўнгги ўйинни муносиб ўтказиш.
Олдинда Конго Демократик Республикасига қарши баҳс турибди. Йигитларимиздан охирги ўйинда бор салоҳиятларини кўрсатиб, мухлислар учун, юрт учун майдонни бошларини баланд кўтарган ҳолда тарк этишларини кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
…