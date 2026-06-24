Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...

·0·Спорт
Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...

Тарихдаги илк Жаҳон чемпионатимиз биз кутганидек кечмаяпти. Португалияга қарши ўйиндаги 0:5 ҳисобидаги йирик мағлубиятдан сўнг, Ўзбекистон терма жамоаси плей-офф босқичига чиқиш имкониятидан деярли маҳрум бўлди. Иккита ўйинда битта гол уриб, ўз дарвозамиздан 8 та тўп ўтказиб юбордик.

Ўйиндан сўнг терма жамоамиз етакчиси, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшларини кўриш барча футбол мухлисларига оғир ботди. Аммо бу йиғининг ортида аччиқ ҳақиқат бор эди: майдонда рақибга деярли қаршилик кўрсата олмадик, оддий вазиятларда тўп йўқотилди.

Хўш, тарихий мундиалдаги бундай муваффақиятсизликка нималар сабаб бўлди? Келинг, вазиятга холис баҳо бериб, 3 та асосий омилни таҳлил қиламиз.

1. Катта саҳнадаги ҳаяжон ва даражалар ўртасидаги фарқ

Осиё кубогида ва қитъа миқёсида жамоамиз ёмон ўйнамайди, лекин ЖЧ суръати ва босими мутлақо бошқа даража. Таркибимиздаги футболчиларнинг аксарияти кучли Европа чемпионатлари тажрибасига эга эмас, кўпчилиги Яқин Шарқдан ташқарида ўйнамаган.

Колумбия ва Португалия таклиф қилган юқори тезликка йигитларимиз дош бера олишмади. Кучли стресс оқибатида оддий техник хатолар занжири юзага келди:

  • Узатмалардаги (пас беришдаги) ноаниқликлар;

  • Позиция танлашдаги хатолар;

  • Рақибга тўпни осонгина топшириб қўйиш.

Масалан, Португалия билан ўйиндаги худди шундай оддий хато туфайли дарвозамизга жарима зарбаси белгиланди ва иккинчи голни ўтказиб юбордик. Жамоа турнирга на руҳий, на тактик жиҳатдан тайёр эмаслиги кўриниб қолди.

2. Оқибати ўйланмаган «Мураббийлар карусели»

Жамоанинг бугунги ҳолатини тушуниш учун яқин ўтмишга қайтиш керак. Терма жамоамизнинг бугунги пойдеворини словениялик мутахассис Сречко Катанец қурган эди. Унинг қўл остида 2023 йилги Осиё кубогида чорак финалгача бордик. Бироқ 2025 йилнинг қишида Катанец соғлиғи сабаб кутилмаганда кетди. Ўшанда жамоа саралашда қулай имконият билан 2-ўринда бораётган эди.

Ундан кейин жамоани маҳаллий афсонамиз Тимур Кападзе қабул қилди. Унинг бошқарувида Ўзбекистон тарихда илк бор ЖЧ йўлланмасини муддатидан олдин нақд қилди. Ҳаммаси жуда мантиқий ва чиройли кетаётганди.

Бурилиш нуқтаси: ЎФА мундиалга жамоани машҳурроқ хорижлик мутахассис бошлаб бориши керак деб ҳисоблади ва Фабио Каннаварони олиб келди. Каннаваронинг мураббийлик фаолияти шундоқ ҳам жуда баҳсли эди (кўп жамоаларда муваффақият қозона олмаган). Натижада, турнир олдидан қилинган бу таваккал ўз мевасини бермади.

3. Қудратли рақиблар ва ресурслар етишмаслиги (Таркиб қиймати)

Аччиқ бўлса ҳам тан олиш керак: футболчиларимизнинг индивидуал маҳорати ҳали жаҳон элитаси даражасида эмас. Биз меҳнат ва ғайратни қадрлаймиз, аммо рақамлар алдамайди.

Кўрсаткич

Терма жамоамиз ҳолати

ЖЧдаги таркиб қиймати рейтинги

35-ўрин (энг арзон жамоалардан бири)

Жамоа ёши

Энг қария эмас (муаммо ёшда эмас, маҳоратда)

Европа топ-клубларидаги вакиллар

Бармоқ билан санарли

Давлатимиз томонидан футбол инфратузилмасини ривожлантириш, академиялар очиш бўйича катта ислоҳотлар қилиняпти. Аммо футбол — бу узоқ муддатли инвестиция. Бугун экилган дарахт эртага мева бермайди. Бунинг учун йиллар керак бўлади.

Кейинги қадам: Бошни баланд кўтарган ҳолда хайрлашиш

Эҳтимол, яна 10 йилдан кейин Ўзбекистон гранд жамоалар билан тенгма-тенг ўйнар. Лекин ҳозирги реаллик шундай. Эндиги энг асосий вазифа — гуруҳдаги сўнгги ўйинни муносиб ўтказиш.

Олдинда Конго Демократик Республикасига қарши баҳс турибди. Йигитларимиздан охирги ўйинда бор салоҳиятларини кўрсатиб, мухлислар учун, юрт учун майдонни бошларини баланд кўтарган ҳолда тарк этишларини кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Бугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...