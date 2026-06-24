Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?

·0·Фойдали
Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?

Ҳаётимизда янги қадам ташлашга, бизнес бошлашга ёки ўзгаришга халақит берадиган энг катта тўсиқ — бу хато қилишдан қўрқишдир. Кинезио-нейродастурлаш (тана ва онг уйғунлиги орқали руҳий блокларни ечиш) мана шу қўрқув занжирини бузиб, онг остимиздаги эски алгоритмни мутлақо янги ва соғлом кодга алмаштиради.

Онг остимиздаги мавжуд дастурларнинг ўрнига онг остини ютуққа дастурлайдиган энг тўғри тушунчаларни жойлаштирамиз.

Онг остининг эски (зарарли) дастури:

Хато = хавф. Хавф = оғриқ. Оғриқ = ёмон. (Бу занжир сизни доимо бир жойда қотиб туришга, таваккал қилмасликка ва стрессда яшашга мажбур қилади).

Кинезио-нейродастурлашдан кейинги ЯНГИ дастур:

Хато = Тажриба. Тажриба = Билим. Билим = Ўсиш (Ранг-баранглик / Муваффақият).

Янги формула ҳаётимизни қандай ўзгартиради?

Эски дастур фаоллашганда, миямиз ҳар қандай кичик хатони ҳам худди ҳаётимизга таҳдид солаётган хавфдек қабул қилади. Кўпчиликнинг омадсизликдан кейин тушкунликка тушиб, қўл силтаб кетишининг сабаби ҳам шунда. Янги нейродастур эса фикрлашни мутлақо бошқа ўзанга буради:

  • Хато = Тажриба: Сиз муваффақияцизликка учрамадингиз, шунчаки қайси йўл ишламаслигини амалда кўриб, шахсий тажрибангизни бойитдингиз.

  • Тажриба = Билим: Ҳар бир омадсиз уриниш сизга ҳеч бир китоб ёки тренингдан топиб бўлмайдиган ноёб, амалий билимни тақдим этади.

  • Билим = Ўсиш: Сиз тўплаган бу донолик сизни ички ва ташқи томондан кучлироқ қилади. Сиз янги босқичга, яъни шахсий ўсиш ва муваффақиятга эришасиз.

Хулоса: Кинезио-нейродастурлашдан сўнг хатолар сиз учун «жазо» ёки «фожиа» эмас, балки сизни юқорига кўтарувчи пиллапоя вазифасини ўтай бошлайди. Онг остингизни тўғри дастурланг ва хато қилишдан қўрқманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?Уй ҳайвонлари ҳам эгасининг характеридан таъсирланадими?Бугун, 14:3524 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласиБугун, 14:31Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?Бугун, 12:0023 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Кеча, 19:14Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Кеча, 16:43Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Кеча, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятлар
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли