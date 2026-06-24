Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)

·0·Спорт
Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)

АҚШнинг Ҳьюстон шаҳрида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги баҳсда мухлисларимиз қалбини тўлқинлантирган, аммо якунда катта алам қолдирган бир вазият юз берди. Ярим ҳимоячимиз Азизжон Ғаниевнинг Португалия дарвозасига урган ажойиб голи VAR (видеотакрорлар) аралашувидан кейин бекор қилинди.

Хўш, ўша сонияларда аслида нима юз берган эди ва ҳакамларнинг қарори қанчалик тўғри? Мутахассислар фикри билан биргаликда таҳлил қиламиз.

Диогу Коштани чорасиз қолдирган «пушка» зарба

Учрашув терма жамоамиз учун омадсиз бошланганди: португалияликлар тезкор голлар эвазига олдинга чиқиб олишди. Аввалига Криштиану Роналду мундиалдаги ўз ҳисобини очган бўлса, кўп ўтмай Нуно Мендеш жарима зарбасини голга айлантирди.

Шундай оғир вазиятда Азизжон Ғаниев ҳақиқий жасорат кўрсатди. У рақиб жарима майдончаси яқинидан дарвозанинг юқори бурчагини (тўққизликни) аниқ нишонга олди. Португалияликларнинг машҳур дарвозабони Диогу Кошта бу кучли «пушка» зарба қаршисида мутлақо чорасиз қолди. Ижро жиҳатидан бу гол турнирнинг энг чиройли вазиятларидан бири бўлишга лойиқ эди.

VAR қувончимизни қандай тортиб олди?

Афсуски, ўзбекистонлик мухлисларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Бош ҳакам VAR тизимига мурожаат қилди ва голли ҳужум бошланишидан аввал қоидабузарлик бўлганини аниқлади.

Маълум бўлишича, ҳужум илдизида Аббосбек Файзуллаев португалиялик юлдуз Жоау Канселудан тўпни олиб қўйишда аввал рақибнинг оёғига урилган, шундан кейингина тўпга теккан. Футбол қоидалари бўйича бу — фол ҳисобланади.

Мессининг голи билан солиштириш: Фарқи нимада?

Футбол жамоатчилиги бу вазиятни яқиндагина бўлиб ўтган Аргентина ва Австрия учрашувидаги машҳур баҳсли эпизод билан солиштирди. Ўшанда Лионель Месси урган голдан олдин Алексис Мак Аллистер австриялик Хавер Шлагерга қарши жуда қаттиқ ўйнаган, аммо ҳакамлар голни инобатга олишганди.

Нима учун Мессиники гол бўлди-ю, Ғаниевники бекор қилинди? Бу саволга машҳур собиқ ҳакам Марк Клаттенбург шундай тушунтириш берди:

«Месси иштирок этган вазиятда фолдан кейин гол бўлгунича майдонда яна кўп нарса содир бўлган, ҳужум чўзилган эди. Ўзбекистон вазиятида эса воқеа тўғридан-тўғри жарима майдончаси ёнида юз берди. Зарба ҳақиқатан ҳам ажойиб чиққан, аммо бу — аниқ фол. Қоидабузарлик голдан бир неча сония олдин содир бўлгани учун Португалия ҳимояси қайта жойлашиб олишга улгурмади».

Англиялик собиқ футболчи ва машҳур шарҳловчи Оуэн Харгривз ҳам ҳакамларнинг қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади:

«Бу ерда баҳслашишга ҳожат йўқ, тоза фол. Файзуллаев тўпга эмас, тўғридан-тўғри футболчининг ўзига қарши ўйнади. VAR учун бу жуда осон ва адолатли қарор эди».

Аччиқ бўлса-да тан олиш керак: Азизжоннинг шедевр голи қоидабузарлик эвазига бекор қилинди. Лекин мана шундай кучли зарбалар ва майдондаги шижоат терма жамоамиз ҳали келажакда катта саҳналарда ўз сўзини айта олишидан дарак беради!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 17:33Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиКукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиБугун, 17:22Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиЖуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиБугун, 17:17ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35Жуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиЖуд Беллингем нима учун майдондан четлатилмади? FIFAнинг янги қоидаси таҳлилиБугун, 16:30Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...