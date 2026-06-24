Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)
АҚШнинг Ҳьюстон шаҳрида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги баҳсда мухлисларимиз қалбини тўлқинлантирган, аммо якунда катта алам қолдирган бир вазият юз берди. Ярим ҳимоячимиз Азизжон Ғаниевнинг Португалия дарвозасига урган ажойиб голи VAR (видеотакрорлар) аралашувидан кейин бекор қилинди.
Хўш, ўша сонияларда аслида нима юз берган эди ва ҳакамларнинг қарори қанчалик тўғри? Мутахассислар фикри билан биргаликда таҳлил қиламиз.
Диогу Коштани чорасиз қолдирган «пушка» зарба
Учрашув терма жамоамиз учун омадсиз бошланганди: португалияликлар тезкор голлар эвазига олдинга чиқиб олишди. Аввалига Криштиану Роналду мундиалдаги ўз ҳисобини очган бўлса, кўп ўтмай Нуно Мендеш жарима зарбасини голга айлантирди.
Шундай оғир вазиятда Азизжон Ғаниев ҳақиқий жасорат кўрсатди. У рақиб жарима майдончаси яқинидан дарвозанинг юқори бурчагини (тўққизликни) аниқ нишонга олди. Португалияликларнинг машҳур дарвозабони Диогу Кошта бу кучли «пушка» зарба қаршисида мутлақо чорасиз қолди. Ижро жиҳатидан бу гол турнирнинг энг чиройли вазиятларидан бири бўлишга лойиқ эди.
VAR қувончимизни қандай тортиб олди?
Афсуски, ўзбекистонлик мухлисларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Бош ҳакам VAR тизимига мурожаат қилди ва голли ҳужум бошланишидан аввал қоидабузарлик бўлганини аниқлади.
Маълум бўлишича, ҳужум илдизида Аббосбек Файзуллаев португалиялик юлдуз Жоау Канселудан тўпни олиб қўйишда аввал рақибнинг оёғига урилган, шундан кейингина тўпга теккан. Футбол қоидалари бўйича бу — фол ҳисобланади.
Мессининг голи билан солиштириш: Фарқи нимада?
Футбол жамоатчилиги бу вазиятни яқиндагина бўлиб ўтган Аргентина ва Австрия учрашувидаги машҳур баҳсли эпизод билан солиштирди. Ўшанда Лионель Месси урган голдан олдин Алексис Мак Аллистер австриялик Хавер Шлагерга қарши жуда қаттиқ ўйнаган, аммо ҳакамлар голни инобатга олишганди.
Нима учун Мессиники гол бўлди-ю, Ғаниевники бекор қилинди? Бу саволга машҳур собиқ ҳакам Марк Клаттенбург шундай тушунтириш берди:
«Месси иштирок этган вазиятда фолдан кейин гол бўлгунича майдонда яна кўп нарса содир бўлган, ҳужум чўзилган эди. Ўзбекистон вазиятида эса воқеа тўғридан-тўғри жарима майдончаси ёнида юз берди. Зарба ҳақиқатан ҳам ажойиб чиққан, аммо бу — аниқ фол. Қоидабузарлик голдан бир неча сония олдин содир бўлгани учун Португалия ҳимояси қайта жойлашиб олишга улгурмади».
Англиялик собиқ футболчи ва машҳур шарҳловчи Оуэн Харгривз ҳам ҳакамларнинг қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади:
«Бу ерда баҳслашишга ҳожат йўқ, тоза фол. Файзуллаев тўпга эмас, тўғридан-тўғри футболчининг ўзига қарши ўйнади. VAR учун бу жуда осон ва адолатли қарор эди».
Аччиқ бўлса-да тан олиш керак: Азизжоннинг шедевр голи қоидабузарлик эвазига бекор қилинди. Лекин мана шундай кучли зарбалар ва майдондаги шижоат терма жамоамиз ҳали келажакда катта саҳналарда ўз сўзини айта олишидан дарак беради!
…