Кузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди деди

·60·Спорт
Кузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди деди

Москванинг ЦСКА клуби собиқ футболчиси Дмитрий Кузнецов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026даги иштироки ҳамда Португалияга қарши ўтказилган учрашуви ҳақида кескин фикрлар билдирди.

Ўзбекистон гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга 0:5 ҳисобида имкониятни бой берган эди. Кузнецовнинг таъкидлашича, ушбу баҳсда «Оқ бўрилар»нинг ижобий натижа қайд этиш имконияти жуда паст бўлган.

«Ростдан ҳам Португалияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг имкониятлари деярли йўқ эди. Албатта, стандарт вазият ёки кутилмаган гол бўлиши мумкинди, аммо бу сафар бундай ҳолат кузатилмади», — деди мутахассис.

Унинг фикрича, Португалия биринчи турдаги кутилмаган дурангдан кейин Ўзбекистонга қарши алоҳида мотивация ва жипслик билан майдонга тушган.

«Португалияликлар гол уриш ва ғалаба қозонишлари шарт эканини яхши тушуниб туришарди. Чунки биринчи турдаги дуранг уларнинг режасига кирмаган кутилмаган натижа эди», — дея таъкидлади Кузнецов.

Собиқ футболчи Ўзбекистон учун бу жаҳон чемпионатидаги илк иштирок экани ва жамоа аъзоларининг аксарияти бундай юқори даражада етарли тажрибага эга эмаслигини қайд этди.

У фақат Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусановни халқаро даражада тажрибаси нисбатан юқори футболчилар сифатида тилга олди. Бироқ Ҳусанов ҳам Португалия голлари билан якунланган айрим вазиятларда хатоларга йўл қўйганини айтди.

«Шу сабаб натижа шундай бўлди. Ўзбекистон футболчилари кўп вазиятларда рақибга етиб бора олишмади, ҳужумга ўтишда ҳам ишончсиз ҳаракат қилишди», — деди Кузнецов.

Мутахассис Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийлигига Фабио Каннаварони таклиф қилиш қарорини ҳам танқид қилди.

Унинг фикрича, мураббийнинг машҳурлиги ёки футболчилик фаолиятидаги ютуқлари жамоанинг натижасини кафолатламайди. Барчаси мураббий ихтиёридаги футболчиларнинг савияси ва имкониятларига боғлиқ.

«Каннаварони чақиришдан маъно йўқ эди. Қандай машғулот усулини қўллашинг ёки “Олтин тўп”ни қўлга киритганинг муҳим эмас. Якунда ҳаммаси сенинг ихтиёрингдаги футболчилар савиясига бориб тақалади. Каннаваро қўл остида эса бундай даражадаги таркиб йўқ эди», — дея қўшимча қилди у.

Кузнецов учрашувда икки гол урган Криштиану Роналдунинг ҳаракатларига ҳам тўхталди. У португалиялик ҳужумчининг дублини ортиқча юқори баҳоламаслик кераклигини айтди.

«Роналдунинг Ўзбекистон дарвозасига урган икки голидан кейин ўзига ортиқча баҳо бермаслик лозим. Майдонда унга деярли ҳамма нарсага рухсат берилди ва у жуда кўп вазиятларга эга бўлди», — деди собиқ футболчи.

Шунингдек, Кузнецов баҳс якунида Роналдунинг рақиб футболчиларига нисбатан айрим хатти-ҳаракатларини ҳурматсизлик сифатида баҳолади.

Унинг айтишича, португалиялик футболчи айрим эпизодларда рақиблар билан қасддан тўқнашган ва ўзига ҳаддан ташқари кўп эркинлик берган.

«Агар рақиб Европанинг кучли жамоаларидан бири бўлганида, унга бундай ҳаракатларга йўл қўйишмасди. Германия ёки Испанияга қарши шундай ўйнаганида, майдоннинг ўзидаёқ қаттиқ жавоб оларди», — дея таъкидлади Кузнецов.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиалдаги дастлабки икки учрашувда Колумбия ва Португалияга мағлуб бўлди. Энди Фабио Каннаваро шогирдлари гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

Дмитрий КузнецовЎзбекистонПортугалияФабио КаннавароЭлдор Шомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 17:58Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмадиЛионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмадиБугун, 17:54Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 17:33Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиКукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиБугун, 17:22Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиЖуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиБугун, 17:17ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...