Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очди

·0·Техно
Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очди

Россиянинг Т2 мобил оператори (собиқ Tele2) ўзининг “Болше” содиқлик дастурини сезиларли даражада янгилади ва уни барча алоқа фойдаланувчилари учун очиқ деб эълон қилди. Эндиликда нафақат ушбу компания мижозлари, балки бошқа исталган оператор абонентлари ҳам тўпланган гигабайтларни турли бонуслар ва кундалик хизматлар учун чегирмаларга алмаштиришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қадам телекоммуникация бозоридаги анъанавий ёндашувни ўзгартириб, мобил трафикни ўзига хос “рақамли валюта”га айлантиришни кўзда тутади. ixbt.com маълумотига кўра, янги фойдаланувчилар дастурга қўшилган заҳоти уларга дастлабки алмашувни амалга ошириш ва сервис имкониятлари билан танишиш учун “қутлов гигабайтлари” тақдим этилади.

Кунлик тоифалар ва ҳамкорлар тармоғи

Дастурнинг асосий янгиликларидан бири “кун тоифалари” тизимининг жорий этилишидир. Ҳар куни махсус иловада учта янги таклиф пайдо бўлади: улардан бири бевосита гигабайтларни алмаштириш эвазига берилса, қолган иккитаси дастур ҳамкорлари томонидан тақдим этиладиган имтиёзлардир. Таклифлар мавзуси ҳар куни ўзгариб туради ва ҳафталик сикл асосида такрорланади.

Дастур кундалик ҳаётда энг кўп талаб қилинадиган соҳаларни қамраб олган. Буларга қуйидагилар киради:

  • Озиқ-овқат ва тайёр таомлар етказиб бериш;
  • Онлайн ва офлайн харидлар;
  • Транспорт ва такси хизматлари;
  • Кўнгилочар тадбирлар ва махсус сюрпризлар.
Ҳамкорлар рўйхатидан Ozon, Yandex Го, Yandex Эда, “Магнит” ва “Лента” каби йирик брендлар ўрин олган. Бу эса фойдаланувчиларга ўзларининг ишлатилмай қолган интернет трафигини реал иқтисодий фойдага айлантириш имконини беради.

Содиқлик тизимидаги янги ёндашув

Т2 вакилларининг таъкидлашича, компания кўп йиллар давомида кутиладиган анъанавий балл тўплаш тизимидан воз кечиб, тезкор ва шахсий таклифларга урғу бермоқда. Бу фойдаланувчи учун тушунарлироқ ва жозибадорроқ модел ҳисобланади, чунки гигабайтлар ҳар ой янгиланади ва уларнинг куйиб кетиши кўплаб абонентлар учун оғриқли нуқта эди.

Ўзбекистон бозорида ҳам мобил операторлар ўртасида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Россия бозоридаги бундай тажриба диққатга сазовордир. Бизнинг ҳудудда ҳам операторлар турли бонус тизимларини таклиф этишади, бироқ трафикни бошқа оператор абонентлари учун ҳам очиқ бўлган ягона экотизим доирасида “сотиш” имконияти янги босқич сифатида баҳоланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Т2 нинг ушбу ташаббуси мобил алоқа хизматларини шунчаки мулоқот воситаси эмас, балки кундалик харажатларни тежашга ёрдам берувчи молиявий воситага айлантиришга қаратилган. Бу каби технологик ечимлар келажакда бошқа минтақавий операторлар учун ҳам андоза бўлиши кутилмоқда.

Т2Мобил АлоқаГигабайтТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастSamsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастБугун, 17:54Хитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиХитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиБугун, 17:20Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаКвант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаБугун, 16:58NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаNVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаБугун, 16:28Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди