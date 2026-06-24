Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очди
Россиянинг Т2 мобил оператори (собиқ Tele2) ўзининг “Болше” содиқлик дастурини сезиларли даражада янгилади ва уни барча алоқа фойдаланувчилари учун очиқ деб эълон қилди. Эндиликда нафақат ушбу компания мижозлари, балки бошқа исталган оператор абонентлари ҳам тўпланган гигабайтларни турли бонуслар ва кундалик хизматлар учун чегирмаларга алмаштиришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қадам телекоммуникация бозоридаги анъанавий ёндашувни ўзгартириб, мобил трафикни ўзига хос “рақамли валюта”га айлантиришни кўзда тутади. ixbt.com маълумотига кўра, янги фойдаланувчилар дастурга қўшилган заҳоти уларга дастлабки алмашувни амалга ошириш ва сервис имкониятлари билан танишиш учун “қутлов гигабайтлари” тақдим этилади.
Кунлик тоифалар ва ҳамкорлар тармоғиДастурнинг асосий янгиликларидан бири “кун тоифалари” тизимининг жорий этилишидир. Ҳар куни махсус иловада учта янги таклиф пайдо бўлади: улардан бири бевосита гигабайтларни алмаштириш эвазига берилса, қолган иккитаси дастур ҳамкорлари томонидан тақдим этиладиган имтиёзлардир. Таклифлар мавзуси ҳар куни ўзгариб туради ва ҳафталик сикл асосида такрорланади.
Дастур кундалик ҳаётда энг кўп талаб қилинадиган соҳаларни қамраб олган. Буларга қуйидагилар киради:
- Озиқ-овқат ва тайёр таомлар етказиб бериш;
- Онлайн ва офлайн харидлар;
- Транспорт ва такси хизматлари;
- Кўнгилочар тадбирлар ва махсус сюрпризлар.
Содиқлик тизимидаги янги ёндашувТ2 вакилларининг таъкидлашича, компания кўп йиллар давомида кутиладиган анъанавий балл тўплаш тизимидан воз кечиб, тезкор ва шахсий таклифларга урғу бермоқда. Бу фойдаланувчи учун тушунарлироқ ва жозибадорроқ модел ҳисобланади, чунки гигабайтлар ҳар ой янгиланади ва уларнинг куйиб кетиши кўплаб абонентлар учун оғриқли нуқта эди.
Ўзбекистон бозорида ҳам мобил операторлар ўртасида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Россия бозоридаги бундай тажриба диққатга сазовордир. Бизнинг ҳудудда ҳам операторлар турли бонус тизимларини таклиф этишади, бироқ трафикни бошқа оператор абонентлари учун ҳам очиқ бўлган ягона экотизим доирасида “сотиш” имконияти янги босқич сифатида баҳоланмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Т2 нинг ушбу ташаббуси мобил алоқа хизматларини шунчаки мулоқот воситаси эмас, балки кундалик харажатларни тежашга ёрдам берувчи молиявий воситага айлантиришга қаратилган. Бу каби технологик ечимлар келажакда бошқа минтақавий операторлар учун ҳам андоза бўлиши кутилмоқда.
…