Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!

·34·Спорт
Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!

Бугун, 24 июнь куни бутун дунё футбол олами улуғ бир санани нишонламоқда. Футбол тарихининг энг буюк даҳоларидан бири, Аргентина миллий жамоаси ва АҚШнинг «Интер Майами» клуби ҳужумчиси Лионель Месси 39 ёшга тўлди!

Энг қизиғи, Лео бу қутлуғ ёшни шунчаки дам олиб эмас, балки майдонда навбатдаги космик рекордни янгилаган ҳолда кутиб олмоқда.

Мундиаллар тарихидаги мутлақ қирол!

Айни пайтда давом этаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати Месси учун нафақат навбатдаги турнир, балки тарихий чўққига айланди. Тажрибали ҳужумчи мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. Ҳозирда унинг ҳисобида нақд 18 та гол бор!

Ушбу кўрсаткич эвазига у узоқ йиллардан бери етакчиликни ушлаб келган Германия афсонаси Мирослав Клозе ва франциялик суперюлдуз Килиан Мбаппени ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Футболчи

Терма жамоаси

ЖЧдаги голлари сони

Лионель Месси

Аргентина

18 та

Мирослав Клозе

Германия

16 та

Килиан Мбаппе

Франция

16 та

Тўхташни хоҳламаётган афсона

Месси фаолиятининг энг сеҳрли ва унутилмас даврини «Барселона» сафида ўтказганини барчамиз яхши эслаймиз. У ерда Испания чемпионати, Чемпионлар лигаси кубоклари ва сон-саноқсиз шахсий рекордларни ўрнатди, саккиз марта дунёнинг энг яхши футболчисига бериладиган «Олтин тўп» совринига эга чиқди.

Олий чўққи: Месси 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Аргентина билан ғолибликни қўлга киритиб, футболдаги барча армонларига нуқта қўйган эди.

Кўпчилик ушбу ғалабадан кейин Леони катта саҳнани тарк этади деб ўйлаганди. Аммо у ҳозир ҳам АҚШнинг «Интер Майами» клубида миллионлаб мухлисларга завқ улашишда ва ЖЧ-2026 мусобақасида Аргентина терма жамоасининг содиқ сардори сифатида ўз юртини янги зафарлар сари бошлашда давом этмоқда.

Туғилган кунинг муборак, Футбол Қироли!

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиМирослав КлозеКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиНеймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиБугун, 18:34Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...