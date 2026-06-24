Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!
Бугун, 24 июнь куни бутун дунё футбол олами улуғ бир санани нишонламоқда. Футбол тарихининг энг буюк даҳоларидан бири, Аргентина миллий жамоаси ва АҚШнинг «Интер Майами» клуби ҳужумчиси Лионель Месси 39 ёшга тўлди!
Энг қизиғи, Лео бу қутлуғ ёшни шунчаки дам олиб эмас, балки майдонда навбатдаги космик рекордни янгилаган ҳолда кутиб олмоқда.
Мундиаллар тарихидаги мутлақ қирол!
Айни пайтда давом этаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати Месси учун нафақат навбатдаги турнир, балки тарихий чўққига айланди. Тажрибали ҳужумчи мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. Ҳозирда унинг ҳисобида нақд 18 та гол бор!
Ушбу кўрсаткич эвазига у узоқ йиллардан бери етакчиликни ушлаб келган Германия афсонаси Мирослав Клозе ва франциялик суперюлдуз Килиан Мбаппени ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Футболчи
Терма жамоаси
ЖЧдаги голлари сони
Лионель Месси
Аргентина
18 та
Мирослав Клозе
Германия
16 та
Килиан Мбаппе
Франция
16 та
Тўхташни хоҳламаётган афсона
Месси фаолиятининг энг сеҳрли ва унутилмас даврини «Барселона» сафида ўтказганини барчамиз яхши эслаймиз. У ерда Испания чемпионати, Чемпионлар лигаси кубоклари ва сон-саноқсиз шахсий рекордларни ўрнатди, саккиз марта дунёнинг энг яхши футболчисига бериладиган «Олтин тўп» совринига эга чиқди.
Олий чўққи: Месси 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Аргентина билан ғолибликни қўлга киритиб, футболдаги барча армонларига нуқта қўйган эди.
Кўпчилик ушбу ғалабадан кейин Леони катта саҳнани тарк этади деб ўйлаганди. Аммо у ҳозир ҳам АҚШнинг «Интер Майами» клубида миллионлаб мухлисларга завқ улашишда ва ЖЧ-2026 мусобақасида Аргентина терма жамоасининг содиқ сардори сифатида ўз юртини янги зафарлар сари бошлашда давом этмоқда.
Туғилган кунинг муборак, Футбол Қироли!
…