Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?
Мадриднинг «Реал» клуби тепасига қайтган «Махсус» — Жозе Моуриньо янги мавсум учун ўз режаларини пишитиб қўйди. The Athletic нашри тарқатган ишончли хабарларга кўра, португалиялик мутахассис 2026/27 йилги мавсумда жамоанинг тактик қиёфасини тубдан ўзгартирмоқчи.
Янги устувор тизим: 4-2-3-1
Моуриньо янги мавсумда «Қироллик клуби»ни асосан 4-2-3-1 тактик схемасида майдонга туширишни режалаштирмоқда. Ушбу жойлашув жамоанинг икки бош юлдузи ўртасидаги позиция муаммосини узил-кесил ҳал қилиши кутиляпти:
Килиан Мбаппе — марказий ҳужумчи (соф 9-рақам) сифатида ҳаракат қилади ва ҳужумлар марказида туради.
Винисиус Жуниор — ўзининг энг севимли ва энг қулай позицияси бўлган чап қанот вингерига қайтади. Бу эса бразилиялик юлдузга тезлик ва дриблингдан максимал даражада фойдаланиш имкониятини беради.
Ўтган мавсумдан фарқи нимада?
Ўтган мавсумда мадридликлар майдонда турлича тактик схемаларни синаб кўришган бўлса-да, энг кўп 4-4-2 тизимининг турли кўринишларидан фойдаланишган эди. Унда Мбаппе ва Винисиус қанотларда эмас, ҳужум чизиғида тўғридан-тўғри жуфтлик ҳосил қилиб ўйнашганди.
Тактик ўзгариш қисқача:
Эски мавсум (4-4-2): Мбаппе ва Винисиус — ҳужумдаги шериклар.
Янги мавсум (4-2-3-1): Мбаппе — марказда, Винисиус — чап қанотда.
«Махсус»нинг Мадриддаги бош миссияси
Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуриньо шу йилнинг июнь ойи бошида «Реал Мадрид» бош мураббийи этиб тайинланди. Португалиялик мутахассис клуб билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чеккан.
Унинг олдига қўйилган асосий вазифа аниқ — «Реал»ни Испания ва Европа футболида яна мутлақ етакчи позицияга қайтариш. Моуриньонинг ушбу янги тактик юришлари Мадридга қай даражада совринлар олиб келишини тез орада бошланадиган янги мавсумда кўриб оламиз!
…