Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?

·47·Спорт
Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?

Мадриднинг «Реал» клуби тепасига қайтган «Махсус» — Жозе Моуриньо янги мавсум учун ўз режаларини пишитиб қўйди. The Athletic нашри тарқатган ишончли хабарларга кўра, португалиялик мутахассис 2026/27 йилги мавсумда жамоанинг тактик қиёфасини тубдан ўзгартирмоқчи.

Янги устувор тизим: 4-2-3-1

Моуриньо янги мавсумда «Қироллик клуби»ни асосан 4-2-3-1 тактик схемасида майдонга туширишни режалаштирмоқда. Ушбу жойлашув жамоанинг икки бош юлдузи ўртасидаги позиция муаммосини узил-кесил ҳал қилиши кутиляпти:

  • Килиан Мбаппе — марказий ҳужумчи (соф 9-рақам) сифатида ҳаракат қилади ва ҳужумлар марказида туради.

  • Винисиус Жуниор — ўзининг энг севимли ва энг қулай позицияси бўлган чап қанот вингерига қайтади. Бу эса бразилиялик юлдузга тезлик ва дриблингдан максимал даражада фойдаланиш имкониятини беради.

Ўтган мавсумдан фарқи нимада?

Ўтган мавсумда мадридликлар майдонда турлича тактик схемаларни синаб кўришган бўлса-да, энг кўп 4-4-2 тизимининг турли кўринишларидан фойдаланишган эди. Унда Мбаппе ва Винисиус қанотларда эмас, ҳужум чизиғида тўғридан-тўғри жуфтлик ҳосил қилиб ўйнашганди.

Тактик ўзгариш қисқача:

  • Эски мавсум (4-4-2): Мбаппе ва Винисиус — ҳужумдаги шериклар.

  • Янги мавсум (4-2-3-1): Мбаппе — марказда, Винисиус — чап қанотда.

«Махсус»нинг Мадриддаги бош миссияси

Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуриньо шу йилнинг июнь ойи бошида «Реал Мадрид» бош мураббийи этиб тайинланди. Португалиялик мутахассис клуб билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага имзо чеккан.

Унинг олдига қўйилган асосий вазифа аниқ — «Реал»ни Испания ва Европа футболида яна мутлақ етакчи позицияга қайтариш. Моуриньонинг ушбу янги тактик юришлари Мадридга қай даражада совринлар олиб келишини тез орада бошланадиган янги мавсумда кўриб оламиз!

Жозе МоуриньюРеал МадридКилиан МбаппеВинисиус Жуниор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиНеймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиБугун, 18:34Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...