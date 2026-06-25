Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?
Барселона ярим ҳимоячиси Френки де Йонг сўнгги пайтларда ўзига нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин муносабат билдирди. Нидерландиялик футболчи кўпчилик унинг ўйин услубини ва майдондаги вазифасини тўғри тушунмаётганини таъкидламоқда. Ушбу баҳслар фонида собиқ футболчи Жиммй Флойд Ҳасселбаинк Goal нашрига берган интервюсида Де Жонгнинг ҳозирги ҳолати ва унинг бошқа юлдузлар билан солиштиргандаги даражаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Де Жонгнинг сўзларига кўра, кўплаб мухлислар ва экспертлар футболни томоша қилса-да, унинг ички механизмларини тушунишмайди. Футболчи айниқса ўз ватанида унга нисбатан қилинаётган танқидларни ҳаддан ташқари бўрттирилган деб ҳисоблайди. "Мен пасларим дарвозабонга етиб бориши мумкин бўлган вазиятда таваккал қилмайман, лекин одамлар буни тушунишни исташмайди", — дейди у ўз ўйинини ҳимоя қилиб.
Юлдузлар билан солиштирув: Рисе ва ВитиньяҲозирги кунда Европа футболида марказий ярим ҳимоячилар орасида Арсенал вакили Деклан Рисе ва PSJ юлдузи Витинья энг юқори баҳоланмоқда. Ҳасселбаинкнинг фикрича, Френки де Йонг ҳали бу даражага тўлиқ етиб боргани йўқ. Унинг таъкидлашича, Де Жонгда тўп билан ишлаш маҳорати юқори бўлса-да, у ўйин темпини оширишда бироз оқсамоқда.
"У жуда сифатли футболчи ва Нидерландия терма жамоасининг муҳим бўлаги. Бироқ, шахсан мен уни Деклан Рисе даражасидан бироз ортда деб ҳисоблайман. Балки бу мен Англия чемпионатини мунтазам кузатганим учундир, лекин Рисе майдонда кўпроқ ҳажмдаги ишни бажаради", — дейди Ҳасселбаинк.
Экспертнинг фикрича, Де Жонг ўз ўйинини янада юқори даражага олиб чиқиши учун тўпни ўзида ортиқча ушлаб турмаслиги ва уни тезроқ шерикларига етказиб бериши лозим. Витинья каби креативлик ва Деклан Рисе каби динамика уйғунлиги Де Жонгни дунёнинг мутлақ энг яхши ярим ҳимоячисига айлантириши мумкин.
Шунга қарамай, Френки де Йонгнинг Барселона сафидаги кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ. У Камп Ноуда ўтказган етти мавсуми давомида 297 та учрашувда майдонга тушиб, уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритди. Бир неча бор бошқа клублардан, хусусан, Манчестер Юнайтед томонидан жиддий таклифлар бўлишига қарамай, у Каталония клубига содиқ қолишни афзал кўрди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Де Жонгнинг ўйини доимо қизиқарли бўлиб келган. Барселона таркибидаги ўзгаришлар ва жамоанинг янги стратегиясида нидерландиялик ярим ҳимоячининг ўрни қанчалик муҳим эканлиги келгуси ўйинларда янада ойдинлашади. Ҳозирча эса футболчи танқидларга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб беришга ҳаракат қилмоқда.
…