Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?

·41·Спорт
Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?

Барселона ярим ҳимоячиси Френки де Йонг сўнгги пайтларда ўзига нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин муносабат билдирди. Нидерландиялик футболчи кўпчилик унинг ўйин услубини ва майдондаги вазифасини тўғри тушунмаётганини таъкидламоқда. Ушбу баҳслар фонида собиқ футболчи Жиммй Флойд Ҳасселбаинк Goal нашрига берган интервюсида Де Жонгнинг ҳозирги ҳолати ва унинг бошқа юлдузлар билан солиштиргандаги даражаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Де Жонгнинг сўзларига кўра, кўплаб мухлислар ва экспертлар футболни томоша қилса-да, унинг ички механизмларини тушунишмайди. Футболчи айниқса ўз ватанида унга нисбатан қилинаётган танқидларни ҳаддан ташқари бўрттирилган деб ҳисоблайди. "Мен пасларим дарвозабонга етиб бориши мумкин бўлган вазиятда таваккал қилмайман, лекин одамлар буни тушунишни исташмайди", — дейди у ўз ўйинини ҳимоя қилиб.

Юлдузлар билан солиштирув: Рисе ва Витинья

Ҳозирги кунда Европа футболида марказий ярим ҳимоячилар орасида Арсенал вакили Деклан Рисе ва PSJ юлдузи Витинья энг юқори баҳоланмоқда. Ҳасселбаинкнинг фикрича, Френки де Йонг ҳали бу даражага тўлиқ етиб боргани йўқ. Унинг таъкидлашича, Де Жонгда тўп билан ишлаш маҳорати юқори бўлса-да, у ўйин темпини оширишда бироз оқсамоқда.

"У жуда сифатли футболчи ва Нидерландия терма жамоасининг муҳим бўлаги. Бироқ, шахсан мен уни Деклан Рисе даражасидан бироз ортда деб ҳисоблайман. Балки бу мен Англия чемпионатини мунтазам кузатганим учундир, лекин Рисе майдонда кўпроқ ҳажмдаги ишни бажаради", — дейди Ҳасселбаинк.

Экспертнинг фикрича, Де Жонг ўз ўйинини янада юқори даражага олиб чиқиши учун тўпни ўзида ортиқча ушлаб турмаслиги ва уни тезроқ шерикларига етказиб бериши лозим. Витинья каби креативлик ва Деклан Рисе каби динамика уйғунлиги Де Жонгни дунёнинг мутлақ энг яхши ярим ҳимоячисига айлантириши мумкин.

Шунга қарамай, Френки де Йонгнинг Барселона сафидаги кўрсаткичлари таҳсинга лойиқ. У Камп Ноуда ўтказган етти мавсуми давомида 297 та учрашувда майдонга тушиб, уч бор Ла Лига чемпионлигини қўлга киритди. Бир неча бор бошқа клублардан, хусусан, Манчестер Юнайтед томонидан жиддий таклифлар бўлишига қарамай, у Каталония клубига содиқ қолишни афзал кўрди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Де Жонгнинг ўйини доимо қизиқарли бўлиб келган. Барселона таркибидаги ўзгаришлар ва жамоанинг янги стратегиясида нидерландиялик ярим ҳимоячининг ўрни қанчалик муҳим эканлиги келгуси ўйинларда янада ойдинлашади. Ҳозирча эса футболчи танқидларга майдондаги ҳаракатлари билан жавоб беришга ҳаракат қилмоқда.

БарселонаФренки Де ЖонгДеклан РисеЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Бугун, 12:38Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди