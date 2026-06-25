Россияда мигрантлар пул ўтказмаларига 3 фоизлик комиссия таклиф қилинди
Россияда меҳнат мигрантлари учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин бўлган янги ташаббус муҳокамага қўйилди. Мамлакат Давлат думасига мигрантлар амалга оширадиган ҳар бир халқаро банк пул ўтказмасидан 3 фоиз миқдорида комиссия ундиришни назарда тутувчи қонун лойиҳаси киритилди.
Қонун ташаббуси муаллифларининг таъкидлашича, Россиядан бошқа давлатларга юборилаётган трансчегаравий пул ўтказмаларининг салмоқли қисми айнан меҳнат мигрантлари ҳиссасига тўғри келади. Шу сабабли мазкур соҳада қўшимча комиссия жорий этиш масаласи илгари сурилмоқда.
Мутахассислар қайд этишича, бундай ўзгариш амалга оширилса, Россияда меҳнат қилаётган миллионлаб хорижлик фуқароларнинг ўз ватанига юбориладиган маблағларига таъсир кўрсатиши мумкин.
Расмий маълумотларга кўра, 2025 йил давомида Ўзбекистонга хориждан юборилган пул ўтказмалари ҳажми 15 миллиард долларга етган. Бу эса пул ўтказмалари мамлакат иқтисодиёти ва кўплаб оилалар даромадида муҳим ўрин тутишини кўрсатади.
Айни пайтда мазкур ташаббус фақат қонун лойиҳаси мақомига эга бўлиб турибди. У ҳали расман қабул қилинмаган ва амалдаги қонун сифатида кучга кирмаган. Қонун лойиҳасининг кейинги тақдири Давлат думасидаги муҳокамалар ва овоз бериш жараёнларидан сўнг маълум бўлади.
…