Россияда мигрантлар пул ўтказмаларига 3 фоизлик комиссия таклиф қилинди

·24·Дунё
Россияда мигрантлар пул ўтказмаларига 3 фоизлик комиссия таклиф қилинди

Россияда меҳнат мигрантлари учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин бўлган янги ташаббус муҳокамага қўйилди. Мамлакат Давлат думасига мигрантлар амалга оширадиган ҳар бир халқаро банк пул ўтказмасидан 3 фоиз миқдорида комиссия ундиришни назарда тутувчи қонун лойиҳаси киритилди.

Қонун ташаббуси муаллифларининг таъкидлашича, Россиядан бошқа давлатларга юборилаётган трансчегаравий пул ўтказмаларининг салмоқли қисми айнан меҳнат мигрантлари ҳиссасига тўғри келади. Шу сабабли мазкур соҳада қўшимча комиссия жорий этиш масаласи илгари сурилмоқда.

Мутахассислар қайд этишича, бундай ўзгариш амалга оширилса, Россияда меҳнат қилаётган миллионлаб хорижлик фуқароларнинг ўз ватанига юбориладиган маблағларига таъсир кўрсатиши мумкин.

Расмий маълумотларга кўра, 2025 йил давомида Ўзбекистонга хориждан юборилган пул ўтказмалари ҳажми 15 миллиард долларга етган. Бу эса пул ўтказмалари мамлакат иқтисодиёти ва кўплаб оилалар даромадида муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

Айни пайтда мазкур ташаббус фақат қонун лойиҳаси мақомига эга бўлиб турибди. У ҳали расман қабул қилинмаган ва амалдаги қонун сифатида кучга кирмаган. Қонун лойиҳасининг кейинги тақдири Давлат думасидаги муҳокамалар ва овоз бериш жараёнларидан сўнг маълум бўлади.

РоссияДавлат думасиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олди Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олдиБугун, 14:26Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишМиядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишБугун, 13:51Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:32Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиЙўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиБугун, 13:22Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Бугун, 13:1944 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда