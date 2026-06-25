ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?

·0·Спорт
ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи ўз якунига етиб бормоқда. Тўпурарлар ва энг сермаҳсул футболчилар ўртасидаги рақобат эса аллақачон куртак ёзиб, ҳақиқий жангга айланиб улгурди.

Ҳозиргача бўлиб ўтган баҳслар хулосасига кўра, турнирнинг «гол+пас» тизимидаги тахтини бир йўла учта юлдуз баҳам кўриб турибди!

Етакчилар учлиги: Қария Месси, тезкор Винисиус ва даҳшатли Ундав

Мундиалнинг энг фойдали футболчиси бўлиш учун курашда ҳозирча 5 тадан натижали очко тўплаган уч ўйинчи олдинда бормоқда:

  • Лионель Месси (Аргентина): Терма жамоа сардори ёш танламаслигини яна бир бор исботламоқда. Лео атиги 2 та учрашувда рақиблар дарвозасини 5 бор ишғол қилиб, соф голлар эвазига рўйхат бошига чиқиб олди.

  • Винисиус Жуниор (Бразилия): «Пентакампеонлар» етакчиси ЖЧ-2026 стартини жуда фаол бошлади. У 3 та ўйинда 4 та гол урди ва 1 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

  • Дениз Ундав (Германия): Бундестим ҳужумчисини турнирнинг ҳақиқий кашфиёти дейиш мумкин. Ундав атиги 2 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол ва 2 та ассист қайд этди. Самарадорлик бўйича даҳшатли кўрсаткич!

ЖЧ-2026: Энг сермаҳсул футболчилар жадвали

Етакчиларнинг товонини босиб келаётган, ҳисобида 4 тадан натижали ҳаракат бўлган юлдузлар ҳам анчагина. Вазият айни дамда қуйидагича кўриниш олган:

Футболчи

Терма жамоаси

Гол

Ассист

Умумий очко (Гол+Пас)

Лионель Месси

Аргентина

5

0

5

Винисиус Жуниор

Бразилия

4

1

5

Дениз Ундав

Германия

3

2

5

Килиан Мбаппе

Франция

4

0

4

Эрлинг Ҳоланд

Норвегия

4

0

4

Александер Исак

Швеция

1

3

4

Йоан Манзамби

Швейцария

3

1

4

Муҳим палла яқинлашмоқда: Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи тугаш арафасида. Энг қизиқарли ва муросасиз баҳслар, шунингдек, «Олтин бутса» ҳамда турнирнинг энг яхши футболчиси номинацияси учун асосий кураш ҳали олдинда — плей-офф босқичида давом этади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиЛиверпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:52Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаИнтер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаБугун, 13:51Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Бугун, 13:20Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди