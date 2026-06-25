ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи ўз якунига етиб бормоқда. Тўпурарлар ва энг сермаҳсул футболчилар ўртасидаги рақобат эса аллақачон куртак ёзиб, ҳақиқий жангга айланиб улгурди.
Ҳозиргача бўлиб ўтган баҳслар хулосасига кўра, турнирнинг «гол+пас» тизимидаги тахтини бир йўла учта юлдуз баҳам кўриб турибди!
Етакчилар учлиги: Қария Месси, тезкор Винисиус ва даҳшатли Ундав
Мундиалнинг энг фойдали футболчиси бўлиш учун курашда ҳозирча 5 тадан натижали очко тўплаган уч ўйинчи олдинда бормоқда:
Лионель Месси (Аргентина): Терма жамоа сардори ёш танламаслигини яна бир бор исботламоқда. Лео атиги 2 та учрашувда рақиблар дарвозасини 5 бор ишғол қилиб, соф голлар эвазига рўйхат бошига чиқиб олди.
Винисиус Жуниор (Бразилия): «Пентакампеонлар» етакчиси ЖЧ-2026 стартини жуда фаол бошлади. У 3 та ўйинда 4 та гол урди ва 1 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Дениз Ундав (Германия): Бундестим ҳужумчисини турнирнинг ҳақиқий кашфиёти дейиш мумкин. Ундав атиги 2 та баҳсда майдонга тушиб, 3 та гол ва 2 та ассист қайд этди. Самарадорлик бўйича даҳшатли кўрсаткич!
ЖЧ-2026: Энг сермаҳсул футболчилар жадвали
Етакчиларнинг товонини босиб келаётган, ҳисобида 4 тадан натижали ҳаракат бўлган юлдузлар ҳам анчагина. Вазият айни дамда қуйидагича кўриниш олган:
Футболчи
Терма жамоаси
Гол
Ассист
Умумий очко (Гол+Пас)
Лионель Месси
Аргентина
5
0
5
Винисиус Жуниор
Бразилия
4
1
5
Дениз Ундав
Германия
3
2
5
Килиан Мбаппе
Франция
4
0
4
Эрлинг Ҳоланд
Норвегия
4
0
4
Александер Исак
Швеция
1
3
4
Йоан Манзамби
Швейцария
3
1
4
Муҳим палла яқинлашмоқда: Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи тугаш арафасида. Энг қизиқарли ва муросасиз баҳслар, шунингдек, «Олтин бутса» ҳамда турнирнинг энг яхши футболчиси номинацияси учун асосий кураш ҳали олдинда — плей-офф босқичида давом этади!
…