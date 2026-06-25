Эртага ҳаво 44 даражагача кўтарилади

·0·Ўзбекистон
Эртага ҳаво 44 даражагача кўтарилади

Ўзгидромет 26 июнь куни учун навбатдаги об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Маълум қилинишича, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёзнинг ҳақиқий иссиқ кунлари давом этади ва айрим вилоятларда ҳаво ҳарорати 44 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли ва вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кузатилмайди. Шарқий йўналишдан 3-8 м/с тезликда шамол эсади. Ҳарорат кечаси 23-25 даража, кундузи эса 37-39 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикасида ҳаво ўзгарувчан тус олади. Айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Шарқий шамол 9-14 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимолдан холи эмас. Ҳарорат кечаси 20-25 даража, кундузи 32-37 даража бўлади.

Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқий шамол 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси 20-25 даража, кундузи 32-37 даражагача етади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши, аммо ёғингарчилик кузатилмаслиги прогноз қилинмоқда. Шарқий шамол 9-14 м/с тезликда эсади, айрим ҳудудларда чанг-тўзонлар юзага келиши мумкин. Ҳарорат кечаси 22-27 даража, кундузи эса 39-44 даражагача кўтарилади.

Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир кутилмайди. Шарқий шамол 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20-25 даража, кундузи 35-40 даража бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмаяпти. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 23-28 даража, кундузи эса 39-44 даражагача кўтарилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кузатилмайди. Шарқий шамол 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20-25 даража, кундузи 35-40 даража атрофида бўлади.

Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шунингдек, сел ва сув тошқини ҳодисалари юзага келиш хавфи ҳам сақланиб қолмоқда. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, момақалдироқ вақтида эса 13-18 м/с гача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 25-30 даража бўлади.

Синоптиклар аҳолидан куннинг энг иссиқ вақтларида эҳтиёткор бўлиш, кўпроқ сув истеъмол қилиш ва имкони борича тўғридан-тўғри қуёш нурлари остида узоқ вақт қолмасликни тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаБугун, 13:40Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиМирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиБугун, 09:48Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиФарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилдиКеча, 21:19Энергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиЭнергетика вазирлигида янги тайинловлар амалга оширилдиКеча, 18:25Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?Кеча, 16:28Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Кеча, 16:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади
Ўзбекистон транспорт тизими тубдан янгиланиб янги аэропортлар қурилади