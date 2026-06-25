Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди
Yandex жамоаси тиббиёт муассасалари ишини енгиллаштиришга қаратилган янги сунъий интеллект (СИ) ёрдамчисини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу технология шифокорларни кундалик зерикарли ва кўп вақт талаб қилувчи ҳужжатбозликдан халос қилиш, қабул жараёнида асосий эътиборни беморга қаратиш имконини беради. Мазкур лойиҳа тиббиёт соҳасида рақамли трансформацияни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизимнинг асосий вазифаси шифокор ва бемор ўртасидаги мулоқотни реал вақт режимида таҳлил қилиб, қабул баённомасини (протоколини) автоматик тарзда тўлдиришдан иборат. Сунъий интеллект нутқ ичидан шикоятлар, анамнез, қўйилган ташхис ва тавсияларни ажратиб олади. Маълумотлар шахссизлантирилган ҳолда ҳужжат қораламасига киритилади, шифокор эса фақат тайёр матнни текшириб, тасдиқлаши лозим бўлади.
Иш самарадорлиги ва тезкор таҳлилИшлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу ёрдамчи ҳужжатларни юритишга сарфланадиган вақтни 40 фоизгача қисқартиришга ёрдам беради. Тайёр протокол бор-йўғи 35 сония ичида шакллантирилади ва маълумотларнинг аниқлик даражаси 90 фоиздан юқори экани айтилмоқда. Бу эса шифокорларга ҳар бир бемор учун кўпроқ вақт ажратиш ва иш кунидаги чарчоқни камайтириш имконини беради.
Янги платформа фақатгина нутқни матнга айлантириш билан чекланмайди, у яна икки муҳим модулни ўз ичига олади:
- Тиббий билимлар базаси бўйича интеллектуал қидирув: норматив ҳужжатлар, илмий нашрлар ва клиник тавсияларни бир неча сонияда топиб, даволаш схемаларини солиштиради.
- Беморнинг электрон тиббий картасини таҳлил қилиш: касаллик тарихини тезкор кўздан кечириш ва кўрсаткичлар динамикасини кузатишга ёрдам беради.
Технологик асос ва хавфсизликЛойиҳа Yandex AI Стюдио платформасидаги илғор ишланмаларга таянади. Хусусан, нутқни таниш учун Yandex СпеечКит, матнни таҳлил қилиб мазмунни ажратиш учун YandexГПТ катта тил модели ва маълумотларни қидириш учун Yandex Search API технологияларидан фойдаланилган. Бу каби ечимлар Ўзбекистон тиббиёт тизими учун ҳам долзарб бўлиб, келгусида маҳаллий клиникаларда навбатларни камайтириш ва хизмат сифатини оширишда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Ҳозирда лойиҳа пилот босқичида бўлиб, уни жорий этиш нархи ҳар бир тиббиёт муассасаси учун индивидуал тарзда ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллектнинг тиббиётга интеграцияси нафақат шифокорлар меҳнатини енгиллатади, балки инсон омили билан боғлиқ хатоликларнинг олдини олишга ҳам хизмат қилади.
…