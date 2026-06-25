Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди

·0·Техно
Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди

Yandex жамоаси тиббиёт муассасалари ишини енгиллаштиришга қаратилган янги сунъий интеллект (СИ) ёрдамчисини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу технология шифокорларни кундалик зерикарли ва кўп вақт талаб қилувчи ҳужжатбозликдан халос қилиш, қабул жараёнида асосий эътиборни беморга қаратиш имконини беради. Мазкур лойиҳа тиббиёт соҳасида рақамли трансформацияни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизимнинг асосий вазифаси шифокор ва бемор ўртасидаги мулоқотни реал вақт режимида таҳлил қилиб, қабул баённомасини (протоколини) автоматик тарзда тўлдиришдан иборат. Сунъий интеллект нутқ ичидан шикоятлар, анамнез, қўйилган ташхис ва тавсияларни ажратиб олади. Маълумотлар шахссизлантирилган ҳолда ҳужжат қораламасига киритилади, шифокор эса фақат тайёр матнни текшириб, тасдиқлаши лозим бўлади.

Иш самарадорлиги ва тезкор таҳлил

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу ёрдамчи ҳужжатларни юритишга сарфланадиган вақтни 40 фоизгача қисқартиришга ёрдам беради. Тайёр протокол бор-йўғи 35 сония ичида шакллантирилади ва маълумотларнинг аниқлик даражаси 90 фоиздан юқори экани айтилмоқда. Бу эса шифокорларга ҳар бир бемор учун кўпроқ вақт ажратиш ва иш кунидаги чарчоқни камайтириш имконини беради.

Янги платформа фақатгина нутқни матнга айлантириш билан чекланмайди, у яна икки муҳим модулни ўз ичига олади:

  • Тиббий билимлар базаси бўйича интеллектуал қидирув: норматив ҳужжатлар, илмий нашрлар ва клиник тавсияларни бир неча сонияда топиб, даволаш схемаларини солиштиради.
  • Беморнинг электрон тиббий картасини таҳлил қилиш: касаллик тарихини тезкор кўздан кечириш ва кўрсаткичлар динамикасини кузатишга ёрдам беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги технологияни биринчилардан бўлиб неврологлар, пулмонологлар, терапевтлар ва педиатрлар синовдан ўтказишди. Тизим модулли тузилишга эга бўлиб, у булутли технологиялар асосида ёки маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бевосита клиниканинг ўз серверларида (он-премисес) ишга туширилиши мумкин.

Технологик асос ва хавфсизлик

Лойиҳа Yandex AI Стюдио платформасидаги илғор ишланмаларга таянади. Хусусан, нутқни таниш учун Yandex СпеечКит, матнни таҳлил қилиб мазмунни ажратиш учун YandexГПТ катта тил модели ва маълумотларни қидириш учун Yandex Search API технологияларидан фойдаланилган. Бу каби ечимлар Ўзбекистон тиббиёт тизими учун ҳам долзарб бўлиб, келгусида маҳаллий клиникаларда навбатларни камайтириш ва хизмат сифатини оширишда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Ҳозирда лойиҳа пилот босқичида бўлиб, уни жорий этиш нархи ҳар бир тиббиёт муассасаси учун индивидуал тарзда ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллектнинг тиббиётга интеграцияси нафақат шифокорлар меҳнатини енгиллатади, балки инсон омили билан боғлиқ хатоликларнинг олдини олишга ҳам хизмат қилади.

YandexСунъий IntelлектТиббиётТехнологияYandexГПТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиБугун, 12:56Ер юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиЕр юзида навбатдаги магнит бўрони кузатилмоқда: Г1 даражасидаги фаоллик қайд этилдиБугун, 12:20Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: Букланувчи смартфонлар экранида инқилоб кутилмоқдаБугун, 11:54Ибериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиИбериа авиакомпанияси самолётларида Starlink тизими орқали юқори тезликдаги интернет ишга тушдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди