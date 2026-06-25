Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мексикадаги дўконлардан бирида содир бўлган ноодатий ўғирлик ҳолати кузатув камераларига муҳрланди. Воқеа акс этган видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Тасвирларда сотувчи телефонига берилиб кетганидан фойдаланган эркак дўкон ичига сездирмай кириб келгани кўринади. У эътибор тортмаслик учун ерда эмаклаб ҳаракатланган ва шу тариқа сотувчининг назаридан четда қолишга муваффақ бўлган.
Маълумотларга кўра, эркак қулай фурсатдан фойдаланиб, ўғирликни амалга оширган ва воқеа жойини тарк этган. Сотувчи эса ҳодисани фақат кейинроқ сезган.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик ўғрининг ғайриоддий усулидан ҳайратланганини ёзмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…