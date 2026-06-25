Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)
Дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова Instagram саҳифаси орқали Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида ўз фикрларини билдириб, ҳатто Криштиану Роналдуга рамзий тарзда хат ёзганини маълум қилди.
Муҳаммедованинг айтишича, у Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк спортчилардан бири деб билади ва унга инглиз тилида ўз муносабатини ёзиб қолдирган.
“Мен Роналдудан: 'Сиз афсонавий одамсиз, устоз даражасидаги инсонсиз. Бизнинг ўзбекистонлик футболчилар эса энди етишиб чиқаётган янги авлод. Улар ҳам сизнинг ёшингизга етганида худди шундай ютуқларга эришиши ва йирик натижаларни қайд этиши мумкин', деб ёздим”, — деди у.
Шаҳзода Муҳаммедова Роналдуни тирик афсона деб атаб, унинг футбол тарихидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади.
“Эртага бу инсон оламдан ўтса, бутун дунё уни эслайди. Кўпчилик унинг даврида яшаганидан фахрланади. Бизнинг футболчиларимиз эса ана шундай афсона билан бир майдонда тўп тепди. Бу ҳаммага ҳам насиб қилавермайди”, — деди дизайнер.
У бу ҳолатни санъат ва мода оламидаги йирик юлдузлар билан бир саҳнада чиқиш қилишга қиёслади.
“Худди Муниса Ризаева ёки Райҳон Женнифер Лопез, Шакира ёки Беёнсе билан битта концертда дуэт куйлагандек. Ёки мен дизайнер сифатида Chanel, Versace ёки Dolce & Gabbana каби машҳур брендлар билан бир подиумда иштирок этгандек ҳолат”, — дея фикр билдирди у.
Муҳаммедова ўйин натижасидан хафа бўлмаганини ҳам алоҳида таъкидлади.
“Мен умримда биринчи марта футбол кўрдим. Футболни тушунмайман, футболчиларни ҳам деярли танимасдим. Фақат Одил Аҳмедовни танирдим. Аммо Роналду, Абдуқодир ва Аббос каби футболчилар мени футбол томоша қилишга қизиқтира олди. Ҳатто оиламиз билан бирга илк бор футбол кўрдик. Майдонга Роналду шердек, бизнинг футболчиларимиз ҳам шердек чиқиб келганини кўриб, ҳайратландим. Бу ҳақиқий мўъжиза эди”, — деди у.
Унинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар дизайнернинг самимий мулоҳазаларини қўллаб-қувватлаб, изоҳларда ўзбекистонлик футболчиларга миннатдорлик ва далда сўзларини ёзиб қолдиришди.
…