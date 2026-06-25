Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)

·50·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)

Дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова Instagram саҳифаси орқали Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида ўз фикрларини билдириб, ҳатто Криштиану Роналдуга рамзий тарзда хат ёзганини маълум қилди.

Муҳаммедованинг айтишича, у Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк спортчилардан бири деб билади ва унга инглиз тилида ўз муносабатини ёзиб қолдирган.

“Мен Роналдудан: 'Сиз афсонавий одамсиз, устоз даражасидаги инсонсиз. Бизнинг ўзбекистонлик футболчилар эса энди етишиб чиқаётган янги авлод. Улар ҳам сизнинг ёшингизга етганида худди шундай ютуқларга эришиши ва йирик натижаларни қайд этиши мумкин', деб ёздим”, — деди у.

Шаҳзода Муҳаммедова Роналдуни тирик афсона деб атаб, унинг футбол тарихидаги ўрни беқиёс эканини таъкидлади.

“Эртага бу инсон оламдан ўтса, бутун дунё уни эслайди. Кўпчилик унинг даврида яшаганидан фахрланади. Бизнинг футболчиларимиз эса ана шундай афсона билан бир майдонда тўп тепди. Бу ҳаммага ҳам насиб қилавермайди”, — деди дизайнер.

У бу ҳолатни санъат ва мода оламидаги йирик юлдузлар билан бир саҳнада чиқиш қилишга қиёслади.

“Худди Муниса Ризаева ёки Райҳон Женнифер Лопез, Шакира ёки Беёнсе билан битта концертда дуэт куйлагандек. Ёки мен дизайнер сифатида Chanel, Versace ёки Dolce & Gabbana каби машҳур брендлар билан бир подиумда иштирок этгандек ҳолат”, — дея фикр билдирди у.

Муҳаммедова ўйин натижасидан хафа бўлмаганини ҳам алоҳида таъкидлади.

“Мен умримда биринчи марта футбол кўрдим. Футболни тушунмайман, футболчиларни ҳам деярли танимасдим. Фақат Одил Аҳмедовни танирдим. Аммо Роналду, Абдуқодир ва Аббос каби футболчилар мени футбол томоша қилишга қизиқтира олди. Ҳатто оиламиз билан бирга илк бор футбол кўрдик. Майдонга Роналду шердек, бизнинг футболчиларимиз ҳам шердек чиқиб келганини кўриб, ҳайратландим. Бу ҳақиқий мўъжиза эди”, — деди у.

Унинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар дизайнернинг самимий мулоҳазаларини қўллаб-қувватлаб, изоҳларда ўзбекистонлик футболчиларга миннатдорлик ва далда сўзларини ёзиб қолдиришди.

Шаҳзода МуҳаммедоваКриштиану РоналдуЎзбекистонПортугалияInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди “Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди Бугун, 13:19Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Бугун, 13:07Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Бугун, 12:48Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиШаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиБугун, 11:33Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Бугун, 10:56Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Бугун, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...