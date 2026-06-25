Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқда
Италиянинг Интер жамоаси ва Нидерландия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Штефан де Вриж фаолиятида кутилмаган бурилиш ясашга яқин турибди. 34 ёшли футболчи эркин агент мақомида Грециянинг Панатинаикос клубига ўтиш бўйича музокараларнинг якуний босқичига келган. Саккиз йил давомида А Серияда юқори савияда тўп сурган ҳимоячининг бу қарори кўпчилик учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эиндҳовенс Дагблад нашри хабарига кўра, Feyenoord тарбияланувчиси ҳисобланган Штефан де Вриж Греция пойтахти Афинада янги саргузашт бошлашга тайёр. У Италия чемпионатида Лацио ва Интер сафида жами 300 дан ортиқ ўйинда майдонга тушиб, улкан тажриба тўплаган. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги деталларини келишиб олишмоқда ва тез орада расмий эълон берилиши кутилмоқда.
Панатинаикос ўтган мавсумни муваффақиятсиз якунлаб, Греция Суперлигасида тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Чемпион AEK жамоасидан 20 очко ортда қолган клуб раҳбарияти таркибни тубдан ислоҳ қилишга қарор қилди. Айнан шу ислоҳотлар доирасида тажрибали ҳимоячининг трансфери жамоанинг амбициялари жиддий эканлигидан далолат беради.
Янги мураббий ва таркибдаги ўзгаришларКлубдаги омадсиз натижалардан сўнг Ливерпул собиқ устози Рафаел Бенитез истеъфога чиқарилган эди. Унинг ўрнини ФК Копенгаген клубидаги муваффақиятли фаолияти билан танилган 38 ёшли даниялик мутахассис Джейкоб Нееструп эгаллади. Goal.com нашрининг ёзишича, ёш мураббий ҳимоя чизиғини айнан Штефан де Вриж каби Европа футболи элитасида тўп сурган етакчи атрофида қуришни мақсад қилган.
Афинада нидерландиялик футболчини таниш чеҳралар кутиб олади. У Панатинаикос сафида ўз ватандоши Тоннй Вилҳена ва ўтган мавсумда самарали ўйин кўрсатган Кйриел Дессерс билан бирга тўп суради. Бу омил Штефан де Врижнинг янги жамоага ва муҳитга тезроқ мослашишига ёрдам бериши шубҳасиз.
Штефан де Вриж Интер билан ўтган давр мобайнида жуда бой коллекцияга эга бўлди. У Нераззурри сафида уч бор Италия чемпионлиги, уч марта Италия кубоги ва уч бор мамлакат Суперкубогини қўлга киритган. Унинг бундай ғолиблик руҳияти 2010-йилдан бери чемпионликка эриша олмаётган Панатинаикос учун жуда зарур ҳисобланади.
Ҳозирда футболчи тиббий кўрикдан ўтиш ва жамоанинг Нидерландияда ўтадиган йиғинига қўшилиш учун тайёргарлик кўрмоқда. Қизиғи шундаки, грецияликлар ўз йиғини доирасида Аmsтердамнинг Аякс клубига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказишни режалаштирган. Жароҳати сабаб охирги Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборган ҳимоячи учун бу трансфер янги нафас бўлиши кутилмоқда.
…