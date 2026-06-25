Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгилади
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби ўзининг етакчи ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча борасидаги трансфер сиёсатини кескинлаштирди. Сўнгги вақтларда Англия Премер-лигаси жамоалари томонидан билдирилаётган қизиқишлар фонида, Дортмунд клуби раҳбарияти футболчи учун 100 миллион евролик нарх белгилади. Бу қарор футболчининг шартномасидаги товон пули банди кучга кирмасидан аввал максимал фойда кўриб қолиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Kicker нашри хабарига кўра, Боруссия Дортмунд 25 ёшли футболчини жорий ёзги трансфер ойнасида сотиш ниятида эмас. Шу сабабли, немис гранди 100 миллион евролик ултиматум қўйиш орқали аксарият Европа клубларини бу пойгадан чиқариб юбормоқчи. Футболчининг март ойида имзоланган янги шартномаси клубга трансфер масаласида тўлиқ назоратни тақдим этади.
Шартномадаги махфий бандлар ва нарх пасайишиҚайд этилишича, Нмечанинг амалдаги келишувида 2026-йилги мавсум учун аниқ товон пули кўрсатилмаган. Бироқ, 2027-йилдан бошлаб унинг шартномасида 80 миллион евролик сотиб олиш банди фаоллашади. 2028-йилга келиб эса бу сумма янада пасайиб, 70 миллион еврони ташкил этиши кўзда тутилган. Айнан шу сабабли, Боруссия Дортмунд ҳозирги вазиятдан фойдаланиб, унинг трансферидан рекорд даражадаги маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.
Феликс Нмеча Англия клублари учун нафақат маҳорати, балки ҳуқуқий мақоми сабабли ҳам жуда жозибадор актив ҳисобланади. Гамбургда туғилган бўлса-да, у узоқ вақт Манчестер Сити академиясида таҳсил олган. Бу эса унга Премер-лигада "маҳаллий тарбияланувчи" (Ҳомегровн Плаер) мақомини беради. Англия чемпионати қоидаларига кўра, ҳар бир жамоа қайдномасида камида саккиз нафар шундай футболчи бўлиши шарт, бу эса Нмечанинг нархини сунъий равишда оширмоқда.
Европа грандлари ўртасидаги рақобатSky Sports маълумотларига кўра, футболчига нафақат инглиз клублари, балки Испания гранди Реал Мадрид ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Мадридликлар устози Жозе Моуринью ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Нмечанинг номзодини шахсан ўзи кўриб чиқмоқда. Мураббий футболчининг майдондаги креативлиги ва юқори энергиясини юқори баҳолаган.
Шунингдек, трансфер пойгасида Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити жамоалари ҳам фаол иштирок этиши кутилмоқда. Нмечанинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки унинг бозор қийматини янада ошириб юборди. Ҳозирда Боруссия Дортмунд барча таклифларни кўриб чиқишга тайёр, бироқ 100 миллион евродан кам бўлган суммаларни рад этиш ниятида.
Мазкур трансфер амалга ошса, Феликс Нмеча Дортмунд тарихидаги энг қиммат сотувлардан бирига айланиши мумкин. Ҳозирча футболчининг ўзи келажаги борасида якуний қарорга келмаган, бироқ Премер-лигага қайтиш имконияти уни қизиқтириши табиий.
…