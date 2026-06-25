Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоланди
Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи сунъий интеллект ва робототехника оламида янги саҳифа очишни мақсад қилган. Компания видеоўйинлар ёрдамида роботларни реал дунёда ҳаракатланишга ўргатувчи ноёб технология устида ишламоқда. Ушбу инновацион ёндашув инвесторлар эътиборини тортди ва натижада стартап 2,3 миллиард доллар қийматга эга бўлган йирик молиявий босқични якунлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Генерал Интуитион сўнгги инвестиция раундида 320 миллион доллар жалб қилган. Бу билан компаниянинг жами инвестициялари миқдори 454 миллион долларга етди. Стартап асосчиси, 31 ёшли Пим де Витте ўзининг Медал лойиҳасидан ажралиб чиққан ҳолда, геймерлар томонидан юкланган миллионлаб соатлик видеоўйин лавҳаларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқда.
Ўйиндан реал дунёга: Технология қандай ишлайди?Генерал Интуитион ёндашувининг ўзига хослиги шундаки, у фақат видео тасвирларга таянмайди. Аксарият рақобатчилар сунъий интеллектни шунчаки видеони кўриб ўрганишга мажбурлаётган бир пайтда, де Витте жамоаси ўйин давомида босилган тугмалар ва бажарилган амаллар (актион лабелс) маълумотларидан фойдаланмоқда. Бу AI моделига фазовий ва вақтинчалик мантиқни (спатиал-темпорал реасонинг) чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.
Компания офисида ўтказилган намойишда Фортните ўйинини 100 соатдан бери тўхтовсиз ўйнаётган AI агенти кўрсатилди. Энг ҳайратланарлиси, худди шу "мия" офис бўйлаб ҳаракатланаётган тўрт оёқли роботни ҳам бошқармоқда. Робот ўзининг ягона камераси орқали атрофни ўрганади ва тўсиқларни четлаб ўтишни ўрганади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, роботни янги муҳитга мослаштириш учун бор-йўғи саккиз дақиқалик реал маълумотлар кифоя қилади.
Келажак истиқболлари ва робототехникаҲозирда роботлар кўпинча ёш болалар каби ҳаракатланиб, гоҳида стул оёқларига ёки чиқинди қутиларига урилиб кетиши мумкин. Бироқ, Генерал Интуитион ишлаб чиққан агентик модел симуляция, ўйин ва реал ҳаёт ўртасидаги фарқни тезда йўқотиш қобилиятига эга. Бу келажакда роботларнинг мураккаб шаҳар шароитларида ёки заводларда одам аралашувисиз эркин ҳаракатланишини таъминлаши кутилмоқда.
Ўзбекистон каби технологик ривожланаётган мамлакатлар учун бу каби ишланмалар келажакда логистика, қишлоқ хўжалиги ва хавфсизлик соҳаларида хизмат қилувчи автоном роботларни яратишда пойдевор бўлиши мумкин. Видеоўйинлар саноатининг бундай жиддий илмий мақсадларда қўлланилиши сунъий интеллектни ўқитиш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.
Генерал Интуитион муваффақияти шуни кўрсатадики, виртуал оламдаги тажриба тез орада жисмоний дунёда ҳам ўз аксини топади. Компания эндиликда ўз моделларини янада такомиллаштириш ва уларни турли турдаги роботлаштирилган қурилмаларга интеграция қилишни режалаштирмоқда.
…