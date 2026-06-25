Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоланди

·0·Техно
Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоланди

Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи сунъий интеллект ва робототехника оламида янги саҳифа очишни мақсад қилган. Компания видеоўйинлар ёрдамида роботларни реал дунёда ҳаракатланишга ўргатувчи ноёб технология устида ишламоқда. Ушбу инновацион ёндашув инвесторлар эътиборини тортди ва натижада стартап 2,3 миллиард доллар қийматга эга бўлган йирик молиявий босқични якунлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Генерал Интуитион сўнгги инвестиция раундида 320 миллион доллар жалб қилган. Бу билан компаниянинг жами инвестициялари миқдори 454 миллион долларга етди. Стартап асосчиси, 31 ёшли Пим де Витте ўзининг Медал лойиҳасидан ажралиб чиққан ҳолда, геймерлар томонидан юкланган миллионлаб соатлик видеоўйин лавҳаларидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланмоқда.

Ўйиндан реал дунёга: Технология қандай ишлайди?

Генерал Интуитион ёндашувининг ўзига хослиги шундаки, у фақат видео тасвирларга таянмайди. Аксарият рақобатчилар сунъий интеллектни шунчаки видеони кўриб ўрганишга мажбурлаётган бир пайтда, де Витте жамоаси ўйин давомида босилган тугмалар ва бажарилган амаллар (актион лабелс) маълумотларидан фойдаланмоқда. Бу AI моделига фазовий ва вақтинчалик мантиқни (спатиал-темпорал реасонинг) чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.

Компания офисида ўтказилган намойишда Фортните ўйинини 100 соатдан бери тўхтовсиз ўйнаётган AI агенти кўрсатилди. Энг ҳайратланарлиси, худди шу "мия" офис бўйлаб ҳаракатланаётган тўрт оёқли роботни ҳам бошқармоқда. Робот ўзининг ягона камераси орқали атрофни ўрганади ва тўсиқларни четлаб ўтишни ўрганади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, роботни янги муҳитга мослаштириш учун бор-йўғи саккиз дақиқалик реал маълумотлар кифоя қилади.

Келажак истиқболлари ва робототехника

Ҳозирда роботлар кўпинча ёш болалар каби ҳаракатланиб, гоҳида стул оёқларига ёки чиқинди қутиларига урилиб кетиши мумкин. Бироқ, Генерал Интуитион ишлаб чиққан агентик модел симуляция, ўйин ва реал ҳаёт ўртасидаги фарқни тезда йўқотиш қобилиятига эга. Бу келажакда роботларнинг мураккаб шаҳар шароитларида ёки заводларда одам аралашувисиз эркин ҳаракатланишини таъминлаши кутилмоқда.

Ўзбекистон каби технологик ривожланаётган мамлакатлар учун бу каби ишланмалар келажакда логистика, қишлоқ хўжалиги ва хавфсизлик соҳаларида хизмат қилувчи автоном роботларни яратишда пойдевор бўлиши мумкин. Видеоўйинлар саноатининг бундай жиддий илмий мақсадларда қўлланилиши сунъий интеллектни ўқитиш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Генерал Интуитион муваффақияти шуни кўрсатадики, виртуал оламдаги тажриба тез орада жисмоний дунёда ҳам ўз аксини топади. Компания эндиликда ўз моделларини янада такомиллаштириш ва уларни турли турдаги роботлаштирилган қурилмаларга интеграция қилишни режалаштирмоқда.

Генерал ИнтуитионСунъий IntelлектРобототехникаТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиБугун, 21:54Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди