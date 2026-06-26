Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшди
Дунё футболининг энг шов-шувли мураббийларидан бири Жозе Моуринью кутилмаган баёнот билан чиқди. Тажрибали мутахассис ўзининг мураббийлик фаолиятидаги совринлар сонини саккизта эмас, балки тўққизта деб ҳисоблашини маълум қилди. Бунга унинг Португалиянинг Бенфика клуби билан ўтказган мағлубиятсиз мавсуми сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашган Моуринью 2025-26-йилги мавсумда Лиссабон клуби билан бирорта ҳам ўйинда мағлуб бўлмаганини алоҳида таъкидлади. Гарчи бу натижа жамоага чемпионликни тақдим этмаган бўлса-да, мураббий буни ўзига хос тарихий ютуқ ва «тўққизинчи чемпионлик» сифатида қабул қилмоқда.
«Агар сизга ҳам кулгили, ҳам бироз кибрли жавоб керак бўлса, шуни айтишим мумкинки, мен фаолиятим давомида саккизта чемпионликни қўлга киритганман, аммо ҳеч қачон мағлубиятсиз серия қайд этмагандим. Шунинг учун энди бу натижани тўққизинчи унвоним деб ҳисоблайман. Бу расмий кубок эмас, лекин жуда ажойиб туйғу», — дея ҳазил аралаш фикр билдирди ҳозирда Реал Мадрид бош мураббийи сифатида иш бошлаган мутахассис.
Арсенал натижасининг такрорланишиМоуринью бошчилигидаги Бенфика Португалия чемпионатида бирор марта мағлуб бўлмаганига қарамай, мавсумни учинчи ўринда якунлади. Чемпионликни қўлга киритган Porto жамоасидан саккиз очко ортда қолган лиссабонликлар кўп дуранг қайд этганликлари сабабли олтин медаллардан маҳрум бўлишди. Мураббий бу ҳолатни Лондоннинг Арсенал клуби 2003-04-йилги мавсумда қайд этган «енгилмаслар» (Инвинсиблес) рекордига ўхшатди.
«Биз турнир жадвалида пешқадамлик қилмадик. Porto бир неча ўйинда мағлуб бўлди, лекин улар деярли барча баҳсларда ғалаба қозонишди. Биз ҳам тиниmsиз ғалаба қозонаётган эдик, бироқ биргина дуранг ўртадаги масофани узайтириб юборди. Биз уларга ета олмадик, лекин мағлуб бўлмаслик ҳисси барибир ўзгача», — дея қўшимча қилди у.
Тарихий натижалар ва Португалия футболи инқирозиСуҳбат давомида Жозе Моуринью ўзининг 2004-йилда Porto билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиққанини ҳам эсга олди. Унинг фикрича, ўша ғалаба Португалия футболи учун мисли кўрилмаган чўққи бўлган ва ўшандан бери мамлакат клублари бундай натижани такрорлай олмаяпти.
Goal.com нашри хабар беришича, мураббий ўша даврни қуйидагича хотирлайди: «2004-йилдан бери бирорта Португалия клуби Чемпионлар лигасида ғолиб чиқмади, ҳатто финал ёки ярим финалга ҳам чиқа олмади. Бу биз ўшанда нақадар улкан ишни амалга оширганимизни кўрсатади. Бу гўёки осмонга қўл тегизишдек гап эди».
Маълумот учун, Жозе Моуринью фаолияти давомида Португалия, Англия, Италия ва Испания чемпионатларида ғолиб чиққан. У Челси билан уч марта Англия Премер-лигаси, Интер билан икки марта А Серия ва Реал Мадрид билан Ла Лига ғолиблигини қўлга киритган. Унинг Бенфика билан қайд этган мағлубиятсиз серияси эса унинг бой биографиясидаги навбатдаги қизиқарли саҳифага айланди.
…