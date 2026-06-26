Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшди

·0·Спорт
Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшди

Дунё футболининг энг шов-шувли мураббийларидан бири Жозе Моуринью кутилмаган баёнот билан чиқди. Тажрибали мутахассис ўзининг мураббийлик фаолиятидаги совринлар сонини саккизта эмас, балки тўққизта деб ҳисоблашини маълум қилди. Бунга унинг Португалиянинг Бенфика клуби билан ўтказган мағлубиятсиз мавсуми сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашган Моуринью 2025-26-йилги мавсумда Лиссабон клуби билан бирорта ҳам ўйинда мағлуб бўлмаганини алоҳида таъкидлади. Гарчи бу натижа жамоага чемпионликни тақдим этмаган бўлса-да, мураббий буни ўзига хос тарихий ютуқ ва «тўққизинчи чемпионлик» сифатида қабул қилмоқда.

«Агар сизга ҳам кулгили, ҳам бироз кибрли жавоб керак бўлса, шуни айтишим мумкинки, мен фаолиятим давомида саккизта чемпионликни қўлга киритганман, аммо ҳеч қачон мағлубиятсиз серия қайд этмагандим. Шунинг учун энди бу натижани тўққизинчи унвоним деб ҳисоблайман. Бу расмий кубок эмас, лекин жуда ажойиб туйғу», — дея ҳазил аралаш фикр билдирди ҳозирда Реал Мадрид бош мураббийи сифатида иш бошлаган мутахассис.

Арсенал натижасининг такрорланиши

Моуринью бошчилигидаги Бенфика Португалия чемпионатида бирор марта мағлуб бўлмаганига қарамай, мавсумни учинчи ўринда якунлади. Чемпионликни қўлга киритган Porto жамоасидан саккиз очко ортда қолган лиссабонликлар кўп дуранг қайд этганликлари сабабли олтин медаллардан маҳрум бўлишди. Мураббий бу ҳолатни Лондоннинг Арсенал клуби 2003-04-йилги мавсумда қайд этган «енгилмаслар» (Инвинсиблес) рекордига ўхшатди.

«Биз турнир жадвалида пешқадамлик қилмадик. Porto бир неча ўйинда мағлуб бўлди, лекин улар деярли барча баҳсларда ғалаба қозонишди. Биз ҳам тиниmsиз ғалаба қозонаётган эдик, бироқ биргина дуранг ўртадаги масофани узайтириб юборди. Биз уларга ета олмадик, лекин мағлуб бўлмаслик ҳисси барибир ўзгача», — дея қўшимча қилди у.

Тарихий натижалар ва Португалия футболи инқирози

Суҳбат давомида Жозе Моуринью ўзининг 2004-йилда Porto билан Чемпионлар лигасида ғолиб чиққанини ҳам эсга олди. Унинг фикрича, ўша ғалаба Португалия футболи учун мисли кўрилмаган чўққи бўлган ва ўшандан бери мамлакат клублари бундай натижани такрорлай олмаяпти.

Goal.com нашри хабар беришича, мураббий ўша даврни қуйидагича хотирлайди: «2004-йилдан бери бирорта Португалия клуби Чемпионлар лигасида ғолиб чиқмади, ҳатто финал ёки ярим финалга ҳам чиқа олмади. Бу биз ўшанда нақадар улкан ишни амалга оширганимизни кўрсатади. Бу гўёки осмонга қўл тегизишдек гап эди».

Маълумот учун, Жозе Моуринью фаолияти давомида Португалия, Англия, Италия ва Испания чемпионатларида ғолиб чиққан. У Челси билан уч марта Англия Премер-лигаси, Интер билан икки марта А Серия ва Реал Мадрид билан Ла Лига ғолиблигини қўлга киритган. Унинг Бенфика билан қайд этган мағлубиятсиз серияси эса унинг бой биографиясидаги навбатдаги қизиқарли саҳифага айланди.

Жозе МоуриньюБенфикаРеал МадридФутболЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаГарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаБугун, 12:32Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди