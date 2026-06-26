Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятлар
Британиянинг Nothing бренди ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Nothing Phone 4б моделини расман эълон қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг тақдимоти олдидан тармоқларда унинг барча асосий техник хусусиятлари ва дизайн вариантлари ҳақидаги маълумотлар сиздирилди. Ушбу янгилик компаниянинг ўрта сегментдаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Nothing Phone 4б уч хил рангда тақдим этилади ва харидорларга хотира сиғими бўйича икки хил вариант таклиф этилади: 8/128 GB ҳамда 8/256 GB. ixbt.com нашри тарқатган хабарга кўра, смартфоннинг аппарат қисми Qualcomm компаниясининг ўрта даражадаги қурилмалар учун мўлжалланган Snapdragon 6 Ген 4 платформасига асосланади. Бу чип энергия самарадорлиги ва кундалик вазифаларни бажаришда мувозанатлашган унумдорликни таъминлайди.
Дисплей ва камера имкониятлариСмартфон 6,7 дюймли AMOLED-дисплей билан жиҳозланади. Мазкур экран 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлаши туфайли тасвирлар равонлиги ва ранглар ёрқинлиги билан ажралиб туради. Бу каби кўрсаткичлар одатда қимматроқ моделларга хос бўлиб, Nothing бренди ушбу технологияни кенгроқ аудитория учун очиқ қилмоқда.
Суратга олиш имкониятларига тўхталадиган бўлсак, Nothing Phone 4б асосий модули 50 мегапикселли камерага эга бўлади. Ҳозирча қўшимча датчиклар ҳақида батафсил маълумот берилмаган бўлса-да, асосий камера юқори сифатли тасвирлар ва тунги режимда самарали ишлашни вада қилмоқда. Бренднинг ўзига хос визуал услуби ушбу моделда ҳам сақланиб қолиши кутилмоқда.
Автономлик ва ишончлиликҚурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумулятори бўлиши кутилмоқда. Смартфон 5400 мА·соат сиғимли батарея билан таъминланади, бу эса фаол фойдаланувчилар учун бир кундан ортиқ автоном иш вақтини кафолатлайди. Snapdragon 6 Ген 4 процессори билан биргаликда ушбу қувват манбаи қурилманинг узоқ вақт қизиб кетмасдан ишлашига хизмат қилади.
Ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер Ёгеш Брар аввал ҳам Redmi А1, Pixel 7 ва Pixel 7 Pro, шунингдек, OnePlus 11 каби кўплаб қурилмаларнинг хусусиятларини улар чиқишидан олдин аниқ айтиб берган эди. Шуни инобатга олган ҳолда, Nothing Phone 4б ҳақидаги ушбу маълумотлар ҳақиқатга жуда яқин эканини тахмин қилиш мумкин.
Ўзбекистон бозорида Nothing бренди маҳсулотлари ўзининг ноодатий дизайни ва шаффоф корпус элементлари билан ёшлар орасида машҳурликка эришиб улгурган. Янги моделнинг ҳамёнбоп нархда чиқиши унинг маҳаллий бозорда ҳам рақобатбардошлигини ошириши шубҳасиз.
…