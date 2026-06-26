Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятлар

·0·Техно
Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятлар

Британиянинг Nothing бренди ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Nothing Phone 4б моделини расман эълон қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг тақдимоти олдидан тармоқларда унинг барча асосий техник хусусиятлари ва дизайн вариантлари ҳақидаги маълумотлар сиздирилди. Ушбу янгилик компаниянинг ўрта сегментдаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Nothing Phone 4б уч хил рангда тақдим этилади ва харидорларга хотира сиғими бўйича икки хил вариант таклиф этилади: 8/128 GB ҳамда 8/256 GB. ixbt.com нашри тарқатган хабарга кўра, смартфоннинг аппарат қисми Qualcomm компаниясининг ўрта даражадаги қурилмалар учун мўлжалланган Snapdragon 6 Ген 4 платформасига асосланади. Бу чип энергия самарадорлиги ва кундалик вазифаларни бажаришда мувозанатлашган унумдорликни таъминлайди.

Дисплей ва камера имкониятлари

Смартфон 6,7 дюймли AMOLED-дисплей билан жиҳозланади. Мазкур экран 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлаши туфайли тасвирлар равонлиги ва ранглар ёрқинлиги билан ажралиб туради. Бу каби кўрсаткичлар одатда қимматроқ моделларга хос бўлиб, Nothing бренди ушбу технологияни кенгроқ аудитория учун очиқ қилмоқда.

Суратга олиш имкониятларига тўхталадиган бўлсак, Nothing Phone 4б асосий модули 50 мегапикселли камерага эга бўлади. Ҳозирча қўшимча датчиклар ҳақида батафсил маълумот берилмаган бўлса-да, асосий камера юқори сифатли тасвирлар ва тунги режимда самарали ишлашни вада қилмоқда. Бренднинг ўзига хос визуал услуби ушбу моделда ҳам сақланиб қолиши кутилмоқда.

Автономлик ва ишончлилик

Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумулятори бўлиши кутилмоқда. Смартфон 5400 мА·соат сиғимли батарея билан таъминланади, бу эса фаол фойдаланувчилар учун бир кундан ортиқ автоном иш вақтини кафолатлайди. Snapdragon 6 Ген 4 процессори билан биргаликда ушбу қувват манбаи қурилманинг узоқ вақт қизиб кетмасдан ишлашига хизмат қилади.

Ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер Ёгеш Брар аввал ҳам Redmi А1, Pixel 7 ва Pixel 7 Pro, шунингдек, OnePlus 11 каби кўплаб қурилмаларнинг хусусиятларини улар чиқишидан олдин аниқ айтиб берган эди. Шуни инобатга олган ҳолда, Nothing Phone 4б ҳақидаги ушбу маълумотлар ҳақиқатга жуда яқин эканини тахмин қилиш мумкин.

Ўзбекистон бозорида Nothing бренди маҳсулотлари ўзининг ноодатий дизайни ва шаффоф корпус элементлари билан ёшлар орасида машҳурликка эришиб улгурган. Янги моделнинг ҳамёнбоп нархда чиқиши унинг маҳаллий бозорда ҳам рақобатбардошлигини ошириши шубҳасиз.

NothingСмартфонТехнологияSnapdragonГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаГоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаБугун, 12:53Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиБугун, 11:53Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди