ЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олди
FIFA расмий сайти 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиққан яна бешта миллий жамоа номини эълон қилди.
Сўнгги тур натижаларидан кейин Португалия, Англия, Миср, Гана ва Парагвай терма жамоалари 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритди. Ушбу жамоаларнинг ҳар бири гуруҳ босқичида 4 тадан очко жамғарди ва бу натижа турнирни давом эттириш учун етарли бўлди.
Шу тариқа, жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида иштирок этадиган жамоалар сони янада кўпайди.
Шунингдек, 1/16 финал босқичининг аввал номаълум бўлган яна икки жуфтлиги ҳам аниқлашди.
Германия миллий жамоаси Парагвайга қарши майдонга тушади. Франция эса кейинги босқичда Швеция билан куч синашади.
Энди мухлисларни муросасиз ва кескин плей-офф баҳслари кутмоқда. Бу босқичда ҳар бир хато жамоанинг мусобақани тарк этишига сабаб бўлиши мумкин.
…