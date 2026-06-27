Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei компанияси Шанхайдаги МВК Шангҳаи 2026 кўргазмаси доирасида мобил алоқа соҳасида инқилобий янгилик — ГигаУплинк технологиясини эълон қилди. Ушбу ечим маълумотларни қурилмадан тармоққа узатиш (уплинк) тезлигини сезиларли даражада оширишга қаратилган бўлиб, келажакдаги сунъий интеллект экотизимлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мобиле AI Индустрй Суммит саммитида тақдим этилган ушбу технология соҳа мутахассислари, операторлар ва халқаро ташкилотлар вакилларида катта қизиқиш уйғотди. Тадбир иштирокчиларининг фикрига кўра, мобил қурилмаларда сунъий интеллект (AI) сервисларининг кенг тарқалиши фойдаланувчилардан тармоққа юбориладиган маълумотлар ҳажмининг кескин ўсишига олиб келади. Шу боис, айнан чиқувчи канал ўтказувчанлигини ошириш алоқа операторлари учун энг устувор вазифага айланган.
Техник имкониятлар ва самарадорликHuawei ГигаУплинк ечими кўп антеннали тизимларнинг (мульти-антенна сйстеms) янгиланган моделларини ва учта интеллектуал ўзаро таъсир алгоритмини ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу комбинация чиқувчи алоқа каналининг ўтказувчанлик қобилиятини 5 бараварга ошириш имконини беради. Шунингдек, тармоқ қамрови сифати 10 дБ га яхшиланади, бу эса сигнал заиф ҳудудларда ҳам барқарор алоқани таъминлайди.
Компаниянинг 8Т8Р ва Массиве МИМО сериясидаги маҳсулотлари фазовий мультиплекслаш ва кўп антеннали қабул қилиш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бунга Huawei компаниясининг шахсий нурларни шакллантириш (беамформинг) технологияси орқали эришилган. Бундай ёндашув маълумотлар оқимини аниқ йўналтириш ва шовқинларни камайтиришга хизмат қилади.
Мобил сунъий интеллектнинг янги давриЯнги технология Huawei томонидан ишлаб чиқилган ГигаГреэн ечими билан интеграция қилинган. ГигаГреэн тизими тармоқларни соддалаштирилган ва ўта кенг полосали тартибда жойлаштириш учун мўлжалланган бўлиб, операторларга энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда юқори қувватли инфратузилма яратишга ёрдам беради.
Huawei вакили Цен Чуан ўз нутқида компания саноат ҳамкорлари билан биргаликда мобил AI учун ГигаУплинк тармоқларини қуришда давом этишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, умумий стандартларни ишлаб чиқиш ва экотизимни ривожлантириш мобил алоқа соҳасини навбатдаги "олтин ўн йиллик"ка олиб чиқади. Бу эса ўз навбатида булутли ҳисоблашлар ва реал вақтдаги AI хизматларининг сифатини янги босқичга кўтаради.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган бозорлар учун ушбу технология келажакда 5G ва 5.5G тармоқларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Чиқувчи канал тезлигининг ошиши айниқса видеоконференциялар, юқори сифатли стриминг ва булутли ўйинлар (клоуд гаминг) каби хизматлар оммалашаётган бир пайтда долзарбдир.
…