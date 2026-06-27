Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этди

·0·Техно
Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei компанияси Шанхайдаги МВК Шангҳаи 2026 кўргазмаси доирасида мобил алоқа соҳасида инқилобий янгилик — ГигаУплинк технологиясини эълон қилди. Ушбу ечим маълумотларни қурилмадан тармоққа узатиш (уплинк) тезлигини сезиларли даражада оширишга қаратилган бўлиб, келажакдаги сунъий интеллект экотизимлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мобиле AI Индустрй Суммит саммитида тақдим этилган ушбу технология соҳа мутахассислари, операторлар ва халқаро ташкилотлар вакилларида катта қизиқиш уйғотди. Тадбир иштирокчиларининг фикрига кўра, мобил қурилмаларда сунъий интеллект (AI) сервисларининг кенг тарқалиши фойдаланувчилардан тармоққа юбориладиган маълумотлар ҳажмининг кескин ўсишига олиб келади. Шу боис, айнан чиқувчи канал ўтказувчанлигини ошириш алоқа операторлари учун энг устувор вазифага айланган.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Huawei ГигаУплинк ечими кўп антеннали тизимларнинг (мульти-антенна сйстеms) янгиланган моделларини ва учта интеллектуал ўзаро таъсир алгоритмини ўз ичига олади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу комбинация чиқувчи алоқа каналининг ўтказувчанлик қобилиятини 5 бараварга ошириш имконини беради. Шунингдек, тармоқ қамрови сифати 10 дБ га яхшиланади, бу эса сигнал заиф ҳудудларда ҳам барқарор алоқани таъминлайди.

Компаниянинг 8Т8Р ва Массиве МИМО сериясидаги маҳсулотлари фазовий мультиплекслаш ва кўп антеннали қабул қилиш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Бунга Huawei компаниясининг шахсий нурларни шакллантириш (беамформинг) технологияси орқали эришилган. Бундай ёндашув маълумотлар оқимини аниқ йўналтириш ва шовқинларни камайтиришга хизмат қилади.

Мобил сунъий интеллектнинг янги даври

Янги технология Huawei томонидан ишлаб чиқилган ГигаГреэн ечими билан интеграция қилинган. ГигаГреэн тизими тармоқларни соддалаштирилган ва ўта кенг полосали тартибда жойлаштириш учун мўлжалланган бўлиб, операторларга энергия самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда юқори қувватли инфратузилма яратишга ёрдам беради.

Huawei вакили Цен Чуан ўз нутқида компания саноат ҳамкорлари билан биргаликда мобил AI учун ГигаУплинк тармоқларини қуришда давом этишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, умумий стандартларни ишлаб чиқиш ва экотизимни ривожлантириш мобил алоқа соҳасини навбатдаги "олтин ўн йиллик"ка олиб чиқади. Бу эса ўз навбатида булутли ҳисоблашлар ва реал вақтдаги AI хизматларининг сифатини янги босқичга кўтаради.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган бозорлар учун ушбу технология келажакда 5G ва 5.5G тармоқларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Чиқувчи канал тезлигининг ошиши айниқса видеоконференциялар, юқори сифатли стриминг ва булутли ўйинлар (клоуд гаминг) каби хизматлар оммалашаётган бир пайтда долзарбдир.

HuaweiГигаУплинкМобил АлоқаСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди