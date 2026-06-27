АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!

·21·Дунё
АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!

Яқин Шарқдан узоқ кутилган ва жуда муҳим сиёсий янгилик! 1948 йилдан бери расман дипломатик муносабатларга эга бўлмаган ва ҳуқуқий жиҳатдан уруш ҳолатида ҳисобланиб келган Исроил ва Ливан давлатлари Вашингтонда, АҚШ воситачилигида ҳадли (асосий рамкавий) келишувни расман имзолашди.

26 июнь куни имзоланган ушбу ҳужжат икки қўшни давлат ўртасида узоқ муддатли тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш йўлидаги илк йирик қадам сифатида баҳоланмоқда. АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг таъкидлашича, бу келишув минтақада барқарорлик ўрнатиш учун жуда муҳим пойдевордир.

Келишув шартлари: Қўшинлар қаердан чиқарилади?

Axios нашрининг Исроил ва АҚШ расмий манбаларига таяниб хабар беришича, режа қуйидагича амалга оширилади:

  • Ҳудудларни топшириш: Исроил мудофаа армияси (ЦАҲАЛ) Ливан жанубидаги Литани дарёсининг шимоли ва жанубида жойлашган иккита кичик ҳудуддан ўз қўшинларини қисман олиб чиқиб кетади.

  • Ливан армияси назорати: Бу ҳудудлар назорати тажриба лойиҳаси сифатида Ливан миллий армиясига топширилади.

  • АҚШнинг роли: Жараёнда АҚШ ҳарбийлари ҳам бевосита иштирок этади. Улар ушбу ҳудудларга «Ҳизбуллоҳ» гуруҳи жангчилари қайта жойлашмаслигини қатъий назорат қилишади.

Томонларнинг реакцияси: Бир келишув, уч хил қараш

Гарчи ҳужжат имзоланган бўлса-да, томонларнинг баёнотларида жиддий фарқлар кўзга ташланмоқда.

Исроил: «Эронга берилган жиддий зарба»

Исроил бош вазири Бинямин Нетаняҳу келишувдан сўнг ЦАҲАЛ Ливан жанубида барпо этган «хавфсизлик ҳудуди»ни ҳозирча бутунлай тарк этмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, «Ҳизбуллоҳ» тўлиқ қуролсизлантирилмагунча Исроил ҳарбийлари у ерда қолади.

«Амалда Исроил, Ливан ва АҚШ Эронга Ливанда унинг ҳам, “Ҳизбуллоҳ”нинг ҳам, бошқа ҳар қандай ташқи кучнинг ҳам ўрни йўқлигини билдирмоқда», — деди Нетаняҳу.

Ливан: «Суверенитетни ҳеч ким билан бўлишмаймиз»

Ливан президенти Жозеф Аун ушбу воқеани юртдошларининг ўз уйларига ва озод этилган ерларига қайтиши учун қўйилган биринчи умидли қадам деб атади ва Ливан ўз суверенитетини қатъий ҳимоя қилишини билдирди.

«Ҳизбуллоҳ»: «Ички уруш чиқиши мумкин»

«Ҳизбуллоҳ» раҳбари Наим Қосим Исроил қўшинлари Ливан тупроғининг ҳар бир қаричидан ҳеч қандай шартларсиз чиқиб кетишини талаб қилмоқда. Гуруҳ вакили, депутат Ҳасан Фадлалла эса агар Ливан ҳукумати бу келишувни амалга оширишга уринса, бу мамлакатда ички фуқаролар урушини келтириб чиқариши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Кейинги қадам нима? Аччиқ статистика

Томонлар мазкур ҳужжат асосида якуний ва тўлиқ тинчлик келишувини 60 кун ичида ишлаб чиқишни режалаштиришмоқда.

Бунгача бўлган вазият эса жуда ачинарли кечган эди. Шу йилнинг март ойида «Ҳизбуллоҳ»нинг Исроилга ракета ва дронлар билан ҳужум қилиши ортидан Исроил Ливанда кенг кўламли ҳарбий операция бошлаганди. 19 июнь куни эълон қилинган ўт очишни тўхтатиш келишуви эса ўша куниёқ бузилиб, яна одамлар қурбон бўлди.

Уруш оқибатлари рақамларда:

  • Ливанда: Исроил зарбалари оқибатида 3 900 дан ортиқ киши ҳалок бўлди (Ливан ССВ маълумоти).

  • Исроилда: Муҳорабалар давомида 32 нафар ҳарбий ва 4 нафар тинч аҳоли вакили қурбон бўлди.

Ливандаги ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш — АҚШ ва Исроилнинг Эрон билан боғлиқ йирик можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилишдаги энг асосий шартлардан биридир. Олдиндаги 60 кун ичида минтақада ҳақиқий тинчлик ўрнатиладими ёки йўқ, буни вақт кўрсатади.

ИсроилЛиванВашингтонМарко РубиоБенямин Нетаняху
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун, 12:34Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиИндонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиБугун, 12:29Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиҚримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиБугун, 01:03“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен МиллерКеча, 22:59Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиТуркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиКеча, 22:48Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиКеча, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда