Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдиради

·0·Спорт
Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдиради

Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Иорданияга қарши учрашувда жамоа сардори Лионел Месси асосий таркибда майдонга тушмаслигини маълум қилди.

Скалонининг таъкидлашича, навбатдаги баҳсда имконият оладиган футболчилар бунга ўз меҳнати ва муносабати билан тўлиқ лойиқ.

«Эртага майдонга тушадиган футболчилар бу имкониятга муносиб эканини исботлади. Улар жамоамизнинг бир қисми ва умумий жараённинг муҳим иштирокчиларидир. Биз қўлга киритган кўплаб ютуқларда уларнинг ҳиссаси катта», — деди мутахассис.

Аргентина бош мураббийи одатда асосий таркибга кирмайдиган ўйинчиларнинг машғулотлардаги фидойилигини ҳам алоҳида таъкидлади.

«Улар асосий таркибда бўлмаган тақдирда ҳам эртаси куни машғулотга биринчи бўлиб келади. Имконият туғилиши билан уларга ўйин вақти бераман. Бу шунчаки бошқалар ўйнамаётгани учун эмас, балки улар бунга муносиб бўлгани учун. Улар ажойиб футболчилар», — дея Скалонининг сўзларини келтирди Ole нашри.

Шу тариқа, Иорданияга қарши учрашувда Аргентина таркибида бир қатор ўзгаришлар бўлиши кутилмоқда. Лионел Месси эса баҳсни захира ўриндиғида бошлайди.

Маълумот учун, Месси айни пайтда 5 та гол билан жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиБугун, 10:38G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиG гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиБугун, 10:19Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиСенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиБугун, 10:07Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Бугун, 09:59Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиАргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиБугун, 09:55"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффдаБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди