Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдиради
Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Иорданияга қарши учрашувда жамоа сардори Лионел Месси асосий таркибда майдонга тушмаслигини маълум қилди.
Скалонининг таъкидлашича, навбатдаги баҳсда имконият оладиган футболчилар бунга ўз меҳнати ва муносабати билан тўлиқ лойиқ.
«Эртага майдонга тушадиган футболчилар бу имкониятга муносиб эканини исботлади. Улар жамоамизнинг бир қисми ва умумий жараённинг муҳим иштирокчиларидир. Биз қўлга киритган кўплаб ютуқларда уларнинг ҳиссаси катта», — деди мутахассис.
Аргентина бош мураббийи одатда асосий таркибга кирмайдиган ўйинчиларнинг машғулотлардаги фидойилигини ҳам алоҳида таъкидлади.
«Улар асосий таркибда бўлмаган тақдирда ҳам эртаси куни машғулотга биринчи бўлиб келади. Имконият туғилиши билан уларга ўйин вақти бераман. Бу шунчаки бошқалар ўйнамаётгани учун эмас, балки улар бунга муносиб бўлгани учун. Улар ажойиб футболчилар», — дея Скалонининг сўзларини келтирди Ole нашри.
Шу тариқа, Иорданияга қарши учрашувда Аргентина таркибида бир қатор ўзгаришлар бўлиши кутилмоқда. Лионел Месси эса баҳсни захира ўриндиғида бошлайди.
Маълумот учун, Месси айни пайтда 5 та гол билан жаҳон чемпионатининг энг яхши тўпурари бўлиб турибди.
…