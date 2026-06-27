Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олди

·40·Спорт
Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олди

Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Эронга қарши баҳсда жароҳат олди.

Таниқли форвард иккинчи бўлим бошланишидаёқ майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Захира ўриндиғига қайтгач, Миср терма жамоаси тиббий штаби унинг жароҳат олган оёғини боғлаб қўйди.

Ҳозирча Салоҳнинг жароҳати қай даражада жиддий экани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Унинг плей-офф баҳсларида иштирок этиши тиббий текширувлардан сўнг маълум бўлади.

Қайд этиш жоиз, Миср миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқиш масаласини олдиндан ҳал қилиб бўлган.

2026 йилги мундиал 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина бўлиб, у 2022 йилги финалда Францияни мағлуб этган эди.

Муҳаммад СалоҳМисрЭронАҚШКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Бугун, 11:08Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиРоналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиБугун, 11:05Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 10:48Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиСкалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиБугун, 10:44ЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиБугун, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди