Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олди
Миср миллий жамоаси ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Эронга қарши баҳсда жароҳат олди.
Таниқли форвард иккинчи бўлим бошланишидаёқ майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Захира ўриндиғига қайтгач, Миср терма жамоаси тиббий штаби унинг жароҳат олган оёғини боғлаб қўйди.
Ҳозирча Салоҳнинг жароҳати қай даражада жиддий экани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Унинг плей-офф баҳсларида иштирок этиши тиббий текширувлардан сўнг маълум бўлади.
Қайд этиш жоиз, Миср миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқиш масаласини олдиндан ҳал қилиб бўлган.
2026 йилги мундиал 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина бўлиб, у 2022 йилги финалда Францияни мағлуб этган эди.
…