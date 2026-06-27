Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолди

·0·Спорт
Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолди

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. «I» гуруҳида Сенегал миллий жамоаси Ироқни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолди.

Сенегал ўйинни жуда фаол бошлади ва 4-дақиқада Диарра ҳисобни очди. 13-дақиқада Ироқ ҳимоячиси Сулака қизил карточка олиб, жамоасини бир киши кам қолдирди.

Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган Сенегал иккинчи бўлимда рақиб дарвозасига яна тўрт бор йўл топди. 56-дақиқада Сарр фарқни оширди. Орадан уч дақиқа ўтиб Пап Гуйе ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

71-дақиқада Пап Гуйе дубль қайд этди. Учрашувга нуқтани 82-дақиқада Ндиайе қўйди — 5:0.

ЖЧ-2026. «I» гуруҳи, 3-тур

Сенегал — Ироқ — 5:0

Голлар: Диарра, 4; Сарр, 56; П. Гуйе, 59, 71; Ндиайе, 82.

Сенегал: Диав, Диатта, Сек (Сисс, 58), Ниакате, Якобс, И. Гуйе, Диарра (П. Гуйе, 57), Мбайе (Ндиайе, 57), Камара (Жексон, 57), Мане, Сарр (Диао, 81).

Ироқ: Басил (Ҳасан, 46), Путрос, Ҳошим, Сулака, Доски, Ал Аммари, Жассим (Ар Решави, 58), Байиш, Иқбол (Якоб, 67), Қосим (Юнус, 16), Ал Ҳаммади (Юсуф, 58).

Огоҳлантиришлар: Сек, 18; Ал Аммари, 75; П. Гуйе, 81; Доски, 90.

Четлатиш: Сулака, 13.

Ушбу ғалабадан кейин Сенегал 3 очко билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади. Энди жамоа энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторида плей-оффга чиқиш учун бошқа гуруҳлардаги натижаларни кутади.

Ироқ эса очкосиз қолиб, турнирдаги иштирокини якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Бугун, 09:59Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиАргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиБугун, 09:55"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффдаБугун, 09:50Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамУсмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамБугун, 02:31Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди