ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишинг
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учинчи тур учрашувлари давом этмоқда.
Бугун ва эртага «L», «K» ҳамда «J» гуруҳларида муҳим баҳслар бўлиб ўтади. Куннинг асосий учрашувларидан бирида Ўзбекистон миллий жамоаси Конго ДРга қарши майдонга тушади.
«L» гуруҳида соат 02:00 да Панама Англия билан, Хорватия эса Ганага қарши куч синашади. Ушбу баҳслардан сўнг гуруҳдаги якуний ўринлар аниқ бўлади.
Соат 04:30 да «K» гуруҳининг икки ҳал қилувчи учрашуви ўтказилади. Ўзбекистон терма жамоаси Конго ДРга қарши баҳс олиб борса, Колумбия Португалия билан тўқнашади.
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон учун мазкур учрашув жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани қўлга киритиш имконияти ҳисобланади.
Кун дастури соат 07:00 да Иордания ва амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ўртасидаги баҳс билан якунланади.
Бугунги учрашувлар рўйхати:
Панама — Англия — 02:00
Хорватия — Гана — 02:00
Конго ДР — Ўзбекистон — 04:30
Колумбия — Португалия — 04:30
Иордания — Аргентина — 07:00
Учинчи турда ҳар бир очко муҳим аҳамиятга эга. Айрим жамоалар плей-офф йўлланмаси учун, бошқалари эса гуруҳда юқори ўринни эгаллаш учун кураш олиб боради.
…