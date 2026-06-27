Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилди

·0·Спорт
Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилди

Ўзбекистоннинг бугрунги кундаги энг машҳур футболчиси Абдуқодир Ҳусановнинг кўп сонли мухлислари учун навбатдаги ажойиб хушхабар! Нуфузли Forbes Sport портали Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг гранд клуби “Манчестер Сити” ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз мамлакатида энг кўп маош олувчи футболчилар рейтингига киритди. Ташкилот 2026 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари орасидан ўз юртида энг бой бўлган 48 нафар футболчи рўйхатини тузиб чиққан.

Рейтинг қандай тузилган ва унга нималар асос бўлган?

Forbes Sport тадқиқотчилари ушбу рейтингни футболчиларнинг йиллик умумий даромади асосида шакллантиришган. Бунда фақатгина майдондаги ҳаракатлар эмас, балки қуйидаги барча даромад манбалари ҳисобга олинган:

  • Клубдаги расмий маош ва бонуслар;

  • Спонсорлик шартномалари ва реклама келишувлари;

  • Лицензия тўловлари ҳамда шахсий бизнесдан келадиган фойдалар.

Ҳисоб-китобларда соҳанинг энг ишончли манбалари — Capology, Football Benchmark ва Spotrac маълумотларидан фойдаланилган бўлиб, барча суммалар солиқлар ва агентлик комиссияларисиз кўрсатилган.

Абдуқодир Ҳусановнинг миллиардларга арзигулик ўрни ва даромадлари

Ушбу нуфузли рўйхатга Ўзбекистондан фақатгина бир нафар футболчи — 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов киритилди ва у умумий рейтингда 38-поғонани банд этди.

Forbes Sport баҳосига кўра, ҳамюртимизнинг йиллик даромади қуйидагича кўринишга эга:

  • Футболдан оладиган даромади: 5 миллион АҚШ доллари;

  • Футболдан ташқари даромадлари: 1,2 миллион АҚШ доллари.

Мақолада қайд этилишича, ўзбек футболи юлдузининг асосий ҳомийси дунёга донғи кетган Puma компанияси ҳисобланади. Шунингдек, Ҳусановнинг тадбиркорлик қобилияти ҳам таҳсинга лойиқ: у 2025 йилда ўз шахсий AK45 энергетик ичимликлар брендини ишга туширган ва бу муваффақиятли лойиҳа ҳам унинг тижорий даромадларини баҳолашда муҳим ўрин тутган.

Дунёнинг энг бой учлиги: Роналду барибир етакчи!

Рейтингнинг энг юқори чўққисини одатдагидек дунё футболи афсоналари банд этиб турибди:

  1. Кристиану Роналду (Португалия) — Йиллик умумий даромади 280 миллион доллар. Бундан 230 миллион доллари футболдан, 50 миллион доллари эса реклама ва тижоратдан келади.

  2. Лионель Месси (Аргентина) — Йиллик даромади 130 миллион доллар. Роналдудан фарқли ўлароқ, Месси тижоратдан кўпроқ топади: 60 миллион доллар футболдан, 70 миллион доллар эса тижорий фаолиятлардан.

  3. Килиан Мбаппе (Франция) — Йиллик умумий даромади 95 миллион доллар. Франциялик юлдузнинг 70 миллион доллари футболдаги меҳнати, 25 миллион доллари эса реклама шартномалари ҳисобига тўғри келади.

Ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановнинг мана шундай жаҳон юлдузлари билан бир қаторда, дунёнинг энг нуфузли молиявий рейтингларидан жой олиши ўзбек футболининг халқаро майдондаги обрўси қай даражада юксалиб бораётганидан далолатдир!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 10:48Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиСкалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиБугун, 10:44ЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиБугун, 10:38G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиG гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиБугун, 10:19Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиСенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиБугун, 10:07Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Бугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди