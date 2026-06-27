Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилди
Ўзбекистоннинг бугрунги кундаги энг машҳур футболчиси Абдуқодир Ҳусановнинг кўп сонли мухлислари учун навбатдаги ажойиб хушхабар! Нуфузли Forbes Sport портали Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг гранд клуби “Манчестер Сити” ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни ўз мамлакатида энг кўп маош олувчи футболчилар рейтингига киритди. Ташкилот 2026 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари орасидан ўз юртида энг бой бўлган 48 нафар футболчи рўйхатини тузиб чиққан.
Рейтинг қандай тузилган ва унга нималар асос бўлган?
Forbes Sport тадқиқотчилари ушбу рейтингни футболчиларнинг йиллик умумий даромади асосида шакллантиришган. Бунда фақатгина майдондаги ҳаракатлар эмас, балки қуйидаги барча даромад манбалари ҳисобга олинган:
Клубдаги расмий маош ва бонуслар;
Спонсорлик шартномалари ва реклама келишувлари;
Лицензия тўловлари ҳамда шахсий бизнесдан келадиган фойдалар.
Ҳисоб-китобларда соҳанинг энг ишончли манбалари — Capology, Football Benchmark ва Spotrac маълумотларидан фойдаланилган бўлиб, барча суммалар солиқлар ва агентлик комиссияларисиз кўрсатилган.
Абдуқодир Ҳусановнинг миллиардларга арзигулик ўрни ва даромадлари
Ушбу нуфузли рўйхатга Ўзбекистондан фақатгина бир нафар футболчи — 22 ёшли Абдуқодир Ҳусанов киритилди ва у умумий рейтингда 38-поғонани банд этди.
Forbes Sport баҳосига кўра, ҳамюртимизнинг йиллик даромади қуйидагича кўринишга эга:
Футболдан оладиган даромади: 5 миллион АҚШ доллари;
Футболдан ташқари даромадлари: 1,2 миллион АҚШ доллари.
Мақолада қайд этилишича, ўзбек футболи юлдузининг асосий ҳомийси дунёга донғи кетган Puma компанияси ҳисобланади. Шунингдек, Ҳусановнинг тадбиркорлик қобилияти ҳам таҳсинга лойиқ: у 2025 йилда ўз шахсий AK45 энергетик ичимликлар брендини ишга туширган ва бу муваффақиятли лойиҳа ҳам унинг тижорий даромадларини баҳолашда муҳим ўрин тутган.
Дунёнинг энг бой учлиги: Роналду барибир етакчи!
Рейтингнинг энг юқори чўққисини одатдагидек дунё футболи афсоналари банд этиб турибди:
Кристиану Роналду (Португалия) — Йиллик умумий даромади 280 миллион доллар. Бундан 230 миллион доллари футболдан, 50 миллион доллари эса реклама ва тижоратдан келади.
Лионель Месси (Аргентина) — Йиллик даромади 130 миллион доллар. Роналдудан фарқли ўлароқ, Месси тижоратдан кўпроқ топади: 60 миллион доллар футболдан, 70 миллион доллар эса тижорий фаолиятлардан.
Килиан Мбаппе (Франция) — Йиллик умумий даромади 95 миллион доллар. Франциялик юлдузнинг 70 миллион доллари футболдаги меҳнати, 25 миллион доллари эса реклама шартномалари ҳисобига тўғри келади.
Ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусановнинг мана шундай жаҳон юлдузлари билан бир қаторда, дунёнинг энг нуфузли молиявий рейтингларидан жой олиши ўзбек футболининг халқаро майдондаги обрўси қай даражада юксалиб бораётганидан далолатдир!
…