Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушади

·0·Спорт
Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушади

Ўзбекистон миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши учрашувда оқ либосда ҳаракат қилади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.

28 июнь куни бўлиб ўтадиган муҳим баҳс олдидан FIFA вакиллари ҳамда ҳар икки жамоа расмийлари иштирокида ташкилий учрашув ўтказилди.

Йиғилиш давомида мусобақа регламентига оид масалалар муҳокама қилиниб, томонларга бир қатор тушунтириш ва эслатмалар берилди.

Шунингдек, Ўзбекистон футболчиларининг Конго ДРга қарши баҳсда тўлиқ оқ рангли либосда майдонга тушиши маълум қилинди. Миллий жамоамиз дарвозабони эса қора либосда ҳаракат қилади.

Конго ДРга қарши учрашув Ўзбекистон учун жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани қўлга киритиш имконияти ҳисобланади. Футболчиларимиз ҳал қилувчи баҳсда бор кучини ишга солиб, мухлисларни қувонтиришга ҳаракат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиСкалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиБугун, 10:44ЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиЖЧ-2026 плей-оффига яна бешта жамоа йўл олдиБугун, 10:38G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиG гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддаладиБугун, 10:19Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиСенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиБугун, 10:07Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Бугун, 09:59Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиАргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиБугун, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди