Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушади
Ўзбекистон миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши учрашувда оқ либосда ҳаракат қилади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.
28 июнь куни бўлиб ўтадиган муҳим баҳс олдидан FIFA вакиллари ҳамда ҳар икки жамоа расмийлари иштирокида ташкилий учрашув ўтказилди.
Йиғилиш давомида мусобақа регламентига оид масалалар муҳокама қилиниб, томонларга бир қатор тушунтириш ва эслатмалар берилди.
Шунингдек, Ўзбекистон футболчиларининг Конго ДРга қарши баҳсда тўлиқ оқ рангли либосда майдонга тушиши маълум қилинди. Миллий жамоамиз дарвозабони эса қора либосда ҳаракат қилади.
Конго ДРга қарши учрашув Ўзбекистон учун жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани қўлга киритиш имконияти ҳисобланади. Футболчиларимиз ҳал қилувчи баҳсда бор кучини ишга солиб, мухлисларни қувонтиришга ҳаракат қилади.
…