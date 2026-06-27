КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлади

·13·Авто
КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлади

Электр транспорт воситалари саноатида инқилобий ўзгаришлар давом этмоқда. Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган КАТЛ компанияси литий-ионли батареяларга муносиб муқобил сифатида натрий-ионли технологиясини жорий этишни тезлаштирмоқда. Бу янгилик нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириши, балки электромобилларнинг қишки мавсумдаги самарадорлигини тубдан ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Далян шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон иқтисодий форумида КАТЛ бош ишлаб чиқариш директори Ни Жун компаниянинг яқин режалари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жорий йилнинг ўзидаёқ 10 мингдан 20 мингтагача бўлган электромобиллар янги турдаги натрий-ионли аккумуляторлар билан жиҳозланади. Бу глобал автомобил бозори учун литий нархининг беқарорлигидан халос бўлиш йўлидаги муҳим қадамдир.

Экстремал совуқда ҳам юқори самарадорлик

Янги технологиянинг энг асосий афзаллиги унинг паст ҳароратларга чидамлилигидир. КАТЛ вакилларининг таъкидлашича, ушбу аккумуляторлар -20°К дан -30°К гача бўлган қаттиқ совуқларда ҳам ўз қувватини йўқотмасдан, нормал режимда ишлаш қобилиятига эга. Бу хусусият электромобилларнинг Шимолий Америка, Канада ва Япония каби совуқ иқлимли ҳудудларда оммалашишига хизмат қилади.

Феврал ойида Ички Мўғулистоннинг Якеши полигонида ўтказилган реал синовлар янги технологиянинг имкониятларини амалда исботлади. Changan бренди остидаги автомобиллар КАТЛ натрий-ионли батареялари ёрдамида музлаган йўллар ва тик қияликларни қийинчиликсиз босиб ўтди. Охфорд Сустаинабле Финансе Груп экспертлари ушбу синовларни соҳа учун "бурилиш нуқтаси" деб баҳоламоқда.

КАТЛ сўнгги ўн йил ичида ушбу лойиҳага қарийб 10 миллиард юан (тахминан 1,5 миллиард АҚШ доллари) миқдорида инвестиция киритди. Компания техник директори Гао Хуаннинг маълум қилишича, тадқиқотлар натижасида энергия зичлигини 50 фоизга оширишга эришилган. Бу эса натрий-ионли батареяларнинг анъанавий литийли аналоглари билан рақобатлаша олишини таъминлайди.

Шунингдек, компания Тенер Содиум деб номланган янги энергия сақлаш тизимини ҳам тақдим этди. Режага кўра, ушбу тизимнинг Хитой бўйлаб етказиб берилиши жорий йилнинг сентябрь ойидан бошланади. Глобал миқёсдаги етказиб бериш жараёнлари эса 2027-йилнинг июн ойига мўлжалланган. Ҳозирда Changan Аутомобиле каби йирик ишлаб чиқарувчилар ушбу аккумуляторларни ўз моделларига ўрнатишни бошлаб юборган.

КАТЛЭлектромобилАккумуляторТехнологияChangan
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатБугун, 10:52Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Бугун, 05:21Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиКеча, 20:55Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобКеча, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди