КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлади
Электр транспорт воситалари саноатида инқилобий ўзгаришлар давом этмоқда. Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган КАТЛ компанияси литий-ионли батареяларга муносиб муқобил сифатида натрий-ионли технологиясини жорий этишни тезлаштирмоқда. Бу янгилик нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириши, балки электромобилларнинг қишки мавсумдаги самарадорлигини тубдан ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Далян шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон иқтисодий форумида КАТЛ бош ишлаб чиқариш директори Ни Жун компаниянинг яқин режалари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, жорий йилнинг ўзидаёқ 10 мингдан 20 мингтагача бўлган электромобиллар янги турдаги натрий-ионли аккумуляторлар билан жиҳозланади. Бу глобал автомобил бозори учун литий нархининг беқарорлигидан халос бўлиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Экстремал совуқда ҳам юқори самарадорликЯнги технологиянинг энг асосий афзаллиги унинг паст ҳароратларга чидамлилигидир. КАТЛ вакилларининг таъкидлашича, ушбу аккумуляторлар -20°К дан -30°К гача бўлган қаттиқ совуқларда ҳам ўз қувватини йўқотмасдан, нормал режимда ишлаш қобилиятига эга. Бу хусусият электромобилларнинг Шимолий Америка, Канада ва Япония каби совуқ иқлимли ҳудудларда оммалашишига хизмат қилади.
Феврал ойида Ички Мўғулистоннинг Якеши полигонида ўтказилган реал синовлар янги технологиянинг имкониятларини амалда исботлади. Changan бренди остидаги автомобиллар КАТЛ натрий-ионли батареялари ёрдамида музлаган йўллар ва тик қияликларни қийинчиликсиз босиб ўтди. Охфорд Сустаинабле Финансе Груп экспертлари ушбу синовларни соҳа учун "бурилиш нуқтаси" деб баҳоламоқда.
КАТЛ сўнгги ўн йил ичида ушбу лойиҳага қарийб 10 миллиард юан (тахминан 1,5 миллиард АҚШ доллари) миқдорида инвестиция киритди. Компания техник директори Гао Хуаннинг маълум қилишича, тадқиқотлар натижасида энергия зичлигини 50 фоизга оширишга эришилган. Бу эса натрий-ионли батареяларнинг анъанавий литийли аналоглари билан рақобатлаша олишини таъминлайди.
Шунингдек, компания Тенер Содиум деб номланган янги энергия сақлаш тизимини ҳам тақдим этди. Режага кўра, ушбу тизимнинг Хитой бўйлаб етказиб берилиши жорий йилнинг сентябрь ойидан бошланади. Глобал миқёсдаги етказиб бериш жараёнлари эса 2027-йилнинг июн ойига мўлжалланган. Ҳозирда Changan Аутомобиле каби йирик ишлаб чиқарувчилар ушбу аккумуляторларни ўз моделларига ўрнатишни бошлаб юборган.
…