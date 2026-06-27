Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Испания миллий жамоаси Уругвай устидан минимал ҳисобда ғалаба қозонди.
Учрашув тақдирини Баэна томонидан урилган ягона гол ҳал қилди. Испания 1:0 ҳисобидаги ғалаба эвазига гуруҳни биринчи ўринда якунлаб, 1/16 финал босқичига йўл олди.
Бироқ муҳим ғалабадан кейин «Қизил фурия» мураббийлар штаби учун хавотирли хабарлар ҳам пайдо бўлди. Marca нашри маълумотига кўра, ярим ҳимоячилар Нико Уильямс ва Йереми Пино Уругвайга қарши баҳсда жароҳат олган.
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте футболчиларнинг ҳолати тиббий штаб назоратида эканини маълум қилди.
«Уларни диққат билан кузатамиз. Никода ноқулайлик бор. Бу мушак жароҳати ёки чарчоқ билан боғлиқ бўлиши мумкин», — деди мутахассис.
Энди Испания мухлисларини Уильямс ва Пинонинг плей-офф баҳсигача тикланиши масаласи ташвишлантирмоқда. Жамоа 1/16 финалга гуруҳ пешқадами сифатида йўл олган бўлса-да, икки муҳим футболчининг ҳолати навбатдаги учрашув олдидан асосий масалалардан бирига айланди.
…