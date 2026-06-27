Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳат

·0·Авто
Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳат

Буюк Британиянинг Ғарбий Ёркшир графлигида жойлашган Тодморден шаҳарчаси узоқ йиллардан бери мамлакатнинг норасмий "UFO пойтахти" ҳисобланади. Бу ерда ўзга сайёраликлар билан боғлиқ ҳодисалар тез-тез тилга олинади. Масерати брендининг янги МК20 Сиело (МКПура) модели билан ушбу сирли ҳудуд бўйлаб амалга оширилган синов драйви нафақат автомобилнинг техник имкониятларини, балки ҳудуднинг ўзига хос атмосферасини ҳам очиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ЁуГов тадқиқот маркази томонидан ўтказилган сўровномалар натижасига кўра, Британия аҳолисининг тўртдан уч қисми коинотда ўзга сайёраликлар мавжудлигига ишонади. Энг қизиғи, респондентларнинг учдан бир қисми улар Ер юзига камида бир марта ташриф буюрган деб ҳисобласа, етти фоиз аҳоли шахсан НУЖ (номаълум учувчи жисм) кўрганини таъкидлайди. Тодморден водийси эса бундай кўрсаткичлар энг юқори бўлган нуқталардан бири саналади.

Масерати МК20 Сиело: Ерлик технология мўъжизаси

Масерати МК20 Сиело модели ўзининг футуристик дизайни билан ҳақиқатан ҳам ўзга сайёраликлар кемасини эслатиб юборади. Автомобил 3,0 литрли V6 Неттуно двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у 630 от кучига эга. Бундай қувват ва аэродинамик кўриниш Тодморденнинг тор ва тепаликли кўчаларида ҳаракатланишда ўзгача завқ бағишлайди. Автомобилнинг очиқ томи эса осмондаги "шубҳали" жисмларни кузатиш учун жуда қулай имконият яратади.

Топ Геар нашри маълумотларига кўра, ушбу ҳудуд Американинг машҳур "Ареа 51" базасига қиёсланади. Бироқ Невада чўлларидан фарқли ўлароқ, бу ерда яшилликка бурканган тепаликлар ва кўплаб ҳунармандчилик дўконларини учратиш мумкин. Масерати каби суперкарнинг бундай сокин ва сирли манзилда пайдо бўлиши маҳаллий аҳоли орасида катта қизиқиш уйғотди.

Тодморденнинг НУЖ билан боғлиқ шон-шуҳрати 1980-йилларда, полиция ходими Алан Годфрей ғайритабиий ҳодисага дуч келганини хабар қилганидан сўнг чўққисига чиққан эди. Ўшандан бери бу ер уфологлар ва экстремал саёҳат ишқибозлари учун севимли масканга айланган. Масерати МК20 Сиело эса ўзининг шиддатли тезланиши ва мукаммал бошқаруви билан ушбу афсонавий йўлларда ўзини худди ўз элементидагидек ҳис қилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Масерати бренди ўзининг эксклюзивлиги билан ажралиб туради. Гарчи МК20 Сиело каби моделлар оммавий сотувда кам учраса-да, спорт автомобиллари ишқибозлари учун ушбу модел технология ва санъат уйғунлигининг намунаси ҳисобланади. Британиянинг туманли водийларида ўтказилган ушбу синов автомобилнинг ҳар қандай шароитда, ҳатто энг сирли нуқталарда ҳам юқори самарадорлик кўрсатишини исботлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Масерати МК20 Сиело билан Тодморденга қилинган сафар шунчаки тест-драйв эмас, балки инсониятнинг номаълумликка бўлган интилиши ва муҳандислик чўққисининг учрашувидир. Ўзга сайёраликлар мавжудми ёки йўқми, бу ҳали ҳам баҳсли масала, бироқ Масерати яратган ушбу "ерлик мўъжиза"нинг кучи ва гўзаллиги ҳеч кимда шубҳа қолдирмайди.

МасератиСуперкарНУЖБританияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Бугун, 05:21Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиКеча, 20:55Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобКеча, 16:56Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди