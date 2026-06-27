Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳат
Буюк Британиянинг Ғарбий Ёркшир графлигида жойлашган Тодморден шаҳарчаси узоқ йиллардан бери мамлакатнинг норасмий "UFO пойтахти" ҳисобланади. Бу ерда ўзга сайёраликлар билан боғлиқ ҳодисалар тез-тез тилга олинади. Масерати брендининг янги МК20 Сиело (МКПура) модели билан ушбу сирли ҳудуд бўйлаб амалга оширилган синов драйви нафақат автомобилнинг техник имкониятларини, балки ҳудуднинг ўзига хос атмосферасини ҳам очиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ЁуГов тадқиқот маркази томонидан ўтказилган сўровномалар натижасига кўра, Британия аҳолисининг тўртдан уч қисми коинотда ўзга сайёраликлар мавжудлигига ишонади. Энг қизиғи, респондентларнинг учдан бир қисми улар Ер юзига камида бир марта ташриф буюрган деб ҳисобласа, етти фоиз аҳоли шахсан НУЖ (номаълум учувчи жисм) кўрганини таъкидлайди. Тодморден водийси эса бундай кўрсаткичлар энг юқори бўлган нуқталардан бири саналади.
Масерати МК20 Сиело: Ерлик технология мўъжизасиМасерати МК20 Сиело модели ўзининг футуристик дизайни билан ҳақиқатан ҳам ўзга сайёраликлар кемасини эслатиб юборади. Автомобил 3,0 литрли V6 Неттуно двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у 630 от кучига эга. Бундай қувват ва аэродинамик кўриниш Тодморденнинг тор ва тепаликли кўчаларида ҳаракатланишда ўзгача завқ бағишлайди. Автомобилнинг очиқ томи эса осмондаги "шубҳали" жисмларни кузатиш учун жуда қулай имконият яратади.
Топ Геар нашри маълумотларига кўра, ушбу ҳудуд Американинг машҳур "Ареа 51" базасига қиёсланади. Бироқ Невада чўлларидан фарқли ўлароқ, бу ерда яшилликка бурканган тепаликлар ва кўплаб ҳунармандчилик дўконларини учратиш мумкин. Масерати каби суперкарнинг бундай сокин ва сирли манзилда пайдо бўлиши маҳаллий аҳоли орасида катта қизиқиш уйғотди.
Тодморденнинг НУЖ билан боғлиқ шон-шуҳрати 1980-йилларда, полиция ходими Алан Годфрей ғайритабиий ҳодисага дуч келганини хабар қилганидан сўнг чўққисига чиққан эди. Ўшандан бери бу ер уфологлар ва экстремал саёҳат ишқибозлари учун севимли масканга айланган. Масерати МК20 Сиело эса ўзининг шиддатли тезланиши ва мукаммал бошқаруви билан ушбу афсонавий йўлларда ўзини худди ўз элементидагидек ҳис қилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Масерати бренди ўзининг эксклюзивлиги билан ажралиб туради. Гарчи МК20 Сиело каби моделлар оммавий сотувда кам учраса-да, спорт автомобиллари ишқибозлари учун ушбу модел технология ва санъат уйғунлигининг намунаси ҳисобланади. Британиянинг туманли водийларида ўтказилган ушбу синов автомобилнинг ҳар қандай шароитда, ҳатто энг сирли нуқталарда ҳам юқори самарадорлик кўрсатишини исботлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Масерати МК20 Сиело билан Тодморденга қилинган сафар шунчаки тест-драйв эмас, балки инсониятнинг номаълумликка бўлган интилиши ва муҳандислик чўққисининг учрашувидир. Ўзга сайёраликлар мавжудми ёки йўқми, бу ҳали ҳам баҳсли масала, бироқ Масерати яратган ушбу "ерлик мўъжиза"нинг кучи ва гўзаллиги ҳеч кимда шубҳа қолдирмайди.
…