G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддалади
Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи 3-тур баҳслари қизғин палласига кирди. Гуруҳ босқичининг «G» гуруҳида сўнгги тур ўйинлари якунланиб, кейинги босқичга йўл олган икки бахтли жамоа номи расман маълум бўлди.
Миср ва Эрон баҳсида жанговор дуранг
Миср терма жамоаси Эрон билан куч синашиб, дуранг натижа қайд этди ва ўз ҳисобидаги очколарни 5 тага етказиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.
Учрашув жуда тезкор голлар билан бошланди. Баҳснинг 5-дақиқасидаёқ Миср вакили Сабер ҳисобни очган бўлса, орадан кўп ўтмай, 14-дақиқада эронлик Ризоён мувозанатни тиклади — 1:1. Қизиқарли ва шиддатли кечган учрашувда бошқа гол кузатилмади.
Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:
Миср: Шобейр, Ҳани, Абдулмонем, Рабия, Абул-Фетоуҳ, Сабер, Лашен, Зико, Салоҳ, Ашур, Трезеге.
Эрон: Бейранванд, Ризоён, Канони, Ҳалилзода, Немати, Муҳаммади, Горбани, Ғоддос, Иззатуллоҳий, Торимий, Моҳебий.
Белгиядан голлар шоуси: Янги Зеландия аяб ўтирилмади
Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Белгия терма жамоаси ҳақиқий куч намойишини кўрсатди. «Қизил иблислар» Янги Зеландия дарвозасига голлар ёмғирини ёғдириб, йирик 5:1 ҳисобида ғалаба қозонишди ва гуруҳда 1-ўрин билан плей-оффга йўл олишди.
Белгияликлардан Леандро Троссар дубль (28, 50-дақиқалар) қайд этган бўлса, Кевин де Брюйне (66) ва Ромелу Лукаку (86) ҳамда Са ўз номларини таблога ёздириб қўйишди. Янги Зеландиянинг ягона юпатгувчи голини 84-дақиқада Жаст киритди.
Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:
Янги Зеландия: Крокомбе, Пейн, Сурман, Биндон, Касаче, Стаменич, Белл, Томас, Жаст, Сингҳ, Вуд.
Белгия: Куртуа, Кастан, Мекеле, Teате, де Кюйпер, Тилеманс, Ванакен, де Брюйне, Троссар, Доку, де Кетеларе.
G гуруҳидаги якуний турнир жадвали:
3-тур ўйинларидан кейин жамоалар жадвалда қуйидагича жойлашишди:
Ўрин
Жамоа
Очко
Ўйинлар (Ғ-Д-М)
Тўплар нисбати
1.
Белгия
5
1 ғалаба, 2 дуранг
6:2
2.
Миср
5
1 ғалаба, 2 дуранг
5:3
3.
Эрон
3
3 дуранг
3:3
4.
Янги Зеландия
1
1 дуранг, 2 мағлубият
4:10
Белгия ва Миср терма жамоаларини мухлислари номидан нимчорак финал йўлланмаси билан табриклаймиз! Плей-оффда баҳслар янада қизиқарли тус олиши аниқ.
…