G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддалади

·0·Спорт
G гуруҳида ҳақиқий драма! Белгия ва Миср плей-оффга чиқишни уддалади

Жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи 3-тур баҳслари қизғин палласига кирди. Гуруҳ босқичининг «G» гуруҳида сўнгги тур ўйинлари якунланиб, кейинги босқичга йўл олган икки бахтли жамоа номи расман маълум бўлди.

Миср ва Эрон баҳсида жанговор дуранг

Миср терма жамоаси Эрон билан куч синашиб, дуранг натижа қайд этди ва ўз ҳисобидаги очколарни 5 тага етказиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.

Учрашув жуда тезкор голлар билан бошланди. Баҳснинг 5-дақиқасидаёқ Миср вакили Сабер ҳисобни очган бўлса, орадан кўп ўтмай, 14-дақиқада эронлик Ризоён мувозанатни тиклади — 1:1. Қизиқарли ва шиддатли кечган учрашувда бошқа гол кузатилмади.

Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:

  • Миср: Шобейр, Ҳани, Абдулмонем, Рабия, Абул-Фетоуҳ, Сабер, Лашен, Зико, Салоҳ, Ашур, Трезеге.

  • Эрон: Бейранванд, Ризоён, Канони, Ҳалилзода, Немати, Муҳаммади, Горбани, Ғоддос, Иззатуллоҳий, Торимий, Моҳебий.

Белгиядан голлар шоуси: Янги Зеландия аяб ўтирилмади

Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Белгия терма жамоаси ҳақиқий куч намойишини кўрсатди. «Қизил иблислар» Янги Зеландия дарвозасига голлар ёмғирини ёғдириб, йирик 5:1 ҳисобида ғалаба қозонишди ва гуруҳда 1-ўрин билан плей-оффга йўл олишди.

Белгияликлардан Леандро Троссар дубль (28, 50-дақиқалар) қайд этган бўлса, Кевин де Брюйне (66) ва Ромелу Лукаку (86) ҳамда Са ўз номларини таблога ёздириб қўйишди. Янги Зеландиянинг ягона юпатгувчи голини 84-дақиқада Жаст киритди.

Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:

  • Янги Зеландия: Крокомбе, Пейн, Сурман, Биндон, Касаче, Стаменич, Белл, Томас, Жаст, Сингҳ, Вуд.

  • Белгия: Куртуа, Кастан, Мекеле, Teате, де Кюйпер, Тилеманс, Ванакен, де Брюйне, Троссар, Доку, де Кетеларе.

G гуруҳидаги якуний турнир жадвали:

3-тур ўйинларидан кейин жамоалар жадвалда қуйидагича жойлашишди:

Ўрин

Жамоа

Очко

Ўйинлар (Ғ-Д-М)

Тўплар нисбати

1.

Белгия

5

1 ғалаба, 2 дуранг

6:2

2.

Миср

5

1 ғалаба, 2 дуранг

5:3

3.

Эрон

3

3 дуранг

3:3

4.

Янги Зеландия

1

1 дуранг, 2 мағлубият

4:10

Белгия ва Миср терма жамоаларини мухлислари номидан нимчорак финал йўлланмаси билан табриклаймиз! Плей-оффда баҳслар янада қизиқарли тус олиши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиСенегал Ироқни йирик ҳисобда енгиб, плей-офф умидини сақлаб қолдиБугун, 10:07Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»Бугун, 09:59Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиАргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиБугун, 09:55"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффдаБугун, 09:50Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамУсмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамБугун, 02:31Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди