ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги тури доирасида Марказий ва Жанумий Америка минтақасида жуда кучли ва томошабоп тўқнашув кутилмоқда. Колумбия миллий жамоаси бош мураббийи Нестор Лоренсо бўлажак қийин рақиб — Португалия терма жамоасига қарши қандай тактик режа асосида тайёргарлик кўрилаётганини ошкор қилди. Мураббийнинг фикрича, бу учрашув бутун турнирдаги энг муҳим ва эътиборга молик режалардан бирига айланади.

Португалиянинг кучли томонлари ва тактик таҳлил

Нестор Лоренсо Португалия терма жамоасининг юқори даражадаги ташкилотчилик қобилияти ва элита даражасидаги таркибини алоҳида эътироф этди. У рақибни тасодифга умид қилиб бўлмайдиган, бир-бирини мукаммал тушунадиган шаклланган жамоа сифатида баҳолади. ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида мураббий шундай деди:

«Португалиянинг кучли жамоа ва ажойиб мураббийга эга эканини яхши биламиз. Улар жуда яхши ташкил этилган жамоа, кучли мураббийлар штабига эга ва таркибида фақат элита даражасидаги футболчилар жамланган. Улар ўрта блокда ҳимояланади, тўпга эгалик қилишни яхши кўради ва ҳужумларни самарали якунлаш учун тўпни олдинга олиб чиқишни билади».

Бу баёнотдан кўриниб турибдики, Колумбия терма жамоаси рақибнинг барча жиҳатларини, уларнинг тактик схемани ва жисмоний имкониятларини заргарона аниқликда ўрганиб чиққан ва ҳисобга олган.

Колумбиянинг фалсафаси: Рақиб ким бўлишидан қатъи назар ўз услубига содиқлик

Рақибнинг кучли эканига қарамай, Нестор Лоренсо ўз жамоасининг ўйин фалсафаси ва услубига содиқ қолиш зарурлигини таъкидлади. Бу фақат бир ўйин эмас, балки Колумбия футболининг ўзига хослигини намойиш этиш имкониятидир.

Кўрсаткич

Колумбиянинг ўйин режаси

Асосий мақсад

Ўз услуби ва ўйин фалсафасига содиқ қолиш

Ёндашув

Рақибнинг кучли томонларини ҳисобга олиш

Стратегия

Жисмоний куч ва тактик ташкилотчилик

Бундай ёндашув Колумбия терма жамоасига майдонда ўз имкониятларини тўлақонли намойиш этиш ва Португалиянинг кучли таркибига қарши муносиб курашиш имкониятини беради. Иккала жамоа учун ҳам бу учрашув гуруҳдан чиқиш йўлида катта аҳамиятга эга ва шу сабабли майдонда ҳақиқий тактик тўқнашув гувоҳи бўлишимиз шубҳасиз.

Агар ушбу маълумот сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ва Телеграм гуруҳларга улашинг. ЖЧ-2026 баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиБугун, 02:42ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиБугун, 02:35«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Бугун, 00:07Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиТарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиБугун, 00:01Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Кеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди