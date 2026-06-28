ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги тури доирасида Марказий ва Жанумий Америка минтақасида жуда кучли ва томошабоп тўқнашув кутилмоқда. Колумбия миллий жамоаси бош мураббийи Нестор Лоренсо бўлажак қийин рақиб — Португалия терма жамоасига қарши қандай тактик режа асосида тайёргарлик кўрилаётганини ошкор қилди. Мураббийнинг фикрича, бу учрашув бутун турнирдаги энг муҳим ва эътиборга молик режалардан бирига айланади.
Португалиянинг кучли томонлари ва тактик таҳлил
Нестор Лоренсо Португалия терма жамоасининг юқори даражадаги ташкилотчилик қобилияти ва элита даражасидаги таркибини алоҳида эътироф этди. У рақибни тасодифга умид қилиб бўлмайдиган, бир-бирини мукаммал тушунадиган шаклланган жамоа сифатида баҳолади. ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида мураббий шундай деди:
«Португалиянинг кучли жамоа ва ажойиб мураббийга эга эканини яхши биламиз. Улар жуда яхши ташкил этилган жамоа, кучли мураббийлар штабига эга ва таркибида фақат элита даражасидаги футболчилар жамланган. Улар ўрта блокда ҳимояланади, тўпга эгалик қилишни яхши кўради ва ҳужумларни самарали якунлаш учун тўпни олдинга олиб чиқишни билади».
Бу баёнотдан кўриниб турибдики, Колумбия терма жамоаси рақибнинг барча жиҳатларини, уларнинг тактик схемани ва жисмоний имкониятларини заргарона аниқликда ўрганиб чиққан ва ҳисобга олган.
Колумбиянинг фалсафаси: Рақиб ким бўлишидан қатъи назар ўз услубига содиқлик
Рақибнинг кучли эканига қарамай, Нестор Лоренсо ўз жамоасининг ўйин фалсафаси ва услубига содиқ қолиш зарурлигини таъкидлади. Бу фақат бир ўйин эмас, балки Колумбия футболининг ўзига хослигини намойиш этиш имкониятидир.
Кўрсаткич
Колумбиянинг ўйин режаси
Асосий мақсад
Ўз услуби ва ўйин фалсафасига содиқ қолиш
Ёндашув
Рақибнинг кучли томонларини ҳисобга олиш
Стратегия
Жисмоний куч ва тактик ташкилотчилик
Бундай ёндашув Колумбия терма жамоасига майдонда ўз имкониятларини тўлақонли намойиш этиш ва Португалиянинг кучли таркибига қарши муносиб курашиш имкониятини беради. Иккала жамоа учун ҳам бу учрашув гуруҳдан чиқиш йўлида катта аҳамиятга эга ва шу сабабли майдонда ҳақиқий тактик тўқнашув гувоҳи бўлишимиз шубҳасиз.
Агар ушбу маълумот сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ва Телеграм гуруҳларга улашинг. ЖЧ-2026 баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг.
…