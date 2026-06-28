Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқда
Сўнгги йилларда жаҳон автомобил саноатида Хитой брендларининг экспансияси мисли кўрилмаган даражага етди. Айниқса, Буюк Британия каби анъанавий ва консерватив бозорларда янги маркаларнинг пайдо бўлиши шунчалик тезлашдики, ҳатто соҳа экспертлари ҳам баъзи брендлар сотувга чиққанидан кейингина уларнинг мавжудлиги ҳақида хабар топмоқда. Бу ҳолат глобал автобозордаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британиянинг нуфузли нашрларидан бири таҳлилига кўра, мамлакатда хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг кўпайиши истеъмолчилар учун кенг танлов имкониятини яратмоқда, бироқ брендларнинг ҳаддан ташқари кўплиги уларнинг бозорда узоқ муддат қолиши масаласини шубҳа остига қўяди. Ҳозирда Буюк Британия кўчаларида BYD, МГ, GWM Ora каби номлар одатий ҳолга айланиб улгурди.
Рақобат ва брендларнинг яшаб қолиш имкониятиХитой автомобил саноати вакиллари асосан электромобиллар ва гибрид моделлар билан Европа бозорини забт этишга уринмоқда. Масалан, BYD Atto 3 ёки МГ4 каби моделлар ўзининг технологик устунлиги ва ҳамёнбоп нархи билан маҳаллий харидорлар эътиборини тортмоқда. Бироқ, экспертлар барча брендлар ҳам бу рақобатга доц. бера олмаслигини таъкидламоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бу мавзу жуда долзарб. Мамлакатимизда BYD ва Chery каби брендлар аллақачон етакчи ўринларни эгаллаб бўлган бўлса, Британияда бу жараён энди ўзининг чўққисига чиқмоқда. Британиялик таҳлилчиларнинг фикрича, фақатгина кучли сервис тармоғига ва эҳтиёт қисмлар базасига эга бўлган компанияларгина узоқ йиллар давомида фаолият юритиши мумкин.
Янги брендларнинг кутилмаган кириб келишиҚизиқарли жиҳати шундаки, баъзи брендлар ҳатто расмий тақдимотларсиз, тўғридан-тўғри дилерлик тармоқлари орқали савдони бошлаб юбормоқда. Бу стратегия тезкор натижага эришишга қаратилган бўлса-да, бренднинг танилиши ва харидор ишончини қозониши учун қийинчиликлар туғдириши мумкин. Британия бозоридаги бу "шовқинсиз" кириб келиш ҳодисаси автомобил оламида янги трендга айланмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Хитой автомобил брендлари учун Британия бозори ўзига хос имтиҳон вазифасини ўтайди. Бу ерда муваффақият қозонган брендлар бутун Европа бўйлаб ўз ўрнини мустаҳкамлаши тайин. Бироқ, ҳаддан ташқари кўп таклиф ва ўхшаш моделлар орасида фақат энг мослашувчан ва сифатли хизмат кўрсатувчи ишлаб чиқарувчилар омон қолади.
…