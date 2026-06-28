Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқда

·8·Авто
Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқда

Сўнгги йилларда жаҳон автомобил саноатида Хитой брендларининг экспансияси мисли кўрилмаган даражага етди. Айниқса, Буюк Британия каби анъанавий ва консерватив бозорларда янги маркаларнинг пайдо бўлиши шунчалик тезлашдики, ҳатто соҳа экспертлари ҳам баъзи брендлар сотувга чиққанидан кейингина уларнинг мавжудлиги ҳақида хабар топмоқда. Бу ҳолат глобал автобозордаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британиянинг нуфузли нашрларидан бири таҳлилига кўра, мамлакатда хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг кўпайиши истеъмолчилар учун кенг танлов имкониятини яратмоқда, бироқ брендларнинг ҳаддан ташқари кўплиги уларнинг бозорда узоқ муддат қолиши масаласини шубҳа остига қўяди. Ҳозирда Буюк Британия кўчаларида BYD, МГ, GWM Ora каби номлар одатий ҳолга айланиб улгурди.

Рақобат ва брендларнинг яшаб қолиш имконияти

Хитой автомобил саноати вакиллари асосан электромобиллар ва гибрид моделлар билан Европа бозорини забт этишга уринмоқда. Масалан, BYD Atto 3 ёки МГ4 каби моделлар ўзининг технологик устунлиги ва ҳамёнбоп нархи билан маҳаллий харидорлар эътиборини тортмоқда. Бироқ, экспертлар барча брендлар ҳам бу рақобатга доц. бера олмаслигини таъкидламоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бу мавзу жуда долзарб. Мамлакатимизда BYD ва Chery каби брендлар аллақачон етакчи ўринларни эгаллаб бўлган бўлса, Британияда бу жараён энди ўзининг чўққисига чиқмоқда. Британиялик таҳлилчиларнинг фикрича, фақатгина кучли сервис тармоғига ва эҳтиёт қисмлар базасига эга бўлган компанияларгина узоқ йиллар давомида фаолият юритиши мумкин.

Янги брендларнинг кутилмаган кириб келиши

Қизиқарли жиҳати шундаки, баъзи брендлар ҳатто расмий тақдимотларсиз, тўғридан-тўғри дилерлик тармоқлари орқали савдони бошлаб юбормоқда. Бу стратегия тезкор натижага эришишга қаратилган бўлса-да, бренднинг танилиши ва харидор ишончини қозониши учун қийинчиликлар туғдириши мумкин. Британия бозоридаги бу "шовқинсиз" кириб келиш ҳодисаси автомобил оламида янги трендга айланмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Хитой автомобил брендлари учун Британия бозори ўзига хос имтиҳон вазифасини ўтайди. Бу ерда муваффақият қозонган брендлар бутун Европа бўйлаб ўз ўрнини мустаҳкамлаши тайин. Бироқ, ҳаддан ташқари кўп таклиф ва ўхшаш моделлар орасида фақат энг мослашувчан ва сифатли хизмат кўрсатувчи ишлаб чиқарувчилар омон қолади.

Хитой АвтомобиллариBYDБритания БозориЭлектромобилларАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинVolkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинКеча, 21:26Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумХитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумКеча, 18:2585 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада борадиКеча, 16:52КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 11:56Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатКеча, 10:52Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Кеча, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди