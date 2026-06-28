ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг навбатдаги тури доирасида Марказий ва Жанубий Америка минтақасида жуда кучли тўқнашув кутилмоқда. Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес бўлажак қийин рақиб — Колумбияга қарши қандай махсус режа асосида тайёргарлик кўрилганини ошкор қилди. Мураббийнинг фикрича, бу учрашув уларнинг штаби учун бутун турнирдаги энг муҳим ва пухта ўйланган режага айланган.

Майамидаги яширин тайёргарлик ва махсус режа

Роберто Мартинеснинг таъкидлашича, жамоа ушбу рақибни ўрганишни жуда эрта бошлаган. Бу оддий ўйин эмас, балки узоқ муддатли тактик маневрлар натижасидир. Мураббий ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида тайёргарлик жараёни ҳақида шундай деди:

«Колумбияга қарши ўйинга тайёргарлигимиз март ойида, Мексикага қарши учрашувдан кейинёқ бошланган эди. Майамида 13 та машғулот ўтказдик ва режамиз шу ерда қолиб, майдон ҳамда стадион шароитларига мослашган ҳолда учрашувга тайёрланиш эди. Бу биз энг пухта тайёрланган ўйин ҳисобланади».

Бу баёнотдан кўриниб турибдики, Португалия терма жамоаси рақибнинг кучли ва ожиз томонларини иқлим шароитигача ҳисобга олган ҳолда заргарона аниқликда ўрганиб чиққан.

Учрашув тафсилотлари ва вақти

Ушбу ҳаёт-мамот жанги иккала жамоа учун ҳам гуруҳдан чиқиш йўлида катта аҳамиятга эга. Қуйида бўлажак учрашувнинг асосий маълумотлари келтирилган:

Кўрсаткич

Баҳс тафсилотлари

Учрашув

Португалия — Колумбия

Турнир

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи

Тайёргарлик базаси

Майами (13 та машғулот)

Бошланиш вақти

Тошкент вақти билан соат 04:30

Португалиянинг ушбу ўта пухта кўрилган тайёргарлиги майдонда ўз аксини топадими ёки Колумбия кутилмаган совға тайёрлаб қўйганми, буни тез орада билиб оламиз.

Агар ушбу маълумот сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ва Телеграм гуруҳларга улашинг. ЖЧ-2026 баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиБугун, 02:35«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Бугун, 00:07Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиТарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиБугун, 00:01Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Кеча, 23:08Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Кеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди