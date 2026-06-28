ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг навбатдаги тури доирасида Марказий ва Жанубий Америка минтақасида жуда кучли тўқнашув кутилмоқда. Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес бўлажак қийин рақиб — Колумбияга қарши қандай махсус режа асосида тайёргарлик кўрилганини ошкор қилди. Мураббийнинг фикрича, бу учрашув уларнинг штаби учун бутун турнирдаги энг муҳим ва пухта ўйланган режага айланган.
Майамидаги яширин тайёргарлик ва махсус режа
Роберто Мартинеснинг таъкидлашича, жамоа ушбу рақибни ўрганишни жуда эрта бошлаган. Бу оддий ўйин эмас, балки узоқ муддатли тактик маневрлар натижасидир. Мураббий ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида тайёргарлик жараёни ҳақида шундай деди:
«Колумбияга қарши ўйинга тайёргарлигимиз март ойида, Мексикага қарши учрашувдан кейинёқ бошланган эди. Майамида 13 та машғулот ўтказдик ва режамиз шу ерда қолиб, майдон ҳамда стадион шароитларига мослашган ҳолда учрашувга тайёрланиш эди. Бу биз энг пухта тайёрланган ўйин ҳисобланади».
Бу баёнотдан кўриниб турибдики, Португалия терма жамоаси рақибнинг кучли ва ожиз томонларини иқлим шароитигача ҳисобга олган ҳолда заргарона аниқликда ўрганиб чиққан.
Учрашув тафсилотлари ва вақти
Ушбу ҳаёт-мамот жанги иккала жамоа учун ҳам гуруҳдан чиқиш йўлида катта аҳамиятга эга. Қуйида бўлажак учрашувнинг асосий маълумотлари келтирилган:
Кўрсаткич
Баҳс тафсилотлари
Учрашув
Португалия — Колумбия
Турнир
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи
Тайёргарлик базаси
Майами (13 та машғулот)
Бошланиш вақти
Тошкент вақти билан соат 04:30
Португалиянинг ушбу ўта пухта кўрилган тайёргарлиги майдонда ўз аксини топадими ёки Колумбия кутилмаган совға тайёрлаб қўйганми, буни тез орада билиб оламиз.
Агар ушбу маълумот сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ва Телеграм гуруҳларга улашинг. ЖЧ-2026 баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг.
…