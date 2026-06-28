Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини беради
Instagram ижтимоий тармоғи фойдаланувчиларнинг қизиқишларига мос контентни саралаш тизимини янада шаффоф ва бошқариладиган қилиш устида ишламоқда. Платформа раҳбари Адам Моссери яқинда эълон қилган баёнотига кўра, тез орада иловада "Ёур Алгоритм" (Сизнинг алгоритмингиз) функциясини созлашнинг янги усуллари пайдо бўлади. Бу янгилик фойдаланувчиларга ўз тасмаларида қайси мавзуларни кўпроқ, қайсиларини эса камроқ кўришни мустақил белгилаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Instagram ушбу функцияни ўтган йили илк бор тақдим этган эди, бироқ эндиликда уни илованинг барча асосий бўлимларига интеграция қилиш режалаштирилмоқда. Адам Моссерининг таъкидлашича, мақсад алгоритмни шунчаки созламалар бўлимидаги қатордан фойдаланувчи тажрибасининг марказий қисмига айлантиришдир. Бу эса сунъий интеллект томонидан таклиф қилинаётган контент устидан инсон назоратини кучайтиради.
Алгоритмни бошқаришнинг янги усуллариҲозирда синовдан ўтказилаётган бир нечта интерфейс ечимлари мавжуд. Масалан, фойдаланувчи асосий тасмада (Феед) саҳифани пастга қараб тортганда, махсус меню очилади ва у орқали қизиқишларни таҳрирлаш мумкин бўлади. Шунингдек, Реэлс бўлимида ҳам шунга ўхшаш имкониятлар кўзда тутилган: видеони юқорига суриш орқали фойдаланувчи ўз хоҳишларини билдириши ёки ҳар бир видео остидаги махсус тугмалар ёрдамида "шунга ўхшаш контентни кўрсатиш" ёки "кўрсатмаслик" буйруғини бериши мумкин.
Instagram раҳбариятининг бу қадами фойдаланувчиларнинг узоқ вақтдан бери давом этаётган шикоятларига жавоб бўлиши кутилмоқда. Кўпчилик фойдаланувчилар алгоритм ўзлари обуна бўлмаган бегона аккаунтларнинг видеоларини ҳаддан ташқари кўп кўрсатаётганидан норози бўлиб келишади. Моссерининг постига қолдирилган энг оммабоп изоҳларда одамлар ҳали ҳам "биз фақат ўзимиз кузатадиган инсонларнинг постларини кўришни истаймиз" деган талабни илгари суришмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функцияларнинг бир қисми ҳозирда чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида тест қилинмоқда. Баъзи функциялар яқин ойларда оммага тақдим этилса, айримлари синов жараёнидан ўта олмаслиги ва бутунлай бекор қилиниши ҳам мумкин. Бу Instagram учун фойдаланувчиларни платформада узоқроқ ушлаб қолиш ва уларга фақат мақбул контентни етказиб бериш стратегиясининг бир қисмидир.
Ўзбекистондаги Instagram фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий аудитория кўпинча Реэлс бўлимидаги тасодифий ва баъзан маданий қадриятларга мос келмайдиган контентдан шикоят қилади. Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар ўзларининг рақамли муҳитини фильтрлаш ва фақат фойдали ёки кўнгилочар мавзуларни қолдириш имконига эга бўладилар.
Хулоса қилиб айтганда, Instagram алгоритмлар устидан назоратни фойдаланувчининг ўзига топшириш орқали платформага бўлган ишончни қайтаришга уринмоқда. Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, яқин келажакда ижтимоий тармоқ тасмаларини шакллантиришда сунъий интеллект ва инсон иродаси ўртасидаги мувозанат янги босқичга кўтарилади.
…