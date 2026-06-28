Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини беради

·0·Техно
Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини беради

Instagram ижтимоий тармоғи фойдаланувчиларнинг қизиқишларига мос контентни саралаш тизимини янада шаффоф ва бошқариладиган қилиш устида ишламоқда. Платформа раҳбари Адам Моссери яқинда эълон қилган баёнотига кўра, тез орада иловада "Ёур Алгоритм" (Сизнинг алгоритмингиз) функциясини созлашнинг янги усуллари пайдо бўлади. Бу янгилик фойдаланувчиларга ўз тасмаларида қайси мавзуларни кўпроқ, қайсиларини эса камроқ кўришни мустақил белгилаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Instagram ушбу функцияни ўтган йили илк бор тақдим этган эди, бироқ эндиликда уни илованинг барча асосий бўлимларига интеграция қилиш режалаштирилмоқда. Адам Моссерининг таъкидлашича, мақсад алгоритмни шунчаки созламалар бўлимидаги қатордан фойдаланувчи тажрибасининг марказий қисмига айлантиришдир. Бу эса сунъий интеллект томонидан таклиф қилинаётган контент устидан инсон назоратини кучайтиради.

Алгоритмни бошқаришнинг янги усуллари

Ҳозирда синовдан ўтказилаётган бир нечта интерфейс ечимлари мавжуд. Масалан, фойдаланувчи асосий тасмада (Феед) саҳифани пастга қараб тортганда, махсус меню очилади ва у орқали қизиқишларни таҳрирлаш мумкин бўлади. Шунингдек, Реэлс бўлимида ҳам шунга ўхшаш имкониятлар кўзда тутилган: видеони юқорига суриш орқали фойдаланувчи ўз хоҳишларини билдириши ёки ҳар бир видео остидаги махсус тугмалар ёрдамида "шунга ўхшаш контентни кўрсатиш" ёки "кўрсатмаслик" буйруғини бериши мумкин.

Instagram раҳбариятининг бу қадами фойдаланувчиларнинг узоқ вақтдан бери давом этаётган шикоятларига жавоб бўлиши кутилмоқда. Кўпчилик фойдаланувчилар алгоритм ўзлари обуна бўлмаган бегона аккаунтларнинг видеоларини ҳаддан ташқари кўп кўрсатаётганидан норози бўлиб келишади. Моссерининг постига қолдирилган энг оммабоп изоҳларда одамлар ҳали ҳам "биз фақат ўзимиз кузатадиган инсонларнинг постларини кўришни истаймиз" деган талабни илгари суришмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функцияларнинг бир қисми ҳозирда чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида тест қилинмоқда. Баъзи функциялар яқин ойларда оммага тақдим этилса, айримлари синов жараёнидан ўта олмаслиги ва бутунлай бекор қилиниши ҳам мумкин. Бу Instagram учун фойдаланувчиларни платформада узоқроқ ушлаб қолиш ва уларга фақат мақбул контентни етказиб бериш стратегиясининг бир қисмидир.

Ўзбекистондаги Instagram фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий аудитория кўпинча Реэлс бўлимидаги тасодифий ва баъзан маданий қадриятларга мос келмайдиган контентдан шикоят қилади. Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар ўзларининг рақамли муҳитини фильтрлаш ва фақат фойдали ёки кўнгилочар мавзуларни қолдириш имконига эга бўладилар.

Хулоса қилиб айтганда, Instagram алгоритмлар устидан назоратни фойдаланувчининг ўзига топшириш орқали платформага бўлган ишончни қайтаришга уринмоқда. Агар ушбу синовлар муваффақиятли якунланса, яқин келажакда ижтимоий тармоқ тасмаларини шакллантиришда сунъий интеллект ва инсон иродаси ўртасидаги мувозанат янги босқичга кўтарилади.

InstagramАлгоритмИжтимоий ТармоқТехнологияАдам Моссери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи