Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологиялар

·0·Техно
Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологиялар

Дунё геймерлари интиқлик билан кутаётган Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6) ўйини ҳақида янги тафсилотлар очиқланди. Роккстар Гамес студияси томонидан яратилаётган ушбу лойиҳа нафақат компания тарихидаги, балки бутун ўйин саноатидаги энг улкан ва зич жойлашган харитага эга бўлиши кутилмоқда. Бразилиядаги йирик дўконлардан бири томонидан сиздирилган маълумотлар ўйиннинг техник имкониятлари ва сюжет чизиқлари ҳақида тасаввур уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўйин воқеалари Леонида штатида бўлиб ўтади ва унинг марказида барчага таниш Висе Ситй шаҳри жойлашган. Ишлаб чиқувчилар неон чироқлар билан ёритилган кўчалардан тортиб, хавфли ботқоқликлар ва гавжум пляжларгача бўлган ҳудудларни максимал даражада реалистик кўринишга келтиришган. ixbt.com маълумотига кўра, ўйин дунёсининг ҳар бир бурчаги ўйинчига тўлиқ ҳаракат эркинлигини бериш учун синчковлик билан ишлаб чиқилган.

Қаҳрамонлар ва ўйин жараёни

GTA 6 сюжети серия тарихидаги илк жиноий жуфтлик — Жейсон ва Люсия атрофида қурилади. Ўйинчилар ушбу қаҳрамонлар ўртасида реал вақт режимида алмашиш имкониятига эга бўладилар. Бу хусусият, айниқса, мураккаб режалаштирилган ўғрилик миссияларини юқори даражадаги мувофиқлаштириш билан бажаришда қўл келади. Ҳар бир қаҳрамон ўзига хос қобилиятларга эга бўлиб, бу миссияларнинг бориши ва тактик ёндашувларга бевосита таъсир кўрсатади.

Яна бир муҳим янгилик — сунъий интеллект асосида бошқариладиган НПК (ўйин ичидаги қаҳрамонлар) тизимидир. Эндиликда кўча-кўйдаги одамлар ўзига хос хулқ-атвор моделларига эга бўлиб, харита бўйлаб тасодифий воқеаларни келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, ўйинда ижтимоий тармоқлар интеграцияси кучайтирилган: қаҳрамонларнинг мобил телефонлари орқали реал вақтда оммабоп видеоларни томоша қилиш, Висе Ситйдаги машҳур шахсларни кузатиш ва яширин топшириқларни айнан ижтимоий тармоқлар орқали топиш мумкин бўлади.

Техник имкониятлар ва молиявий муваффақият

Роккстар Гамес техник жиҳатдан ҳам катта сакрашни амалга оширган. Ўйинда глобал ёритиш учун илғор Ray Tracing (нурларни кузатиш) технологияси ва динамик об-ҳаво тизими қўлланилган. Кучли бўронлар ва вақт ўзгариши нафақат визуал кўринишга, балки ўйин физикаси ва жараёнига ҳам таъсир қилади. Лойиҳа PS5 Pro консоли учун оптималлаштирилган бўлиб, бу юқори аниқликдаги тасвир ва барқарор кадрлар частотасини таъминлайди.

Ўйин ҳали расман сотувга чиқмаган бўлса-да, унинг молиявий кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада юқори. Маълумотларга кўра, GTA 6 учун олдиндан буюртмалар сони 39 миллион нусхадан ошиб кетган. Бу эса ўйин яратувчиларига ҳали премера бўлмасданоқ 3 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирди. Ушбу рақамлар ўйиннинг нақадар катта қизиқиш уйғотаётганини ва ўз харажатларини бир неча баробар қоплаб бўлганини кўрсатади.

  • Леонида штатининг улкан ва очиқ дунёси;
  • Жейсон ва Люсия ўртасида реал вақтда алмашиш;
  • Ижтимоий тармоқлар орқали топшириқларни қидириш;
  • PS5 Pro учун махсус оптимизация ва Ray Tracing.

GTA 6Роккстар ГамесВисе СитйPlayStation 5 ProЛеонида
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКоинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКеча, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Кеча, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи