Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологиялар
Дунё геймерлари интиқлик билан кутаётган Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6) ўйини ҳақида янги тафсилотлар очиқланди. Роккстар Гамес студияси томонидан яратилаётган ушбу лойиҳа нафақат компания тарихидаги, балки бутун ўйин саноатидаги энг улкан ва зич жойлашган харитага эга бўлиши кутилмоқда. Бразилиядаги йирик дўконлардан бири томонидан сиздирилган маълумотлар ўйиннинг техник имкониятлари ва сюжет чизиқлари ҳақида тасаввур уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўйин воқеалари Леонида штатида бўлиб ўтади ва унинг марказида барчага таниш Висе Ситй шаҳри жойлашган. Ишлаб чиқувчилар неон чироқлар билан ёритилган кўчалардан тортиб, хавфли ботқоқликлар ва гавжум пляжларгача бўлган ҳудудларни максимал даражада реалистик кўринишга келтиришган. ixbt.com маълумотига кўра, ўйин дунёсининг ҳар бир бурчаги ўйинчига тўлиқ ҳаракат эркинлигини бериш учун синчковлик билан ишлаб чиқилган.
Қаҳрамонлар ва ўйин жараёниGTA 6 сюжети серия тарихидаги илк жиноий жуфтлик — Жейсон ва Люсия атрофида қурилади. Ўйинчилар ушбу қаҳрамонлар ўртасида реал вақт режимида алмашиш имкониятига эга бўладилар. Бу хусусият, айниқса, мураккаб режалаштирилган ўғрилик миссияларини юқори даражадаги мувофиқлаштириш билан бажаришда қўл келади. Ҳар бир қаҳрамон ўзига хос қобилиятларга эга бўлиб, бу миссияларнинг бориши ва тактик ёндашувларга бевосита таъсир кўрсатади.
Яна бир муҳим янгилик — сунъий интеллект асосида бошқариладиган НПК (ўйин ичидаги қаҳрамонлар) тизимидир. Эндиликда кўча-кўйдаги одамлар ўзига хос хулқ-атвор моделларига эга бўлиб, харита бўйлаб тасодифий воқеаларни келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, ўйинда ижтимоий тармоқлар интеграцияси кучайтирилган: қаҳрамонларнинг мобил телефонлари орқали реал вақтда оммабоп видеоларни томоша қилиш, Висе Ситйдаги машҳур шахсларни кузатиш ва яширин топшириқларни айнан ижтимоий тармоқлар орқали топиш мумкин бўлади.
Техник имкониятлар ва молиявий муваффақиятРоккстар Гамес техник жиҳатдан ҳам катта сакрашни амалга оширган. Ўйинда глобал ёритиш учун илғор Ray Tracing (нурларни кузатиш) технологияси ва динамик об-ҳаво тизими қўлланилган. Кучли бўронлар ва вақт ўзгариши нафақат визуал кўринишга, балки ўйин физикаси ва жараёнига ҳам таъсир қилади. Лойиҳа PS5 Pro консоли учун оптималлаштирилган бўлиб, бу юқори аниқликдаги тасвир ва барқарор кадрлар частотасини таъминлайди.
Ўйин ҳали расман сотувга чиқмаган бўлса-да, унинг молиявий кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада юқори. Маълумотларга кўра, GTA 6 учун олдиндан буюртмалар сони 39 миллион нусхадан ошиб кетган. Бу эса ўйин яратувчиларига ҳали премера бўлмасданоқ 3 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирди. Ушбу рақамлар ўйиннинг нақадар катта қизиқиш уйғотаётганини ва ўз харажатларини бир неча баробар қоплаб бўлганини кўрсатади.
- Леонида штатининг улкан ва очиқ дунёси;
- Жейсон ва Люсия ўртасида реал вақтда алмашиш;
- Ижтимоий тармоқлар орқали топшириқларни қидириш;
- PS5 Pro учун махсус оптимизация ва Ray Tracing.
…