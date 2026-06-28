Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?

·64·Спорт
Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?

Бугун, 28 июнь куни ЖЧ-2026нинг «K» гуруҳида ҳақиқий марказий тўқнашув гувоҳига айланамиз. Гуруҳ ғолиблиги кимга насиб этишини аниқлаб берувчи Португалия ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги ўта муҳим баҳс олдидан машҳур Opta суперкомпьютери ўз прогнозларини эълон қилди.

Ҳисоб-китоблар нима демоқда?

Opta Analyst рақамли таҳлилларига кўра, португаллар бугунги баҳсда яққол фаворит сифатида кўрилмоқда. Аммо Жанубий Америка вакилларини ҳам асло камситиб бўлмайди.

Суперкомпьютер тақдим этган ғалаба эҳтимоллари қуйидагича кўриниш олган:

Жамоа

Ғалаба қозониш эҳтимоли

Португалия

48,9%

Колумбия

26,0%

Дуранг (қолган эҳтимол)

25,1%

Рақамлардан кўриниб турибдики, сунъий интеллект Европа вакилларининг муваффақиятини деярли 50 фоизга баҳоламоқда. Колумбиянинг зафари эса 26 фоизлик кўрсаткич билан бироз пастроқ баҳоланган.

«K» гуруҳидаги вазият: Пешқадамлик учун жанг

Ушбу учрашув шунчаки нуфуз учун эмас, балки плей-офф олдидан қулайроқ рақибга дуч келиш ва гуруҳда 1-ўринни қўлга киритиш учун ҳаёт-мамот жангидир. Дастлабки икки турдан кейин жамоаларнинг ҳолати қуйидагича:

  • Колумбия — 6 очко: Иккита ўйинда юз фоизлик натижа кўрсатиб, гуруҳда пешқадамлик қилмоқда. Уларга бугунги баҳсда дуранг ҳам 1-ўринни сақлаб қолиш учун кифоя қилади.

  • Португалия — 4 очко: Иккинчи ўринда бормоқда. Португаллар гуруҳ ғолиби сифатида кейинги босқичга йўл олишни исташса, бугун майдонда фақат ғалаба учун жанг қилишлари шарт.

Бугунги супербаҳсда кимнинг тактикаси иш беради? Суперкомпьютер рақамлари ҳақ чиқадими ёки колумбияликлар навбатдаги маротаба прогнозларни парчалаб ташлашадими? Буни яшил майдондаги оловли баҳс кўрсатиб беради!

ПортугалКолумбияОпта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиТарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиБугун, 00:01Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Кеча, 23:08Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Кеча, 21:30Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиИван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиКеча, 20:37Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Кеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди