Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?
Бугун, 28 июнь куни ЖЧ-2026нинг «K» гуруҳида ҳақиқий марказий тўқнашув гувоҳига айланамиз. Гуруҳ ғолиблиги кимга насиб этишини аниқлаб берувчи Португалия ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги ўта муҳим баҳс олдидан машҳур Opta суперкомпьютери ўз прогнозларини эълон қилди.
Ҳисоб-китоблар нима демоқда?
Opta Analyst рақамли таҳлилларига кўра, португаллар бугунги баҳсда яққол фаворит сифатида кўрилмоқда. Аммо Жанубий Америка вакилларини ҳам асло камситиб бўлмайди.
Суперкомпьютер тақдим этган ғалаба эҳтимоллари қуйидагича кўриниш олган:
Жамоа
Ғалаба қозониш эҳтимоли
Португалия
48,9%
Колумбия
26,0%
Дуранг (қолган эҳтимол)
25,1%
Рақамлардан кўриниб турибдики, сунъий интеллект Европа вакилларининг муваффақиятини деярли 50 фоизга баҳоламоқда. Колумбиянинг зафари эса 26 фоизлик кўрсаткич билан бироз пастроқ баҳоланган.
«K» гуруҳидаги вазият: Пешқадамлик учун жанг
Ушбу учрашув шунчаки нуфуз учун эмас, балки плей-офф олдидан қулайроқ рақибга дуч келиш ва гуруҳда 1-ўринни қўлга киритиш учун ҳаёт-мамот жангидир. Дастлабки икки турдан кейин жамоаларнинг ҳолати қуйидагича:
Колумбия — 6 очко: Иккита ўйинда юз фоизлик натижа кўрсатиб, гуруҳда пешқадамлик қилмоқда. Уларга бугунги баҳсда дуранг ҳам 1-ўринни сақлаб қолиш учун кифоя қилади.
Португалия — 4 очко: Иккинчи ўринда бормоқда. Португаллар гуруҳ ғолиби сифатида кейинги босқичга йўл олишни исташса, бугун майдонда фақат ғалаба учун жанг қилишлари шарт.
Бугунги супербаҳсда кимнинг тактикаси иш беради? Суперкомпьютер рақамлари ҳақ чиқадими ёки колумбияликлар навбатдаги маротаба прогнозларни парчалаб ташлашадими? Буни яшил майдондаги оловли баҳс кўрсатиб беради!
…