Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо берди

·0·Спорт
Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо берди

Россиялик мураббий Александр Тарханов Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо берди.

Мутахассиснинг фикрича, ўз тарихида илк бор мундиалда қатнашаётган Ўзбекистон терма жамоасини натижалар учун қаттиқ танқид қилиш тўғри эмас. Чунки жаҳон чемпионатига йўл олишнинг ўзи мамлакат футболи учун катта муваффақият ҳисобланади.

«Уларга эътироз билдириш мумкин эмас. Ўзбекистон илк марта жаҳон чемпионатига чиқди. Мундиалда иштирок этишнинг ўзи катта ютуқ. Жамоа муҳим тажриба орттирди ва навбатдаги жаҳон чемпионатига янада яхшироқ тайёр бўлади», — деди Тарханов.

Шу билан бирга, россиялик мураббий Ўзбекистоннинг айни турнирда плей-офф босқичига чиқиш имкониятини юқори баҳоламади.

«Бу сафар кейинги босқичга чиқишлари қийин. Чунки улар жуда кўп гол ўтказиб юборишди», — дея унинг сўзларини келтирди «Матч ТВ» телеканали.

Эслатиб ўтамиз, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси дастлабки икки турда Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.

«Оқ бўрилар» гуруҳ босқичининг сўнгги учрашувида Конго ДРга қарши майдонга тушади. Жамоа плей-оффга чиқиш учун назарий имкониятни сақлаб турган бўлса-да, тўплар нисбатидаги катта салбий фарқ вазифани анча мураккаблаштирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Кеча, 23:08Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Кеча, 21:30Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиИван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиКеча, 20:37Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Кеча, 20:30Сенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиСенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиКеча, 19:39Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиТошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиКеча, 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди