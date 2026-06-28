ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо берди
Футбол бўйича ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг ҳал қилувчи ва ҳаяжонли палласи бошланмоқда. Миллий терма жамоамизнинг гуруҳдаги тақдирини ҳал қилувчи Конго ДРга қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан машҳур Opta суперкомпьютери ўз таҳлилларини эълон қилди.
Сунъий интеллект мазкур баҳс учун нақд 25 мингта виртуал ўйинни моделлаштирди ва эҳтимолий натижаларни ҳисоблаб чиқди. Компьютернинг совуққонлик билан чиқарган ҳукми вакилларимиз учун қанчалик оғир келди?
Рақамлар нима демоқда? Фаворит ким?
Олинган рақамли таҳлилларга кўра, сунъий интеллект бу сафар устунликни тўлиқ Африка вакиллари томонига оғдирди. Оptа ҳисоб-китоблари қуйидагича кўриниш олган:
Конго ДРнинг ғалаба қозониш эҳтимоли: 48,9 фоиз
Ўзбекистоннинг ғалаба қозониш эҳтимоли: 26,8 фоиз
Дуранг қайд этилиши эҳтимоли: 24,3 фоиз
Кўриб турганингиздек, компьютер футболчиларимиздан кўра рақибнинг имкониятларини деярли икки баробар юқори баҳолаган. Бироқ бу шунчаки қуруқ математика ва башорат, ҳақиқий футбол эса барибир яшил майдонда ўйналади!
Гуруҳдаги вазият: Орқага йўл йўқ!
Вакилларимиз учун бу сафарги баҳсда дуранг ҳам қониқарли натижа эмас. Икки турдан кейинги ҳолат бизни фақат ғалаба учун ўйнашга мажбур қилади:
Жорий ҳолат: Рақибимиз Конго ДР терма жамоаси бир очко билан гуруҳда 3-ўринни эгаллаб турибди. Вакилларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса икки ўйиндан сўнг бирорта ҳам очкосиз 4-поғонани банд этган. Кейинги босқич умидини сақлаб қолиш учун майдонда ҳақиқий жанг кўрсатишимиз шарт!
Учрашув қачон бошланади?
Ушбу оловли ва муҳим беллашув Тошкент вақти билан соат 04:30да старт олади. Миллий терма жамоамиз сунъий интеллектнинг бу совуқ башоратини парчалаб ташлаб, мухлисларга тарихий ғалабани тақдим эта оладими?
Сизнингча, ўйин қандай ҳисоб билан якунланади? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга улашинг!
…