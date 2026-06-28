ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо берди

·33·Спорт
ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо берди

Футбол бўйича ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг ҳал қилувчи ва ҳаяжонли палласи бошланмоқда. Миллий терма жамоамизнинг гуруҳдаги тақдирини ҳал қилувчи Конго ДРга қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан машҳур Opta суперкомпьютери ўз таҳлилларини эълон қилди.

Сунъий интеллект мазкур баҳс учун нақд 25 мингта виртуал ўйинни моделлаштирди ва эҳтимолий натижаларни ҳисоблаб чиқди. Компьютернинг совуққонлик билан чиқарган ҳукми вакилларимиз учун қанчалик оғир келди?

Рақамлар нима демоқда? Фаворит ким?

Олинган рақамли таҳлилларга кўра, сунъий интеллект бу сафар устунликни тўлиқ Африка вакиллари томонига оғдирди. Оptа ҳисоб-китоблари қуйидагича кўриниш олган:

  • Конго ДРнинг ғалаба қозониш эҳтимоли: 48,9 фоиз

  • Ўзбекистоннинг ғалаба қозониш эҳтимоли: 26,8 фоиз

  • Дуранг қайд этилиши эҳтимоли: 24,3 фоиз

Кўриб турганингиздек, компьютер футболчиларимиздан кўра рақибнинг имкониятларини деярли икки баробар юқори баҳолаган. Бироқ бу шунчаки қуруқ математика ва башорат, ҳақиқий футбол эса барибир яшил майдонда ўйналади!

Гуруҳдаги вазият: Орқага йўл йўқ!

Вакилларимиз учун бу сафарги баҳсда дуранг ҳам қониқарли натижа эмас. Икки турдан кейинги ҳолат бизни фақат ғалаба учун ўйнашга мажбур қилади:

Жорий ҳолат: Рақибимиз Конго ДР терма жамоаси бир очко билан гуруҳда 3-ўринни эгаллаб турибди. Вакилларимиз — Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса икки ўйиндан сўнг бирорта ҳам очкосиз 4-поғонани банд этган. Кейинги босқич умидини сақлаб қолиш учун майдонда ҳақиқий жанг кўрсатишимиз шарт!

Учрашув қачон бошланади?

Ушбу оловли ва муҳим беллашув Тошкент вақти билан соат 04:30да старт олади. Миллий терма жамоамиз сунъий интеллектнинг бу совуқ башоратини парчалаб ташлаб, мухлисларга тарихий ғалабани тақдим эта оладими?

Сизнингча, ўйин қандай ҳисоб билан якунланади? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга улашинг!

УзбекистанДР КонгоОптаТашкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиБугун, 02:53ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиБугун, 02:42«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Бугун, 00:07Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиТарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиБугун, 00:01Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»Кеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди