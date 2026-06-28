Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакми

·26·Техно
Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакми

Tesla ва SpaceX раҳбари Elon Musk томонидан илгари сурилган коинотда орбитал маълумотлар марказларини ташкил этиш ғояси технология оламида жиддий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, СофтБанк асосчиси ва раҳбари Масаёши Сон ушбу лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги ва долзарблигини шубҳа остига олди. Бу каби баҳслар сунъий интеллект (AI) пойгаси мисли кўрилмаган даражада тезлашган бир даврда юзага келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Масаёши Сон яқинда бўлиб ўтган акциядорлар йиғилишида коинотда маълумотлар марказларини қуриш харажатларни камайтиришга сезиларли таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, бундай мураккаб лойиҳаларни амалга ошириш жуда кўп вақт талаб этади. AI соҳасидаги курашда эса келгуси бир неча йил ўн йилликдан кейин содир бўладиган воқеалардан кўра муҳимроқ аҳамиятга эга.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар Соннинг ушбу танқидини таҳлил қилиб, СофтБанк раҳбарининг ўзи ҳам илгари хавфли ва кутилмаган лойиҳаларга сармоя киритиши билан танилганини эслатиб ўтишди. Бироқ, бу гал Масаёши Сон кўпроқ прагматик ёндашувни афзал кўрмоқда. Унинг позицияси ҳозирги вақтда ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёж ер юзида ҳал қилиниши лозимлигига қаратилган.

SpaceX учун янги бизнес имкониятими?

Таҳлилчи Сеан ЎКейн Elon Muskнинг бу режасини SpaceX компанияси учун қўшимча даромад манбаи сифатида баҳоламоқда. Агар орбитал маълумотлар марказлари тармоғи яратилса, бу сунъий йўлдошларни доимий равишда янгилаб туриш ва учириш заруратини туғдиради. Бу эса ўз навбатида SpaceX учун кафолатланган буюртмалар оқимини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда NVIDIA каби гигантлар томонидан ишлаб чиқарилган чипларга бўлган танқислик кўплаб компанияларни муқобил йўлларни излашга мажбур қилмоқда. Масалан, OpenAI ўз чипларини ишлаб чиқаришни режалаштираётган бўлса, Groq каби стартаплар янги турдаги ҳисоблаш қувватларини таклиф қилмоқда. SpaceX ҳам ушбу бозорда ўз ўрнига эга бўлишга интилиб, Google ва Anthropic каби йирик ўйинчилар билан ҳамкорлик қилмоқда.

Орбитал маълумотлар марказларининг асосий ғояси шундаки, коинотдаги паст ҳарорат серверларни совитиш харажатларини камайтириши мумкин. Бироқ, мутахассислар маълумотларни узатишдаги кечикишлар ва сунъий йўлдошларнинг қисқа хизмат муддати бу фойдани йўққа чиқариши мумкинлигидан хавотирда. Масаёши Сон айнан шу жиҳатларга эътибор қаратиб, лойиҳанинг рентабеллигини сўроқ остига олмоқда.

Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бундай глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда рақамлаштириш ва AI технологияларини жорий этиш жадаллашаётган бир пайтда, ҳисоблаш қувватларининг қаерда ва қандай шаклда жойлашиши келажакдаги булутли хизматлар нархига бевосита таъсир қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Elon Muskнинг орбитал орзулари ва Масаёши Соннинг реалистик қарашлари ўртасидаги кураш технология оламининг келгуси ривожланиш йўналишини белгилаб беради. Ҳозирча эса барча эътибор OpenAI, NVIDIA ва бошқа AI етакчиларининг навбатдаги қадамларига қаратилган.

Elon MuskSpaceXМасаёши СонСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи