Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакми
Tesla ва SpaceX раҳбари Elon Musk томонидан илгари сурилган коинотда орбитал маълумотлар марказларини ташкил этиш ғояси технология оламида жиддий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, СофтБанк асосчиси ва раҳбари Масаёши Сон ушбу лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги ва долзарблигини шубҳа остига олди. Бу каби баҳслар сунъий интеллект (AI) пойгаси мисли кўрилмаган даражада тезлашган бир даврда юзага келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Масаёши Сон яқинда бўлиб ўтган акциядорлар йиғилишида коинотда маълумотлар марказларини қуриш харажатларни камайтиришга сезиларли таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, бундай мураккаб лойиҳаларни амалга ошириш жуда кўп вақт талаб этади. AI соҳасидаги курашда эса келгуси бир неча йил ўн йилликдан кейин содир бўладиган воқеалардан кўра муҳимроқ аҳамиятга эга.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар Соннинг ушбу танқидини таҳлил қилиб, СофтБанк раҳбарининг ўзи ҳам илгари хавфли ва кутилмаган лойиҳаларга сармоя киритиши билан танилганини эслатиб ўтишди. Бироқ, бу гал Масаёши Сон кўпроқ прагматик ёндашувни афзал кўрмоқда. Унинг позицияси ҳозирги вақтда ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёж ер юзида ҳал қилиниши лозимлигига қаратилган.
SpaceX учун янги бизнес имкониятими?Таҳлилчи Сеан ЎКейн Elon Muskнинг бу режасини SpaceX компанияси учун қўшимча даромад манбаи сифатида баҳоламоқда. Агар орбитал маълумотлар марказлари тармоғи яратилса, бу сунъий йўлдошларни доимий равишда янгилаб туриш ва учириш заруратини туғдиради. Бу эса ўз навбатида SpaceX учун кафолатланган буюртмалар оқимини таъминлайди.
Ҳозирги вақтда NVIDIA каби гигантлар томонидан ишлаб чиқарилган чипларга бўлган танқислик кўплаб компанияларни муқобил йўлларни излашга мажбур қилмоқда. Масалан, OpenAI ўз чипларини ишлаб чиқаришни режалаштираётган бўлса, Groq каби стартаплар янги турдаги ҳисоблаш қувватларини таклиф қилмоқда. SpaceX ҳам ушбу бозорда ўз ўрнига эга бўлишга интилиб, Google ва Anthropic каби йирик ўйинчилар билан ҳамкорлик қилмоқда.
Орбитал маълумотлар марказларининг асосий ғояси шундаки, коинотдаги паст ҳарорат серверларни совитиш харажатларини камайтириши мумкин. Бироқ, мутахассислар маълумотларни узатишдаги кечикишлар ва сунъий йўлдошларнинг қисқа хизмат муддати бу фойдани йўққа чиқариши мумкинлигидан хавотирда. Масаёши Сон айнан шу жиҳатларга эътибор қаратиб, лойиҳанинг рентабеллигини сўроқ остига олмоқда.
Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бундай глобал тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда рақамлаштириш ва AI технологияларини жорий этиш жадаллашаётган бир пайтда, ҳисоблаш қувватларининг қаерда ва қандай шаклда жойлашиши келажакдаги булутли хизматлар нархига бевосита таъсир қилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Elon Muskнинг орбитал орзулари ва Масаёши Соннинг реалистик қарашлари ўртасидаги кураш технология оламининг келгуси ривожланиш йўналишини белгилаб беради. Ҳозирча эса барча эътибор OpenAI, NVIDIA ва бошқа AI етакчиларининг навбатдаги қадамларига қаратилган.
…