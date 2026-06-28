NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтди

·0·Техно
NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) коинотда кемаларни автоматик равишда ёқилғи билан тўлдириш тизимини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу технология келажакда Ой, Марс ва Қуёш тизимининг бошқа узоқ нуқталарига амалга ошириладиган миссиялар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим коинот кемаларининг Ерга боғлиқлигини камайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Л3Гаррис компанияси томонидан ишлаб чиқилган криогенли уланиш тугуни лойиҳанинг асосини ташкил этади. Мазкур қурилма ўзига хос автоматик "ёқилғи қуйиш тўппончаси" вазифасини ўтайди. У коинот аппаратини орбитал ёқилғи станцияси билан боғлаб, суюқ водород ва суюқ кислород каби ўта паст ҳароратли моддаларни хавфсиз ўтказишни таъминлайди.

Коинот технологиясидаги мураккаб босқич

Маршалл коинот парвозлари маркази лойиҳа раҳбари Тревис Белчернинг таъкидлашича, ҳозирга қадар коинотда икки аппарат ўртасида тўлиқ автоматлаштирилган криогенли ёқилғи қуйиш жараёни амалга оширилмаган. Бу замонавий космонавтиканинг энг мураккаб техник вазифаларидан бири ҳисобланади. Янги тизимнинг асосий устунлиги шундаки, у астронавтлар иштирокисиз кўп маротаба уланиш ва узилиш имкониятига эга.

Муҳандислар тизимнинг мослашувчанлигига алоҳида эътибор қаратишган. Механизм ҳатто туташув жараёнида бироз ноаниқликлар ёки аппаратларнинг силжиши юз берганда ҳам иш қобилиятини сақлаб қолади. Бу очиқ коинотдаги мураккаб шароитларда хавфсизлик ва ишончлиликни кафолатлайдиган муҳим омилдир.

Синовларнинг биринчи босқичида мутахассислар ҳарорати -196 °К бўлган суюқ азотдан фойдаландилар. Қурилма экстремал совуқ ҳароратда қайта-қайта уланиб, унинг герметиклиги ва чидамлилиги текширилди. Шунингдек, реал шароитни моделлаштириш мақсадида атайлаб мукаммал бўлмаган туташув ҳолатлари яратилди, бироқ тизим барча синовлардан муваффақиятли ўтди.

Узоқ масофали парвозларда янги давр

Ҳозирда ушбу технология ишлаб чиқишнинг дастлабки босқичида турибди. Келажакда NASA уни Ойга қайтиш дастури ва Марсга бўлажак экспедициялар учун мослаштиришни режалаштирмоқда. Орбитал ёқилғи қуйиш шохобчалари коинот парвозлари стратегиясини бутунлай ўзгартириши мумкин.

Агар коинот кемалари ёқилғи захирасини орбитанинг ўзида тўлдира олса, уларга Ер юзидан барча ёқилғини олиб чиқиш талаб этилмайди. Бу эса қуйидаги имкониятларни беради:

  • Коинот кемаларининг юк кўтариш қувватини ошириш;
  • Узоқ масофали миссияларнинг нархини сезиларли даражада арзонлаштириш;
  • Каттароқ ва мураккаброқ илмий аппаратларни коинотга учириш;
  • Сайёралараро парвозларнинг давомийлигини узайтириш.
Экспертларнинг фикрича, бундай "ёқилғи шохобчалари" коинот иқтисодиётининг шаклланишига ва инсониятнинг узоқ коинотни ўзлаштириш борасидаги қадамларига пойдевор бўлиб хизмат қилади.

NASAКоинотТехнологияМарсИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи