«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)

·25·Спорт
«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)

Англия ва Европа футболи гранди ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ЖЧ-2026 финал босқичида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни расман қўллаб-қувватлади. АПЛ чемпионларининг ушбу кутилмаган ва шов-шувли чиқиши ижтимоий тармоқларда ўзбек футбол мухлисларининг кескин эътиборини тортди ва катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

АПЛ гранди афишасидаги ўзбек легионери

«Манчестер Сити» клубининг миллионлаб кузатувчиларга эга расмий Instagram саҳифасида ўзбекистонлик 22 ёшли истеъдодли ҳимоячи бош қаҳрамон сифатида тасвирланган махсус ўйинолди постер (афиша) эълон қилинди.

Эътиборли жиҳати, ушбу постерда Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг рамзий ҳисобланган машҳур осмонранг спорт формасида акс эттирилган, унинг орқа фонида эса Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғи жойлаштирилган. Клуб матбуот хизмати ушбу сурат тагига: «Навбатдаги ўйин: Атланта шаҳрида Конго Демократик Республикаси — Ўзбекистон», деб изоҳ қолдирган.

Ўзбекистон учун ҳаёт-мамот баҳси ва 1/16 финал формуласи

«К» гуруҳида иштирок этаётган вакилларимиз учун бўлажак баҳс ҳақиқий ҳаёт-мамот жангига айланади. Вакилларимиз дастлабки икки турда кучли рақиблар — Колумбия (1:3) ва Португалияга (0:5) имкониятни бой бериб қўйишди.

Ҳозирги ҳолатда терма жамоамизнинг плей-офф (1/16 финал) босқичига йўл олиш учун фақатгина битта назарий имконияти қолди — у ҳам бўлса гуруҳда учинчи ўринни эгаллаш. Бунинг учун вакилларимиздан Конго ДР устидан йирик ҳисобда ғалаба қозониш талаб этилади.

Учрашувнинг расмий тафсилотлари:

Кўрсаткич

Ўйин маълумотлари

Учрашув

Конго ДР — Ўзбекистон

Босқич / Гуруҳ

ЖЧ-2026, «К» гуруҳи, 3-тур

Бўлиб ўтадиган жой

АҚШ, «Атланта Стэдиум» аренаси

Учрашув санаси

28 июнь (Бугун)

Бошланиш вақти

Тошкент вақти билан соат 04:30 да

Англиянинг энг кучли клуби томонидан берилган бундай кучли руҳий дастак Абдуқодир Ҳусанов ва бутун жамоамизга қўшимча куч бағишлайди, деб умид қиламиз. Вакилларимизга тарихий баҳсда йирик ғалаба ва плей-офф йўлланмасини тилаб қоламиз!

Мақола сизга ёққан бўлса, уни албатта яқинларингиз ва футбол гуруҳларига улашинг! Ўзбекистон терма жамоасини биргаликда қўллаб-қувватлаймиз.

Манчестер СитиАбдукодир ХусановЎзбекистонАтланта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиБугун, 02:53ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиБугун, 02:42ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиБугун, 02:35«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Бугун, 00:07Тарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиТарханов Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига баҳо бердиБугун, 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди