«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)
Англия ва Европа футболи гранди ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ЖЧ-2026 финал босқичида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановни расман қўллаб-қувватлади. АПЛ чемпионларининг ушбу кутилмаган ва шов-шувли чиқиши ижтимоий тармоқларда ўзбек футбол мухлисларининг кескин эътиборини тортди ва катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
АПЛ гранди афишасидаги ўзбек легионери
«Манчестер Сити» клубининг миллионлаб кузатувчиларга эга расмий Instagram саҳифасида ўзбекистонлик 22 ёшли истеъдодли ҳимоячи бош қаҳрамон сифатида тасвирланган махсус ўйинолди постер (афиша) эълон қилинди.
Эътиборли жиҳати, ушбу постерда Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг рамзий ҳисобланган машҳур осмонранг спорт формасида акс эттирилган, унинг орқа фонида эса Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғи жойлаштирилган. Клуб матбуот хизмати ушбу сурат тагига: «Навбатдаги ўйин: Атланта шаҳрида Конго Демократик Республикаси — Ўзбекистон», деб изоҳ қолдирган.
Ўзбекистон учун ҳаёт-мамот баҳси ва 1/16 финал формуласи
«К» гуруҳида иштирок этаётган вакилларимиз учун бўлажак баҳс ҳақиқий ҳаёт-мамот жангига айланади. Вакилларимиз дастлабки икки турда кучли рақиблар — Колумбия (1:3) ва Португалияга (0:5) имкониятни бой бериб қўйишди.
Ҳозирги ҳолатда терма жамоамизнинг плей-офф (1/16 финал) босқичига йўл олиш учун фақатгина битта назарий имконияти қолди — у ҳам бўлса гуруҳда учинчи ўринни эгаллаш. Бунинг учун вакилларимиздан Конго ДР устидан йирик ҳисобда ғалаба қозониш талаб этилади.
Учрашувнинг расмий тафсилотлари:
Кўрсаткич
Ўйин маълумотлари
Учрашув
Конго ДР — Ўзбекистон
Босқич / Гуруҳ
ЖЧ-2026, «К» гуруҳи, 3-тур
Бўлиб ўтадиган жой
АҚШ, «Атланта Стэдиум» аренаси
Учрашув санаси
28 июнь (Бугун)
Бошланиш вақти
Тошкент вақти билан соат 04:30 да
Англиянинг энг кучли клуби томонидан берилган бундай кучли руҳий дастак Абдуқодир Ҳусанов ва бутун жамоамизга қўшимча куч бағишлайди, деб умид қиламиз. Вакилларимизга тарихий баҳсда йирик ғалаба ва плей-офф йўлланмасини тилаб қоламиз!
Мақола сизга ёққан бўлса, уни албатта яқинларингиз ва футбол гуруҳларига улашинг! Ўзбекистон терма жамоасини биргаликда қўллаб-қувватлаймиз.
…