Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланади

·0·Техно
Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланади

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink Мобиле хизматини Мўғулистон ҳудудида жорий этишини расман эълон қилди. Ушбу технология оддий смартфонларнинг ҳеч қандай қўшимча қурилмаларсиз, тўғридан-тўғри сунъий йўлдошлар билан алоқага чиқишини таъминлайди. Бу қадам глобал телекоммуникация соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки эндиликда алоқа миноралари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам мобил тармоқдан фойдаланиш имконияти туғилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Мўғулистоннинг маҳаллий алоқа оператори — GMобиле билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Starlink Мобиле технологиясининг ўзига хослиги шундаки, фойдаланувчилар махсус антенналар ёки қимматбаҳо ускуналар сотиб олишлари шарт эмас. Оддий ЛТE стандартидаги смартфонлар очиқ осмон остида сунъий йўлдош сигналларини қабул қила олади, бу эса чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли учун ҳаётий муҳим ечимга айланади.

Чекка ҳудудлар учун рақамли инқилоб

Мўғулистон ўзининг бепоён даштлари ва аҳоли зичлиги пастлиги билан ажралиб туради. Шу сабабли, Starlink Мобиле хизмати биринчи навбатда чўпонлар, тоғ-кон саноати ходимлари ва олис ҳудудларда фаолият юритувчи мутахассислар учун мўлжалланган. Анъанавий мобил алоқа миноралари етиб бормаган жойларда эндиликда мессенжерлар ва асосий мобил иловалар барқарор ишлаши таъминланади.

Технология "ўлик зоналар" деб аталувчи, ер усти инфратузилмаси мутлақо мавжуд бўлмаган ҳудудларда базавий алоқани кафолатлайди. Бу нафақат кундалик мулоқот, балки фавқулодда вазиятларда қутқарув хизматлари билан боғланиш учун ҳам мислсиз имкониятдир. SpaceX ушбу хизмат орқали дунёнинг энг чекка нуқталарини ҳам ягона рақамли маконга бирлаштиришни мақсад қилган.

Минтақавий аҳамият ва келажакдаги истиқболлар

Ўзбекистон каби тоғли ва чўл ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам ушбу технологиянинг татбиқ этилиши катта қизиқиш уйғотади. Мўғулистондаги тажриба шуни кўрсатадики, сунъий йўлдош алоқаси қимматбаҳо кабел ётқизиш ёки баланд тоғларда минора қуришдан кўра самаралироқ ва арзонроқ муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча хизмат базавий матнли хабарлар ва маълумотлар алмашинуви билан чекланса-да, келажакда овозли қўнғироқлар сифатини ошириш кўзда тутилган.

Starlink Мобиле лойиҳасининг ишга туширилиши глобал бозорда Apple ва Google каби гигантларнинг сунъий йўлдош орқали СОС хизматларига муносиб рақобатчи бўлади. Бироқ Маскнинг лойиҳаси кенг кўламлилиги ва оммавий фойдаланишга йўналтирилгани билан ажралиб туради. Мўғулистон ҳукумати ушбу ҳамкорлик орқали мамлакатнинг рақамли иқтисодиётини ривожлантириш ва аҳолининг барча қатламлари учун ахборот технологиялари очиқлигини таъминлашни режалаштирмоқда.

StarlinkSpaceXМўғулистонСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКоинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКеча, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Кеча, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиКеча, 21:55Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги