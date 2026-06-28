Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланади
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink Мобиле хизматини Мўғулистон ҳудудида жорий этишини расман эълон қилди. Ушбу технология оддий смартфонларнинг ҳеч қандай қўшимча қурилмаларсиз, тўғридан-тўғри сунъий йўлдошлар билан алоқага чиқишини таъминлайди. Бу қадам глобал телекоммуникация соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки эндиликда алоқа миноралари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам мобил тармоқдан фойдаланиш имконияти туғилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Мўғулистоннинг маҳаллий алоқа оператори — GMобиле билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Starlink Мобиле технологиясининг ўзига хослиги шундаки, фойдаланувчилар махсус антенналар ёки қимматбаҳо ускуналар сотиб олишлари шарт эмас. Оддий ЛТE стандартидаги смартфонлар очиқ осмон остида сунъий йўлдош сигналларини қабул қила олади, бу эса чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли учун ҳаётий муҳим ечимга айланади.
Чекка ҳудудлар учун рақамли инқилобМўғулистон ўзининг бепоён даштлари ва аҳоли зичлиги пастлиги билан ажралиб туради. Шу сабабли, Starlink Мобиле хизмати биринчи навбатда чўпонлар, тоғ-кон саноати ходимлари ва олис ҳудудларда фаолият юритувчи мутахассислар учун мўлжалланган. Анъанавий мобил алоқа миноралари етиб бормаган жойларда эндиликда мессенжерлар ва асосий мобил иловалар барқарор ишлаши таъминланади.
Технология "ўлик зоналар" деб аталувчи, ер усти инфратузилмаси мутлақо мавжуд бўлмаган ҳудудларда базавий алоқани кафолатлайди. Бу нафақат кундалик мулоқот, балки фавқулодда вазиятларда қутқарув хизматлари билан боғланиш учун ҳам мислсиз имкониятдир. SpaceX ушбу хизмат орқали дунёнинг энг чекка нуқталарини ҳам ягона рақамли маконга бирлаштиришни мақсад қилган.
Минтақавий аҳамият ва келажакдаги истиқболларЎзбекистон каби тоғли ва чўл ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам ушбу технологиянинг татбиқ этилиши катта қизиқиш уйғотади. Мўғулистондаги тажриба шуни кўрсатадики, сунъий йўлдош алоқаси қимматбаҳо кабел ётқизиш ёки баланд тоғларда минора қуришдан кўра самаралироқ ва арзонроқ муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча хизмат базавий матнли хабарлар ва маълумотлар алмашинуви билан чекланса-да, келажакда овозли қўнғироқлар сифатини ошириш кўзда тутилган.
Starlink Мобиле лойиҳасининг ишга туширилиши глобал бозорда Apple ва Google каби гигантларнинг сунъий йўлдош орқали СОС хизматларига муносиб рақобатчи бўлади. Бироқ Маскнинг лойиҳаси кенг кўламлилиги ва оммавий фойдаланишга йўналтирилгани билан ажралиб туради. Мўғулистон ҳукумати ушбу ҳамкорлик орқали мамлакатнинг рақамли иқтисодиётини ривожлантириш ва аҳолининг барча қатламлари учун ахборот технологиялари очиқлигини таъминлашни режалаштирмоқда.
…