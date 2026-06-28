Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилди

·23·Техно
Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилди

Замонавий технологиялар оламида операцион тизимларнинг тизим талаблари кундан-кунга ортиб бораётган бир пайтда, Reddit форумидаги Оморес тахаллусли ишқибоз барчани ҳайратда қолдирувчи тажриба ўтказди. У Microsoft компаниясининг энг сўнгги Windows 11 операцион тизимини бундан 20 йил аввал ишлаб чиқарилган ДДР1 стандартидаги тезкор хотирага эга бўлган компьютерда муваффақиятли ишга туширди. Ушбу лойиҳа нафақат эски қурилмаларнинг имкониятларини, балки дастурий таъминотнинг мослашувчанлигини ҳам намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажриба учун асос сифатида АСРокк КонРоэ865ПE она платаси танлаб олинди. Ушбу плата ўз даврида Intel Коре 2 Дуо ва Коре 2 Қуад процессорларини қўллаб-қувватлаши, шунингдек, ДДР1 хотира ва АГП интерфейсли видеокарталар билан ишлаши билан ажралиб турган. Тизимнинг марказий процессори сифатида афсонавий Intel Коре 2 Қуад Q6600, график қувват учун эса АТИ Radeon ҲД 4650 АГП видеокартаси хизмат қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай эски аппарат қисмларида замонавий тизимнинг ишлаши кўпчилик мутахассислар учун имконсиздек туюлган эди.

Лойиҳа давомида энг катта қийинчилик видеокартани тўғри ишлашга мажбур қилиш билан боғлиқ бўлди. Оморес ушбу муаммони ҳал қилиш учун 2012-йилда Windows 7 учун чиқарилган 64 битли АТИ драйверларини махсус мослаштирди. Натижада, АГП 8х интерфейси тўлиқ қувватда ишлади ва H.264 форматидаги видеоларни аппарат даражасида декодлаш имконияти пайдо бўлди. Бу эса тизимнинг график интерфейси силлиқ ишлашини таъминлади.

Барқарорлик ва кутилмаган натижалар

Муаллиф томонидан эълон қилинган видеолавҳаларда Windows 11 тизими замонавий браузерларни ҳеч қандай муаммосиз очаётгани, юқори сифатли видеоларни ижро этаётгани ва ҳатто бир нечта 3D-бенчмарк тестларидан муваффақиятли ўтаётгани акс этган. Энг ҳайратланарлиси, ушбу "кекса" компьютер ўз вақтида тизим талаблари билан машҳур бўлган Крйсис ўйинини ҳам ишга тушира олди. "Энг ёқимли томони шундаки, тизим мутлақо барқарор ишламоқда", — дея таъкидлайди лойиҳа муаллифи.

Кўпчиликни Windows 11 талаб қиладиган УEФИ ва ТПМ 2.0 чекловлари қандай четлаб ўтилгани қизиқтириши табиий. Омореснинг тушунтиришича, муваффақиятнинг асосий омили аппарат қисмида эмас, балки операцион тизимнинг танланган версиясидадир. Windows 11 ИоТ нашри расман классик БИОС тизимига эга компьютерларни қўллаб-қувватлайди. Шу сабабли, УEФИ модулининг йўқлиги тизимни ўрнатиш ва ишлатишга тўсқинлик қилмади.

Ушбу тажриба Ўзбекистон каби эски техникалардан ҳали ҳам кенг фойдаланиладиган ҳудудлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Гарчи бундай усулда фойдаланиш кундалик ишлар учун унчалик самарали бўлмаса-да, у эскирган компьютерларнинг дастурий таъминот билан ишлаш чегаралари ҳали якунланмаганини кўрсатади. Лойиҳа замонавий операцион тизимлар тўғри ёндашув билан ҳатто 20 йиллик "темирлар"да ҳам яшай олишини исботлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу лойиҳа амалий фойдадан кўра кўпроқ илмий ва муҳандислик қизиқишига эга. У технология ихлосмандларига чекловларни четлаб ўтиш ва эски қурилмаларга янги ҳаёт бағишлаш мумкинлигини яна бир бор эслатди. Windows 11 ва ДДР1 хотирасининг бундай ғайритабиий уйғунлиги IT-ҳамжамиятида узоқ вақт муҳокама қилиниши шубҳасиз.

Windows 11ДДР1MicrosoftТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи