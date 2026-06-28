Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилди
Замонавий технологиялар оламида операцион тизимларнинг тизим талаблари кундан-кунга ортиб бораётган бир пайтда, Reddit форумидаги Оморес тахаллусли ишқибоз барчани ҳайратда қолдирувчи тажриба ўтказди. У Microsoft компаниясининг энг сўнгги Windows 11 операцион тизимини бундан 20 йил аввал ишлаб чиқарилган ДДР1 стандартидаги тезкор хотирага эга бўлган компьютерда муваффақиятли ишга туширди. Ушбу лойиҳа нафақат эски қурилмаларнинг имкониятларини, балки дастурий таъминотнинг мослашувчанлигини ҳам намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажриба учун асос сифатида АСРокк КонРоэ865ПE она платаси танлаб олинди. Ушбу плата ўз даврида Intel Коре 2 Дуо ва Коре 2 Қуад процессорларини қўллаб-қувватлаши, шунингдек, ДДР1 хотира ва АГП интерфейсли видеокарталар билан ишлаши билан ажралиб турган. Тизимнинг марказий процессори сифатида афсонавий Intel Коре 2 Қуад Q6600, график қувват учун эса АТИ Radeon ҲД 4650 АГП видеокартаси хизмат қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай эски аппарат қисмларида замонавий тизимнинг ишлаши кўпчилик мутахассислар учун имконсиздек туюлган эди.
Лойиҳа давомида энг катта қийинчилик видеокартани тўғри ишлашга мажбур қилиш билан боғлиқ бўлди. Оморес ушбу муаммони ҳал қилиш учун 2012-йилда Windows 7 учун чиқарилган 64 битли АТИ драйверларини махсус мослаштирди. Натижада, АГП 8х интерфейси тўлиқ қувватда ишлади ва H.264 форматидаги видеоларни аппарат даражасида декодлаш имконияти пайдо бўлди. Бу эса тизимнинг график интерфейси силлиқ ишлашини таъминлади.
Барқарорлик ва кутилмаган натижаларМуаллиф томонидан эълон қилинган видеолавҳаларда Windows 11 тизими замонавий браузерларни ҳеч қандай муаммосиз очаётгани, юқори сифатли видеоларни ижро этаётгани ва ҳатто бир нечта 3D-бенчмарк тестларидан муваффақиятли ўтаётгани акс этган. Энг ҳайратланарлиси, ушбу "кекса" компьютер ўз вақтида тизим талаблари билан машҳур бўлган Крйсис ўйинини ҳам ишга тушира олди. "Энг ёқимли томони шундаки, тизим мутлақо барқарор ишламоқда", — дея таъкидлайди лойиҳа муаллифи.
Кўпчиликни Windows 11 талаб қиладиган УEФИ ва ТПМ 2.0 чекловлари қандай четлаб ўтилгани қизиқтириши табиий. Омореснинг тушунтиришича, муваффақиятнинг асосий омили аппарат қисмида эмас, балки операцион тизимнинг танланган версиясидадир. Windows 11 ИоТ нашри расман классик БИОС тизимига эга компьютерларни қўллаб-қувватлайди. Шу сабабли, УEФИ модулининг йўқлиги тизимни ўрнатиш ва ишлатишга тўсқинлик қилмади.
Ушбу тажриба Ўзбекистон каби эски техникалардан ҳали ҳам кенг фойдаланиладиган ҳудудлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Гарчи бундай усулда фойдаланиш кундалик ишлар учун унчалик самарали бўлмаса-да, у эскирган компьютерларнинг дастурий таъминот билан ишлаш чегаралари ҳали якунланмаганини кўрсатади. Лойиҳа замонавий операцион тизимлар тўғри ёндашув билан ҳатто 20 йиллик "темирлар"да ҳам яшай олишини исботлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу лойиҳа амалий фойдадан кўра кўпроқ илмий ва муҳандислик қизиқишига эга. У технология ихлосмандларига чекловларни четлаб ўтиш ва эски қурилмаларга янги ҳаёт бағишлаш мумкинлигини яна бир бор эслатди. Windows 11 ва ДДР1 хотирасининг бундай ғайритабиий уйғунлиги IT-ҳамжамиятида узоқ вақт муҳокама қилиниши шубҳасиз.
…