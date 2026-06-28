ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...
Жаҳон чемпионатининг 3-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бири — Колумбия ҳамда Португалия терма жамоалари ўртасидаги баҳс бошланиш арафасида турибди. Мазкур ўта муҳим ва қизиқарли тўқнашув учун ҳар икки жамоа бош мураббийлари ўзларининг асосий таркибларини эълон қилишди.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 04:30 да старт олади.
Жамоаларнинг асосий таркиблари
Қуйидаги жадвалда учрашувни дастлабки дақиқалардан бошлайдиган футболчилар рўйхати билан танишишингиз мумкин:
Колумбия
Португалия
Варгас
Кошта
Лукуми
Канселу
Ариас
Вейга
Пуэрта
Диаш
Санчес
Мендеш
Мачадо
Жоау Невеш
Лерма
Витиня
Родригес
Бруну Фернандеш
Арияс
Феликс
Диас
Нету
Кордоба
Роналду
Учрашув тафсилотлари:
Турнир: ЖЧ-2026, Гуруҳ босқичи, 3-тур
Учрашув: Колумбия — Португалия
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан 04:30
Иккала жамоа таркибида ҳам дунё футболи юлдузлари жой олган бўлиб, мухлисларни шиддатли ва ҳужумкор футбол кутаётгани аниқ. Ушбу янгиликни футбол ишқибозлари бўлган яқинларингиз билан улашинг.
…