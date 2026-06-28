Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб боринг

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг учинчи турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади. Учрашув давомида голлар, хавфли ҳужумлар, зарбалар, карточкалар, футболчилар алмашинуви ва бошқа муҳим воқеаларни сайтимизда жонли матнли трансляция орқали бериб борамиз.
Конго ДР эса 4-4-2 схемасида ҳаракат қилади. Рақиб ҳужумига Седрик Бакамбу ва Йоан Висса бошчилик қилади. Дарвозани Лионель Мпаси қўриқлайди.
Ўйин бошланиши билан трансляция мунтазам янгиланади. Майдондаги ҳар бир муҳим вазиятни шу саҳифа орқали кузатиш мумкин.
Жонли матнли трансляция
Jonli reportaj● JONLI
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
…