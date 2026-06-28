Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция
2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг учинчи турида Колумбия ва Португалия терма жамоалари ўзаро баҳс олиб бормоқда. Майами-Гарденсдаги стадионда ўтаётган учрашувнинг 42-дақиқасига келиб ҳисоб 0:0 бўлиб турибди.
Биринчи бўлимда ҳар икки жамоа ҳужумкор ўйин кўрсатмоқда. Колумбия рақиб дарвозаси томон 9 марта зарба йўллади, шулардан биттаси аниқ чиқди. Португалия 8 та зарба берди ва иккитасини дарвоза соҳасига йўналтирди.
Тўп назоратида Колумбия 54 фоизлик устунликка эга, Португалияда бу кўрсаткич 46 фоизни ташкил этмоқда. Колумбия 204 та узатмани 89 фоиз аниқлик билан амалга оширган. Португалия эса 186 та пас бериб, 94 фоиз аниқлик қайд этган.
Ҳозирча учрашувда карточкалар кўрсатилмади. Колумбия икки марта, Португалия уч марта қоида бузди. Офсайдлар бўйича ҳисоб 2:1, бурчак зарбаларида эса Колумбия 1:0 ҳисобида олдинда.
Жонли жадвалга кўра, Колумбия 7 очко билан гуруҳ пешқадами бўлиб турибди. Португалияда 5, Ўзбекистонда 3, Конго Демократик Республикасида эса 1 очко бор.
Ўйин давомидаги голлар, хавфли вазиятлар, алмаштиришлар ва ҳакам қарорларини сайтимизда жонли матнли тарзда ёритиб борамиз.
Жонли матнли трансляция
76' – Хамес Родригес майдонни тарк этмоқда, Нестор Лоренсо Хуан Кинтерога (Колумбия) сўнгги тактик кўрсатмаларни бермоқда.
76' – Жон Ариас учун бугунги ўйин якунланди, унинг ўрнига Кевин Кастаньо (Колумбия) майдонга тушади.
74' – Хамес Родригес (Колумбия) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири уни блок қилиб қолди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Колумбия яна бир бурчак зарбасига эга бўлди.
74' – Колумбия бурчак зарбасини қисқа узатмалар билан ўйнади.
73' – Луис Суарес (Колумбия) жарима майдончаси ичида ажойиб пасни қабул қилиб, тезкор зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни дарвоза чизиғи устида тўсиб қолди.
70' – Витиня учун бу ўйин якунланди, унинг ўрнига майдонга янги куч сифатида Саму Кошта (Португалия) тушди.
70' – Роберто Мартинес захира амалга оширишга қарор қилди. Жоау Фелиш ўрнига Рафаэль Леау (Португалия) майдонга тушмоқда.
68' – Ҳакам ҳуштак чалди ва футболчиларга сув ичиб, танаффус қилиб олиш учун имконият берилди (cooling break).
67' – Густаво Пуэрта (Колумбия) ўзига қулай вазият яратиб, жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо тўп чап устундан салгина четга ўтиб кетди.
67' – Хамес Родригес (Колумбия) амалга оширган бурчак зарбаси ҳимоячилар томонидан қайтарилди.
66' – Давинсон Санчес (Колумбия) узатмага етиб келди, аммо боши билан йўллаган зарбаси ўнг устундан анча четга чиқиб кетди. Жуда ноаниқ зарба.
65' – Колумбия бурчак зарбасини қисқа узатмалар билан ўйнади. Тўп яқин орадаги жамоадошга узатилди.
64' – Бруну Фернандеш (Португалия) жарима зарбасидан жамоадошларига тўпни узатмоқчи бўлди, аммо зарба ўхшамади ва тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Дарвозадан зарба белгиланади, тўп Колумбияда.
63' – Ричард Риос (Колумбия) қўпол равишда тўп учун кураш олиб борди ва ҳакам Алиреза Фағони қоида бузарликни қайд этди. Португалия фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
62' – Ричард Риос (Колумбия) жарима майдончаси ичидан дарвозага ажойиб «волейбол» зарбасини йўллади, аммо тўп ўнг устундан салгина четга ўтиб кетди.
60' – Нестор Лоренсо захира тайёрламоқда. Жефферсон Лерма ўрнига Ричард Риос (Колумбия) майдонга тушди.
60' – Захира амалга оширилмоқда. Луис Суарес (Колумбия) майдонга тушди ва у Хон Кордобани алмаштирди.
59' – Криштиану Роналду (Португалия) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
59' – Жоау Фелиш (Португалия) ҳаводан узатма бериш учун бўш жой топди, аммо ҳеч бир жамоадоши унга етиб кела олмаганидан афсусда кўринади.
57' – Жоау Фелиш (Португалия) дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо ҳимоячи ўз жонини фидо қилиб, зарбани жасорат билан тўсиб қолди.
55' – Жон Ариас (Колумбия) тўпни қабул қилиб, рақибни алдаб ўтди ва узоқ масофадан зарба йўллади. Дарвоза марказига борган кучсиз зарбани Диогу Кошта осонликча ушлаб олди.
55' – Жефферсон Лерма (Колумбия) жарима майдончаси чеккасидан дарвозани нишонга олганида омад келмади. Диогу Коштанинг кутилмаган сейви тўп дарвоза марказига кириб кетишига тўсқинлик қилди.
53' – Жоау Фелишнинг (Португалия) жарима майдончасига узатган тўпи ҳимоячилар томонидан тўсиб қолинди.
51' – Қандай бой берилган имконият! Жарима майдончасига берилган аниқ узатма Жоау Фелишни (Португалия) топиб келди, аммо у боши билан йўллаган зарбасини тўсин юқорисидан юбориб юборди.
49' - Колумбиялик футболчи қўпол рақиблик қилди. Алиреза Фағони қоидабузарлик туфайли ҳуштак чалиб, ўйинни назоратда ушлаб турибди.
47' – Жон Ариас (Колумбия) ҳужум уюштириш вақтида қоидабузарликка йўл қўйди.
46' – Жоау Канселу учун бугунги ўйин якунланди, унинг ўрнига майдонга Диогу Далот (Португалия) тушди.
46' – Танаффусдан кейин ўзгариш: Рубен Невеш ўрнига Жоау Невеш (Португалия) майдонга тушди.
46' – Алиреза Фағони ҳуштагини чалди ва иккинчи тайм бошланди.
45+4' – Ҳакам ҳуштак чалиб, биринчи таймга якун ясади ва футболчилар кийим алмаштириш хоналарига йўл олишди.
45+3' – Хамес Родригес (Колумбия) жарима майдончаси чеккасида бўш жой топиб, дарвозанинг чап бурчаги томон ажойиб зарба йўллади, бироқ Диогу Кошта уни қайтаришга муваффақ бўлди.
45+2' – Криштиану Роналду (Португалия) яхши узатмани қабул қилиб, жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо тўп ҳимоячи томонидан тўсиб қўйилди.
45+2' – Дейвер Мачадо (Колумбия) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо унинг уриниши ҳимоячига тегиб қайтгани сабабли дарвозабонга жиддий хавф туғдирмади.
45+1' – Луис Диас (Колумбия) жарима майдончаси ташқарисидан яхши зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан салгина ўтиб кетди.
45' – Ўйинга 3 дақиқа қўшиб берилди.
45' – Густаво Пуэрта (Колумбия) гол уриш учун ажойиб имкониятни бой берди! У аниқ узатмани қабул қилиб, қулай масофадан дарвоза томон пастдан биринчи зарбани йўллади, бироқ Диогу Кошта уни қайтарди.
44' – Жефферсон Лерма (Колумбия) жарима майдончаси ташқарисида қайтган тўпга етиб борди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қўйилди.
44' – Ҳимоячиларга Хамес Родригеснинг (Колумбия) зарбасини қайтариш осон бўлмади. У шеригидан тўпни қабул қилиб, иккиланмай жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди.
42' – Жоау Фелиш (Португалия) жарима майдончаси ичида зарба бериш учун бўш жой яратди, аммо унинг уриниши дарвоза тўсинидан бироз юқорилаб кетди.
40' – Рубен Невеш (Португалия) ўз омадини синаб кўриб, узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ унинг кучли зарбаси чап устун ёнидан салгина ноаниқ кетди.
39' – Криштиану Роналду (Португалия) қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди, аммо унинг зарбаси тўсиб қўйилди. Воя, рақиблар учун қандай халос бўлиш!
39' – Бруну Фернандеш (Португалия) ажойиб узатмани қабул қилиб, жарима майдончаси ичида эркин ҳаракатланди, аммо унинг дарвоза марказига йўллаган зарбасини Камило Варгас осонликча ушлаб олди.
38' – Витинья (Португалия) тўпни дарвозага йўналтиришга қарор қилди, аммо унинг зарбаси ҳимоячилардан бирига тегиб қайтгани сабабли дарвозабонга хавф туғдирмади.
37' – Жон Ариас (Колумбия) жарима майдончасига осма тўп узатди, аммо Диогу Кошта тўпни биринчи бўлиб илиб олди.
36' – Ренату Вейга (Португалия) рақибидан тўпни тортиб олиш учун қўполлик ишлатди. Алиреза Фағони вазиятни яққол кўриб туриб, ҳуштагини чалди.
34' – Сантьяго Ариас (Колумбия) жарима майдончаси ташқарисидан шеригига пас беришга уринди, аммо рақиб ҳимояси тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этди.
33' – Рубен Диаш (Португалия) рақибидан тўпни тортиб олишда ҳаддан ташқари қаттиққўллик қилди ва Алиреза Фағони қоидабузарлик туфайли ҳуштак чалди.
32' – Криштиану Роналду (Португалия) югуриш вақтида ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани қайд этилди.
30' – Сантьяго Ариас (Колумбия) жарима майдончаси ичида бирорта ҳам шеригини топа олмади, чунки унинг узатмаси тўсиб қўйилди.
29' – Колумбия футболчилари рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва уларни тезкор қарши ҳужумда чалиш мақсадида қисқа паслар алмашишмоқда.
24' – Салқинлаш танаффуси давом этмоқда.
24' – Криштиану Роналду (Португалия) белгиланган қулай жарима зарбасидан дарвоза маркази томон хавфли зарба йўллади. Унинг зарбаси яхши тайёрланган Камило Варгас томонидан тўхтатилди.
23' – Алиреза Фағони ҳуштагини чалиб, Жон Ариас (Колумбия) рақибини йиқитганидан сўнг қоидабузарликни қайд этди. Португалия гол уриш имкониятини берадиган жарима зарбасига эга бўлди.
22' – Жон Ариас (Колумбия) дарвоза томон – чап бурчакка зарба берди, аммо унинг уриниши муваффақиятли тўсиб қўйилди.
18' – Ён ҳакам байроғини кўтарди. Луис Диас (Колумбия) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
17' – Колумбия тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига қисқа бурчак зарбасини амалга оширди.
17' – Жарима майдончасидаги тўпалон вақтида тўп Луис Диасга (Колумбия) келиб тушди, аммо унинг дарвозага биринчи уриниши дарҳол тўсиб қўйилди. Тўп майдон ташқарисида ва ён ҳакам бурчак байроғини кўрсатди. Колумбия фойдасига бурчак зарбаси.
17' – Жон Кордоба (Колумбия) ажойиб яккакурашдан сўнг дарвозанинг чап қисмига умидбахш зарба йўллади, аммо Диогу Кошта уни тўхтатди ва ҳисоб ўзгармади.
15' – Жоау Канселу (Португалия) тўпни шеригига етказиб беришга ҳаракат қилди, лекин у ҳимоячи томонидан яхшилаб тўсиб қўйилди.
14' – Густаво Пуэрта (Колумбия) қулай позициядан нишонга ололмади ва тўпни чап устундан анча узоққа юборди.
14' – Сантьяго Ариас (Колумбия) тўп узатишга ҳаракат қилди, аммо бу уриниш тўсиб қўйилди.
12' – Бруну Фернандешнинг (Португалия) узоқ масофадан берган кучли зарбаси чап устундан анча узоққа кетиб қолди.
8' – Хамес Родригес (Колумбия) дарвоза томон зарба йўллади, бироқ у ўнг устундан анча узоққа кетди.
7' – Жоау Фелиш (Португалия) жарима майдончасига қулай узатмани амалга оширди, аммо унга етиб келадиган ҳеч kim йўқ эди.
6' – Луис Диас (Колумбия) жарима майдончаси ичидан дарвозага биринчи зарбани берди, аммо у ҳимоячи томонидан жасорат билан тўсиб қўйилди.
4' – Рубен Невеш (Португалия) тўпни кузатиб борди ва жарима майдончаси чеккасидаги тўпга аниқ зарба берди, аммо уриниш чап устундан анча ўтиб кетди.
4' – Жон Ариас (Колумбия) қўпол қоидабузарликка йўл қўйди. Алиреза Фағони ўйинни тўхтатиб, қарор чиқарди.
2' – Ён ҳакам Жон Кордоба (Колумбия) ўйиндан ташқари ҳолатда эканини билдирди ва ҳакам бу қарорни тасдиқлади.
2' – Жон Кордоба (Колумбия) гол уриш имкониятини бой берди! У жарима майдончаси ичидан боши билан зарба йўллади, лекин у тўсин оша салгина ўтиб кетди.
2' – Луис Диас (Колумбия) ҳимоячи томонидан тўсиб қўйилган кучли зарбани амалга оширди.
1' – Мана, бугунги ўйин бошланяпти. Футболчилар майдонга тушишди ва ўйин бошланиш арафасида. Колумбия ўйинни бошлаб беради.
Бугунги бош ҳакам билан таништирамиз, у – Алиреза Фағони.
…