Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши аламли мағлубиятдан (1:3) сўнг матбуот анжуманида ўз фикрларини билдириб ўтди. Италиялик мутахассис ўйин таҳлили, йўл қўйилган хатолар ва футболчиларнинг ҳаракати ҳақида гапирди.
«Иккинчи бўлимда хатолар қилдик ва жазоландик»
Каннаваро ўйиннинг икки хил тарзда кечганини алоҳида таъкидлаб ўтди:
«Бугун биринчи таймни жуда ҳам яхши бошладик, кўплаб имкониятларга эга бўлдик. Биринчи бўлимда жуда кўп энергия сарфладик. Бугунгача бизнинг жисмоний самарадорлигимиз яхши эди, бугун ҳам жисмоний томондан яхши ҳаракатландик.
Рақибимиз ҳам жисмоний томондан яхши шаклланган жамоа эди. Биз ўйиндан олдин тўпни назорат қилмасак қийин бўлишини билардик. Иккинчи бўлимда эса хатолар қила бошладик ва шу сабабли голлар ўтказиб юбордик».
«Бу натижадан афсусдамиз, аммо бу катта тажриба бўлди»
Мураббий мағлубиятга қарамай, ушбу мусобақа келажак учун пойдевор бўлишига ишонмоқда:
«Албатта, футболчилар билан жуда кўп мулоқот қилдим. Гуруҳимизда ҳам кучли жамоаларга қарши ўйнашимиз кераклигини билардик. Лекин ушбу натижадан афсусдамиз.
Бу мусобақа мен учун ҳам, футболчилар учун ҳам катта тажриба бўлди. Ўйлайманки, бу келажакда бизга катта мотивация беради».
«Футболчилардан шикоятим йўқ»
Сўзининг якунида Фабио Каннаваро мағлубият учун айбни шогирдларига ағдармаслигини ва уларни қўллаб-қувватлашини билдирди:
«Ҳа, биз хатолар қилдик. Бироқ мен футболчилардан умуман шикоят қилмоқчи эмасман. Улар қўлидан келган ҳаммасини қилди ва мен улардан фахрланаман».
Терма жамоамиз учун ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи якунланган бўлса-да, бу тарихий мундиал футболчиларимиз учун катта мактаб вазифасини ўтади. Саҳифамизни кузатишда давом этинг, биз плей-оффнинг энг қайноқ баҳсларини ёритишда давом этамиз!
…