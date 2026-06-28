Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»

·0·Спорт
Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»

Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши аламли мағлубиятдан (1:3) сўнг матбуот анжуманида ўз фикрларини билдириб ўтди. Италиялик мутахассис ўйин таҳлили, йўл қўйилган хатолар ва футболчиларнинг ҳаракати ҳақида гапирди.

«Иккинчи бўлимда хатолар қилдик ва жазоландик»

Каннаваро ўйиннинг икки хил тарзда кечганини алоҳида таъкидлаб ўтди:

«Бугун биринчи таймни жуда ҳам яхши бошладик, кўплаб имкониятларга эга бўлдик. Биринчи бўлимда жуда кўп энергия сарфладик. Бугунгача бизнинг жисмоний самарадорлигимиз яхши эди, бугун ҳам жисмоний томондан яхши ҳаракатландик.

Рақибимиз ҳам жисмоний томондан яхши шаклланган жамоа эди. Биз ўйиндан олдин тўпни назорат қилмасак қийин бўлишини билардик. Иккинчи бўлимда эса хатолар қила бошладик ва шу сабабли голлар ўтказиб юбордик».

«Бу натижадан афсусдамиз, аммо бу катта тажриба бўлди»

Мураббий мағлубиятга қарамай, ушбу мусобақа келажак учун пойдевор бўлишига ишонмоқда:

«Албатта, футболчилар билан жуда кўп мулоқот қилдим. Гуруҳимизда ҳам кучли жамоаларга қарши ўйнашимиз кераклигини билардик. Лекин ушбу натижадан афсусдамиз.

Бу мусобақа мен учун ҳам, футболчилар учун ҳам катта тажриба бўлди. Ўйлайманки, бу келажакда бизга катта мотивация беради».

«Футболчилардан шикоятим йўқ»

Сўзининг якунида Фабио Каннаваро мағлубият учун айбни шогирдларига ағдармаслигини ва уларни қўллаб-қувватлашини билдирди:

«Ҳа, биз хатолар қилдик. Бироқ мен футболчилардан умуман шикоят қилмоқчи эмасман. Улар қўлидан келган ҳаммасини қилди ва мен улардан фахрланаман».

Терма жамоамиз учун ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи якунланган бўлса-да, бу тарихий мундиал футболчиларимиз учун катта мактаб вазифасини ўтади. Саҳифамизни кузатишда давом этинг, биз плей-оффнинг энг қайноқ баҳсларини ёритишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди